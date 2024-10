Agências e empresas oferecem 1.512 vagas de emprego

E EuEstudante

A Kavak, startup que aposta em um modelo inovador para o mercado de carros seminovos e usados, está com inscrições abertas para seu programa de trainee no Brasil. Combinando interações digitais e físicas, a Kavak oferece uma experiência fácil, segura e rápida para toda a jornada do cliente, atendendo a todos os perfis. O programa terá duração de 15 meses e traz oportunidades de atuação em áreas como pricing, new revenues, finance, customer journey e car operations. Podem se candidatar pessoas formadas em cursos de bacharelado nas áreas de engenharia, administração, economia, estatística, matemática, marketing e afins, concluídos entre junho de 2021 e julho de 2024. Inscrições pelo LinkedIn da Kavak: shre.ink/gCav (candidatura simplificada no site: shre.ink/gCaj ).

O supermercado Pão de Açúcar está com 24 vagas abertas para as unidades de Brasília localizadas no Setor Sudoeste, Asa Sul, Asa Norte, Águas Claras, Guará, Lago Sul e Lago Norte. As posições são para operador(a) de loja e abrangem uma variedade de funções, principalmente, nas seções voltadas para o segmento de perecíveis, como carnes e aves, padaria e peixaria. As lojas também abrem seleção para atendimento na frente de caixa e para outras funções. Entre as atribuições, os funcionários deverão realizar procedimentos de abertura, fechamento de caixa e conferências, reposição de mercadorias, organização e precificação de produtos. Para concorrer às vagas, é necessário ter ensino médio completo. Alguns benefícios são: assistência médica e odontológica, seguro de vida, parceria com academias, vale-refeição e vale-transporte. As candidaturas podem ser feitas pelo e-mail: vagas.gpa2@gpabr.com; ou pelo WhatsApp: (62) 99563-4058. Mais informações pelo site: https://shre.ink/gCzg.

O Assaí Atacadista, um dos maiores empregadores privados do Brasil, está com mais de 200 vagas efetivas abertas, sendo 30 em Brasília e 170 no Entorno, para contratação imediata em suas lojas na região — atualmente, o Assaí conta com lojas em 24 estados, além do Distrito Federal. Todas as posições são efetivas, inclusivas para pessoas com deficiência, e abrangem diferentes áreas operacionais da companhia — entre funções de liderança, técnica e operacional, além de oportunidades para quem quer iniciar o primeiro emprego e trilhar carreira no setor de atacado de autosserviço. Os interessados nas oportunidades devem se cadastrar exclusivamente no site assai.gupy.io. Para iniciar a participação no processo seletivo, é necessário apresentar RG, CPF, número de telefone e endereço de e-mail. A seleção será realizada de maneira híbrida, com etapas on-line e presenciais. Segundo a empresa, a remuneração e o pacote de benefícios são compatíveis com o mercado.

AÇOUGUEIRO 69 R$ 1.600 A R$ 2.277 + BENEFÍCIOS

AGENTE DE PÁTIO 4 R$ 1.513 + BENEFÍCIOS

AJUDANTE DE AÇOUGUEIRO (COMÉRCIO) 2 R$ 1.500 + BENEFÍCIOS

AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA DE MERCADORIA 210 R$ 1.418 + BENEFÍCIOS

