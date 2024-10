Agências e empresas oferecem 894 vagas de emprego

E EuEstudante

A Secretaria do Estado de Trabalho do Distrito Federal também disponibiliza as vagas oferecidas nos sites www.trabalho.df.gov.br e maisemprego.mte.gov.br.

OPORTUNIDADE

CSU Digital

Programa de Trainee 1

A CSU Digital, que atua no mercado de infraestrutura tecnológica (Infratech) para serviços que englobam pagamentos digitais, Embedded finance, programas de fidelização e incentivo e digital experience, abre as inscrições para o Programa de Trainee 2025. Com mais de 30 anos de atuação, a companhia busca jovens talentos de todo o Brasil para integrar seu time e desenvolver uma carreira promissora em um dos setores mais relevantes do país. O programa oferece uma formação completa, com o diferencial de atuação em projetos desafiadores que contribuirão com a estratégia da companhia e a possibilidade de experiências internacionais. O Programa de Trainee da CSU Digital está na sua segunda edição e terá duração de dois anos. A empresa busca por candidatos com graduação entre dezembro de 2022 a dezembro de 2026. No total são 10 vagas, sendo distribuídas pelas áreas de tecnologia, marketing, finanças, produtos e comercial. Entre os pré-requisitos estão disponibilidade para viagens e mudanças, atuação presencial e inglês avançado. Inscrições até 30 de outubro por meio do site trainee.csu.com.br .

Hypera Pharma

Programa de trainee 2

O prazo das inscrições para a 2ª edição do Programa de Trainee da Hypera Pharma, empresas farmacêuticas do Brasil, termina em 21 de outubro. Os candidatos devem se inscrever pelo site Cia de Talentos (https://shre.ink/guHE). A duração total do programa é de 18 meses, com carga horária de oito horas semanais.Durante o programa, os trainees terão a chance de atuar em áreas como inovação, jurídico, inteligência de mercado, financeiro, marketing e vendas, eesquisa & desenvolvimento e aualidade, mídia e gente & gestão, a fim de potencializar as habilidades consideradas essenciais para a construção de uma carreira sólida na Companhia. Por isso, como pré-requisito, a vaga exige experiência mínima de 3 a 5 anos, a depender da vaga. Além de um salário competitivo de R$9 mil/mês, os trainees contarão com um pacote de benefícios que incluem assistência médica e odontológica, PPR, auxílio creche (conforme acordo individual), vale-refeição, vale-alimentação, vale-transporte, fretado ou estacionamento, Wellhub, farmácia interna, espaço saúde e seguro de vida, além de programas internos.

Prati-Donaduzzi,

Programa de Trainee 3

A Prati-Donaduzzi, empresa do setor farmacêutico, está com inscrições abertas para o Programa de Trainee, uma iniciativa voltada ao desenvolvimento de novos talentos. O programa terá duração de até 18 meses e contemplará áreas como manufatura, qualidade, pesquisa, desenvolvimento e inovação (PD&I), além de gestão de projetos. Os candidatos devem ter graduação em farmácia, com conclusão entre dezembro de 2022 e dezembro de 2024, além de disponibilidade para residir em Toledo e dedicação integral às atividades do programa. Os aprovados receberão um salário inicial de R$ 4 mil. Ao término do programa, o trainee poderá seguir carreira na Prati-Donaduzzi como supervisor nas áreas de manufatura, PD&I e qualidade, ou como gestor de projetos na área de projetos. Os interessados podem se inscrever por meio da plataforma Gupy: traineepratidonaduzzi.gupy.io. O processo seletivo incluirá etapas como envio de vídeo, entrevistas e dinâmicas de grupo, buscando identificar não apenas habilidades técnicas, mas também a capacidade de trabalhar em equipe, liderar e demonstrar vontade de aprender. Inscrições terminam em 28 de outubro.

