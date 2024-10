Agências e empresas oferecem 1.165 vagas de emprego

E EuEstudante

. - (crédito: EuEstudante)

A Secretaria do Estado de Trabalho do Distrito Federal também disponibiliza as vagas oferecidas nos sites www.trabalho.df.gov.br e maisemprego.mte.gov.br.

OPORTUNIDADES

Dia a Dia

263 vagas

O grupo Dia a Dia abre novo processo seletivo com mais de 263 vagas de emprego destinadas a candidatos com e sem experiência, de níveis fundamental, médio, técnico e superior. As vagas estão distribuídas em três estados — Bahia, Tocantins e Goiás — e no Distrito Federal. Algumas das funções são: apoio de prevenção e perdas, atendente de padaria e gerente de perecíveis, açougue, operador de loja, promotor de cartão, camarista e coordenador de infraestrutura. Para participar, entre em contato pelo e-mail vagasdiaadia@job.recrut.ai, site https://atacadaodiaadia.com.br/trabalhe-conosco/ ou telefone (61) 99115-2373. Os salários podem chegar a R$ 3 mil e incluem pacote de benefícios exclusivos para colaboradores: Clube DD+ (preço de atacado nas compras, descontos exclusivos, parceiros de cultura, lazer, saúde e mais); alimentação no local (café da manhã, almoço e jantar); cesta básica (no valor de R$ 150, conforme assiduidade); plano odontológico (opcional); seguro por morte acidental, assistência funeral, auxílio alimentar (12 meses de R$ 1.000 em compras no Dia a Dia para a família, em caso de morte do colaborador); convênios educacionais (graduação, pós, MBA e inglês); SESC Treinamentos e Endomarketing ativo.

ADM do Brasil

Programa de trainee

A ADM do Brasil, empresa do setor de processamento e fornecimento de ingredientes, está com inscrições abertas para o seu programa de trainee, o Trilhando o futuro — Trainee em Finanças ADM do Brasil 2025. O programa oferece 3 vagas de trainee em São Paulo/SP para candidatos com formação no ensino superior nas áreas de contabilidade, economia, finanças e afins, que tenham completado o curso entre 2022 e dezembro de 2024. Inglês e espanhol em nível avançado são requisitos

para as vagas, bem como interesse na carreira de finanças. Os benefícios oferecidos são convênio médico, convênio odontológico, seguro de vida, Wellhub (Gympass), vale-transporte, vale-alimentação e vale-refeição, desconto em produtos Pet Food da ADM, escola de idiomas gratuita, bônus de participação nos resultados (PPR), Acesso gratuito ao LinkedIn Learning Premium, plano de previdência privada, programa de mentoria e plano de carreira estruturado. Salário: compatível com o mercado. Prazo de inscrição: 4/11/2024. Site para inscrição: https://shre.ink/gjW8.

PRECISA-SE

AÇOUGUEIRO 38 R$ 1.515 + BENEFÍCIOS

AGENTE FISCAL DE QUALIDADE 2 R$ 1.666 + BENEFÍCIOS

AJUDANTE DE AÇOUGUEIRO 20 R$ 1.832,83 + BENEFÍCIOS

AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA DE MERCADORIA 80 R$ 1.412 + BENEFÍCIOS

AJUDANTE DE MOTORISTA 2 R$ 1.412 + BENEFÍCIOS

AJUDANTE DE OBRAS 10 R$ 1.800 + BENEFÍCIOS

ALIMENTADOR DE ESTEIRAS 2 R$ 1.700 + BENEFÍCIOS

ALMOXARIFE 2 R$ 2.300 + BENEFÍCIOS

ASSISTENTE DE COORDENAÇÃO 10 R$ 1.412 + BENEFÍCIOS

ATENDENTE BALCONISTA 5 R$ 1.412 + BENEFÍCIOS

ATENDENTE DE LANCHONETE 25 R$ 1.515 + BENEFÍCIOS

ATENDENTE DE LOJAS 75 R$ 1.492 + BENEFÍCIOS

ATENDENTE DE PADARIA 25 R$ 1.515 + BENEFÍCIOS

ATENDENTE DE TELEMARKETING 3 R$ 41,67/DIA + BENEFÍCIOS

ATENDENTE DO SETOR DE FRIOS E LATICÍNIOS 4 R$ 1.473 + BENEFÍCIOS

ATENDENTE DO SETOR DE VINHOS 15 R$ 1.746,30 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE ARMAZENAMENTO 10 R$ 1.600 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE COSTURA 3 R$ 1.520 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE COZINHA 53 R$ 1.412 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE ESTOQUE 11 R$ 1.412 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE INVENTÁRIO 25 R$ 1.767 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE LIMPEZA 139 R$ 1.412 + BENEFÍCIO

AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO 2 R$ 1.412 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE SUSHIMAN 15 R$ 1.665 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL 8 R$ 1.700 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR FINANCEIRO 3 R$ 41,67/DIA + BENEFÍCIOS