AJUDANTE DE MOTORISTA 16 R$ 1.513 A R$ 1.438,23 + BENEFÍCIOS

ARMADOR DE ESTRUTURA DE CONCRETO 6 R$ 1.559 + BENEFÍCIOS

ASSISTENTE DE COORDENAÇÃO 10 R$ 1.412 + BENEFÍCIOS

ASSISTENTE DE VENDAS 2 R$ 1.585,50 + BENEFÍCIOS

ATENDENTE BALCONISTA 12 R$ 24,67/DIA A R$ 1.524,96+ BENEFÍCIOS

ATENDENTE DE LANCHONETE 12 R$ 1.800 A R$ 1.524,96 + BENEFÍCIOS

ATENDENTE DE LOJAS 57 R$ 1.412 A R$ 1.600 + BENEFÍCIOS

ATENDENTE DE PADARIA 16 R$ 1.412 + BENEFÍCIOS

ATENDENTE DO SETOR DE FRIOS E LATICÍNIOS 20 R$ 1.483,14 A R$ 1.500 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE ARMAZENAMENTO 10 R$ 1.600 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE COLOCADOR DE VIDROS 2 R$ 1.750 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE COZINHA 28 R$ 1.469,83 A R$ 1.524,96 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE INVENTÁRIO 30 R$ 1.515 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE JARDINAGEM 3 R$ 1.630 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE LIMPEZA 118 R$ 1.435,12 A R$ 2.100 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO 47 R$ 1.600 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE PADEIRO 40 R$ 1.515 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE PIZZAIOLO 45 R$ 1.515 A R$ 1.615 + BENEFÍCIOS

BALCONISTA 3 R$ 1.450 + BENEFÍCIOS

CASEIRO 1 R$ 1.412 + BENEFÍCIOS

CHAPISTA DE LANCHONETE 18 R$ 2.100 + BENEFÍCIOS

CHEFE DE FILA NOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO 5 R$ 1.800 + BENEFÍCIOS

CONFEITEIRO 1 R$ 2.000 + BENEFÍCIOS

CONFERENTE DE SERVIÇOS BANCÁRIOS 15 R$ 600 + BENEFÍCIOS

CONTÍNUO 20 R$ 1.556,40 + BENEFÍCIOS

COORDENADOR DE RESTAURANTE 5 R$ 1.800 + BENEFÍCIOS

COPEIRO DE RESTAURANTE 4 R$ 1.524,96 + BENEFÍCIOS

COZINHEIRO GERAL 2 R$ 1.515 A R$ 2.100 + BENEFÍCIOS

ELETRICISTA DE INSTALAÇÕES DE VEÍCULOS AUTOMOTORES 2 R$ 3.600 + BENEFÍCIOS

EMPREGADO DOMÉSTICO ARRUMADOR 2 R$ 1.800 A R$ 2.800 + BENEFÍCIOS

FIEL DE DEPÓSITO 20 R$ 1.429,53 + BENEFÍCIOS

FISCAL DE PREVENÇÃO DE PERDAS 63 R$ 1.500 A R$ 2.100 + BENEFÍCIOS

GERENTE DE LOGÍSTICA 10 R$ 1.600 + BENEFÍCIOS

GOVERNANTA DE RESIDÊNCIA 1 R$ 2.600 + BENEFÍCIOS

MÃE SOCIAL 2 R$ 1.500 + BENEFÍCIOS

MARCENEIRO 1 R$ 2.800 + BENEFÍCIOS

MECÂNICO DE AUTO EM GERAL 7 R$ 1.500 A R$ 3.000 + BENEFÍCIOS

MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE MOTORES DIESEL 2 R$ 3.600 + BENEFÍCIOS