PRECISA-SE

AÇOUGUEIRO 15 R$ 1.515 + BENEFÍCIOS

AGENTE DE VENDAS DE SERVIÇOS 5 R$ 1.550 + BENEFÍCIOS

AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA DE MERCADORIA 115 R$ 1.418 + BENEFÍCIOS

AJUDANTE DE OBRAS 19 R$ 1.580 + BENEFÍCIOS

AJUDANTE DE SERRALHEIRO 3 R$ 1.500 + BENEFÍCIOS

ASSISTENTE DE COORDENAÇÃO 10 R$ 1.412 + BENEFÍCIOS

ASSISTENTE DE VENDAS 3 R$ 1.500 + BENEFÍCIOS

ATENDENTE BALCONISTA 2 R$ 34,67/DIA + BENEFÍCIOS

ATENDENTE DE FARMÁCIA 30 R$ 1.440 + BENEFÍCIOS

ATENDENTE DE LANCHONETE 10 R$ 1.526 + BENEFÍCIOS

ATENDENTE DE LOJAS 41 R$ 1.520 + BENEFÍCIOS

ATENDENTE DE TELEMARKETING 3 R$ 41,67/DIA + BENEFÍCIOS

ATENDENTE DO SETOR DE FRIOS E LATICÍNIOS 4 R$ 1.473 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1 R$ 1.800 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE BARMAN 5 R$ 1.524,96 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE CHURRASQUEIRO 5 R$ 1.524 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE COZINHA 50 R$ 1.412 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS 1 R$ 1.412 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE LIMPEZA 78 R$ 1.412 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO 10 R$ 1.515 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES 1 R$ 1.415 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE MARCENEIRO 3 R$ 1.412 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE PADEIRO 4 R$ 1.500 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE PEDREIRO 2 R$ 1.511,40 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE VIDRACEIRO 1 R$ 1.412 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR FINANCEIRO 3 R$ 41,67/DIA + BENEFÍCIOS

BALCONISTA 2 R$ 1.515 + BENEFÍCIOS

BOMBEIRO HIDRÁULICO 2 R$ 2.285,80 + BENEFÍCIOS

CARPINTEIRO 4 R$ 2.285,80 + BENEFÍCIOS

CASEIRO 3 R$ 1.412 + BENEFÍCIOS

CHAPISTA DE LANCHONETE 2 R$ 1.524,96 + BENEFÍCIOS

CHEFE DE COZINHA 2 R$ 4.000 + BENEFÍCIOS

CHURRASQUEIRO 1 R$ 1.500 + BENEFÍCIOS

CONFEITEIRO 1 R$ 1.908 + BENEFÍCIOS

CONSULTOR DE VENDAS 64 R$ 1.432,64 + BENEFÍCIOS

CORTADOR DE ROUPAS 1 R$ 1.900 + BENEFÍCIOS

COSTUREIRA EM GERAL 4 R$ 2.100 + BENEFÍCIOS

COZINHEIRO DE RESTAURANTE 5 R$ 1.525 + BENEFÍCIOS

COZINHEIRO DO SERVIÇO DOMÉSTICO 1 R$ 2.000 + BENEFÍCIOS

COZINHEIRO GERAL 5 R$ 1.918 + BENEFÍCIOS

ELETRICISTA DE INSTALAÇÕES 3 R$ 2.285,80 + BENEFÍCIOS

EMPREGADO DOMÉSTICO NOS SERVIÇOS GERAIS 1 R$ 2.000 + BENEFÍCIOS

EMPREGADO DOMÉSTICO ARRUMADOR 2 R$1.412 + BENEFÍCIOS

EMPREGADO DOMÉSTICO FAXINEIRO 1 R$ 1.700 + BENEFÍCIOS

FORNEIRO DE ALTO-FORNO 2 R$ 1.500 + BENEFÍCIOS

GARÇOM 16 R$ 1.524,96 + BENEFÍCIOS

GERENTE DE BALCONISTA 1 R$ 2.500 + BENEFÍCIOS

GERENTE DE RESTAURANTE 2 R$ 2.500 + BENEFÍCIOS

GERENTE DE VENDAS 12 R$ 6.000 + BENEFÍCIOS

LANTERNEIRO DE AUTOMÓVEIS 3 R$ 1.903,66 + BENEFÍCIOS

MARCENEIRO 3 R$ 2.200 + BENEFÍCIOS

MOTORISTA CARRETEIRO 3 R$ 2.143,89 + BENEFÍCIOS

MOTORISTA DE BASCULANTE 3 R$1.636,39 + BENEFÍCIOS

MOTORISTA DE CAMINHÃO 8 R$ 1.591 + BENEFÍCIOS

OPERADOR DE CAIXA 32 R$ 1.473 + BENEFÍCIOS

OPERADOR DE EMPILHADEIRA 4 R$ 1.890 + BENEFÍCIOS

OPERADOR DE PRENSA DE EMBUTIR PAPELÃO 1 R$ 1.515 + BENEFÍCIOS

PEDREIRO 12 R$ 2.000 + BENEFÍCIOS

PREPARADOR FÍSICO 10 R$ 25/HORA + BENEFÍCIOS

PROFESSOR DE ENSINO PROFISSIONALIZANTE NO ENSINO MÉDIO 10 R$ 25/HORA + BENEFÍCIOS

PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA NA SAÚDE 1 R$ 50/HORA + BENEFÍCIOS

RECEPCIONISTA EM GERAL 10 R$ 1.412 + BENEFÍCIOS

REPOSITOR DE MERCADORIAS 109 R$ 1.470 + BENEFÍCIOS

SALADEIRO 5 R$ 1.525 + BENEFÍCIOS

SALGADEIRO 2 R$ 1.800 + BENEFÍCIOS

SERRALHEIRO 3 R$ 1.800 + BENEFÍCIOS

SERVENTE DE OBRAS 10 R$ 1.800 + BENEFÍCIOS

SOLDADOR 1 R$ 2.800 + BENEFÍCIOS

SUSHIMAN 8 R$ 2.500 + BENEFÍCIOS

TRABALHADOR DE PREPARAÇÃO DE PESCADOS 6 R$ 1.473,08 + BENEFÍCIOS

TRATADOR DE ANIMAIS 2 R$ 1.585 + BENEFÍCIOS

VENDEDOR INTERNO 52 R$ 1.412 + BENEFÍCIOS

VENDEDOR PRACISTA 26 R$ 1.412 + BENEFÍCIOS

Confira o endereço das Agências do Trabalhador que estão funcionando:

» Agência Brazlândia

Tel:. 3255-3868 / 3255-3869

SCDN Bl. K, Lj. 1/5

» Agência de Ceilândia

Tel:. 3255-3521

EQNM 18/20, Bloco B, Praça do Povo, Ceilândia

» Agência PCD (112 Sul)

Estação do Metrô, 112 Asa Sul

Tel:. 3255-3804 / 3255-3843

» Agência Estrutural

Tel:. 3255-3808 / 3255-3809

AE n° 5, Setor Central, Administração

» Agência Gama

Tel:. 3255-3820 / 3255-3821

AE 1, Setor Central

» Agência Sobradinho

Tel:. 3255-3824 / 3255-3825

Qd 8, AE nº 3, Sobradinho I

» Agência do Trabalhador Autônomo

Tel:. 3255-3797 / 3255-3798

SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11

» Agência Plano Piloto

Tel:. 3255-3732 / 3255-3815

SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11

» Agência Recanto das Emas

Tel:. 3255-3864 / 3255-3842

Qd. 805, AE s/n, Prédio da Biblioteca Pública

» Agência Riacho Fundo II

Tel:.3255-3827 / 3255-3828

QC 1, Cj. 5, Lt. 2, AE s/n

» Agência Samambaia

Tel:.3255-3832 / 3255-3833

QN 303, Cj. 1, Lt. 3

» Agência Santa Maria

Tel:.3255-3836 / 3255-3837

Av. Alagados, QC 1, Cj. H, Galpão Cultural

» Agência Taguatinga

Tel:. 3255-3848 / 3255-3849 / 3255-3754

C4 Lt. 3, Ed. TVA Imperial, Av. das Palmeiras

» Agência Planaltina

Tel:.3255-3715 / 3255-3829

Setor Administrativo, Av. Uberdan Cardoso

» Agência São Sebastião

Tel:.3255-3840 / 3255-3841

Qd. 104, Cj. 5, Lt. 9, Setor Residencial Oeste