MEIO OFICIAL DE MECÊNICO DE REFRIGERAÇÃO 2 R$ 1.800 + BENEFÍCIOS

MONTADOR DE VIDROS 2 R$ 1.830 + BENEFÍCIOS

MOTORISTA CARRETEIRO 3 R$ 3.000 + BENEFÍCIOS

MOTORISTA DE AUTOMÓVEIS 1 R$ 1.514 + BENEFÍCIOS

MOTORISTA DE CAMINHÃO 11 R$ 2.000 A R$ 2.200 + BENEFÍCIOS

MOTORISTA ENTREGADOR 12 R$ 1.890 A R$ 1.997,94 + BENEFÍCIOS

OPERADOR DE CAIXA 129 R$ 1.412 A R$ 2.100 + BENEFÍCIOS

OPERADOR DE EMPILHADEIRA 3 R$ 1.929 + BENEFÍCIOS

OPERADOR DE ESCAVADEIRA 3 R$ 3.500 + BENEFÍCIOS

OPERADOR DE MÁQUINAS FIXAS 4 R$ 1.843,52 + BENEFÍCIOS

OPERADOR DE MOTONIVELADORA 3 R$ 4.000 + BENEFÍCIOS

PEDREIRO 22 R$ 1.515 A R$ 1.832,74 R$ 2.285,80 + BENEFÍCIOS

PINTOR DE OBRAS 3 R$ 2.285,80 + BENEFÍCIOS

PORTEIRO 10 R$ 1.412 + BENEFÍCIOS

PREPARADOR FÍSICO 10 R$ 25/HORA + BENEFÍCIOS

PROFESSOR DE ENSINO PROFISSIONALIZANTE 10 R$ 25/HORA + BENEFÍCIOS

RECEPCIONISTA 10 R$ 1.412 + BENEFÍCIOS

REPOSITOR DE MERCADORIAS 81 R$ 1.412 A R$ 1.515 + BENEFÍCIOS

SERRALHEIRO DE ALUMÍNIO 40 R$ 2.285,80 + BENEFÍCIOS

SERVENTE DE OBRAS 37 R$ 1.511,40 A R$ 1.600 + BENEFÍCIOS

SOLDADOR 12 R$ 2.200 + BENEFÍCIOS

SUBCHEFE DE COZINHA 3 R$ 2.500 + BENEFÍCIOS

SUBGERENTE DE LOJA (OPERAÇÕES COMERCIAIS) 7 R$ 1.900 + BENEFÍCIOS

SUPERVISOR DE TELEVENDAS 1 R$ 2.702 + BENEFÍCIOS

TÉCNICO DE TELECOMUNICAÇÕES (TELEFONIA) 1 R$ 1.500 + BENEFÍCIOS

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO 3 R$ 4.000 + BENEFÍCIOS

PREPARADOR DE PESCADOS (LIMPEZA) 6 R$ 1.473,08 + BENEFÍCIOS

TRABALHADOR RURAL 3 R$ 1.468,27 + BENEFÍCIOS

TRATORISTA OPERADOR DE ROÇADEIRA 3 R$ 1.685 + BENEFÍCIOS

VENDEDOR DE COMÉRCIO VAREJISTA 6 R$ 1.874 + BENEFÍCIOS

VENDEDOR DE SERVIÇOS 1 R$ 1.500 + BENEFÍCIOS

VENDEDOR INTERNO 43 R$ 1.412 A R$ 1.600 + BENEFÍCIOS

VENDEDOR PRACISTA 7 R$ 1.585,50 A R$ 2.000 + BENEFÍCIOS

» Agência Brazlândia

Tel:. 3255-3868 / 3255-3869

SCDN Bl. K, Lj. 1/5

» Agência de Ceilândia

Tel:. 3255-3521

EQNM 18/20, Bloco B, Praça do Povo, Ceilândia

» Agência PCD (112 Sul)

Estação do Metrô, 112 Asa Sul

Tel:. 3255-3804 / 3255-3843

» Agência Estrutural

Tel:. 3255-3808 / 3255-3809

AE n° 5, Setor Central, Administração

» Agência Gama

Tel:. 3255-3820 / 3255-3821

AE 1, Setor Central

» Agência Sobradinho

Tel:. 3255-3824 / 3255-3825

Qd 8, AE nº 3, Sobradinho I

» Agência do Trabalhador Autônomo

Tel:. 3255-3797 / 3255-3798

SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11

» Agência Plano Piloto

Tel:. 3255-3732 / 3255-3815

SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11

» Agência Recanto das Emas

Tel:. 3255-3864 / 3255-3842

Qd. 805, AE s/n, Prédio da Biblioteca Pública

» Agência Riacho Fundo II

Tel:.3255-3827 / 3255-3828

QC 1, Cj. 5, Lt. 2, AE s/n

» Agência Samambaia

Tel:.3255-3832 / 3255-3833

QN 303, Cj. 1, Lt. 3

» Agência Santa Maria

Tel:.3255-3836 / 3255-3837

Av. Alagados, QC 1, Cj. H, Galpão Cultural

» Agência Taguatinga

Tel:. 3255-3848 / 3255-3849 / 3255-3754

C4 Lt. 3, Ed. TVA Imperial, Av. das Palmeiras

» Agência Planaltina

Tel:.3255-3715 / 3255-3829

Setor Administrativo, Av. Uberdan Cardoso

» Agência São Sebastião

Tel:.3255-3840 / 3255-3841

Qd. 104, Cj. 5, Lt. 9, Setor Residencial Oeste