AUXILIAR OPERACIONAL DE LOGÍSTICA 4 R$ 1.521,07 + BENEFÍCIOS

BOMBEIRO HIDRÁULICO 4 R$ 2.285 + BENEFÍCIOS

CONFEITEIRO 2 R$ 1.908 + BENEFÍCIOS

CONSULTOR DE VENDAS 4 R$ 1.600 + BENEFÍCIOS

COZINHEIRO GERAL 20 R$ 1.700 + BENEFÍCIOS

DIRETOR DE VENDAS 1 R$ 3.389 + BENEFÍCIOS

ELETRICISTA 4 R$2.285 + BENEFÍCIOS

EMPACOTADOR, A MÃO 15 R$ 1.515 + BENEFÍCIOS

EMPREGADO DOMÉSTICO ARRUMADOR 3 R$ 1.500+ BENEFÍCIOS

ENCARREGADO DE EXPEDIÇÃO 2 R$ 2.300 + BENEFÍCIOS

ESTOQUISTA 14 R$ 1.412 + BENEFÍCIOS

FIEL DE DEPÓSITO 20 R$ 1.412 + BENEFÍCIOS

FISCAL DE CAIXA 13 R$ 1.618+ BENEFÍCIOS

FISCAL DE PREVENÇÃO DE PERDAS 33 R$ 1.500 + BENEFÍCIOS

GERENTE COMERCIAL 2 R$ 1.412 + BENEFÍCIOS

GERENTE DE BALCONISTA 1 R$ 2.500 + BENEFÍCIOS

GERENTE DE EMPRESAS COMERCIAIS 3 R$ 2.000 + BENEFÍCIOS

GERENTE DE LOGÍSTICA 10 R$ 1.600 + BENEFÍCIOS

JARDINEIRO 3 R$ 1.517 + BENEFÍCIOS

LANTERNEIRO DE AUTOMÓVEIS 1 R$ 1.650 + BENEFÍCIOS

LOJISTA (COMÉRCIO ATACADISTA) 4 R$ 1.515 + BENEFÍCIOS

MECÂNICO DE VEÍCULOS 1 R$ 3.000 + BENEFÍCIOS

MONITOR DE SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA INTERNO 1 R$ 1.550 + BENEFÍCIOS

MOTORISTA DE CAMINHÃO 10 R$ 1.711,48 + BENEFÍCIOS

MOTORISTA ENTREGADOR 5 R$ 1.412 + BENEFÍCIOS

OFFICE- BOY 1 R$ 1.521,07 + BENEFÍCIOS

OPERADOR DE CAIXA 64 R$ 962 + BENEFÍCIOS

OPERADOR DE EMPILHADEIRA 10 R$ 1.412 + BENEFÍCIOS

OPERADOR DE MÁQUINAS FIXAS, EM GERAL 2 R$ 1.812,84 + BENEFÍCIOS

OPERADOR DE PRENSA DE EMBUTIR PAPELÃO 1 R$ 1.515 + BENEFÍCIOS

PEDREIRO 14 R$ 2.285,80 + BENEFÍCIOS

PINTOR DE EDIFÍCIOS 3 R$ 2.285 + BENEFÍCIOS

PINTOR DE VEÍCULOS 1 R$ 1.650 + BENEFÍCIOS

PROFESSOR DE ENSINO PROFISSIONALIZANTE NO ENSINO DE NÍVEL MÉDIO 10 R$ 25/HORA + BENEFÍCIOS

PROMOTOR DE VENDAS 33 R$ 1.515 + BENEFÍCIOS

REPOSITOR DE MERCADORIAS 148 R$ 1.470 + BENEFÍCIOS

SOLDADOR 3 R$1.585,50 + BENEFÍCIOS

SOLDADOR ELÉTRICO 2 R$ 2.000 + BENEFÍCIOS

SUPERVISOR DE VENDAS COMERCIAL 3 R$ 1.800 + BENEFÍCIOS

TÉCNICO ELETRÔNICO 2 R$ 1.812 + BENEFÍCIOS

TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO 1 R$ 3.500 + BENEFÍCIOS

TÉCNICO MECÂNICO EM AR CONDICIONADO 1 R$ 3.156,81 + BENEFÍCIOS

VENDEDOR INTERNO 87 R$ 1.412 +

VENDEDOR PRACISTA 12 R$ 1.412 + BENEFÍCIOS

Confira o endereço das Agências do Trabalhador que estão funcionando:

» Agência Brazlândia

Tel:. 3255-3868 / 3255-3869

SCDN Bl. K, Lj. 1/5

» Agência de Ceilândia

Tel:. 3255-3521

EQNM 18/20, Bloco B, Praça do Povo, Ceilândia

» Agência PCD (112 Sul)

Estação do Metrô, 112 Asa Sul

Tel:. 3255-3804 / 3255-3843

» Agência Estrutural

Tel:. 3255-3808 / 3255-3809

AE n° 5, Setor Central, Administração

» Agência Gama

Tel:. 3255-3820 / 3255-3821

AE 1, Setor Central

» Agência Sobradinho

Tel:. 3255-3824 / 3255-3825

Qd 8, AE nº 3, Sobradinho I

» Agência do Trabalhador Autônomo

Tel:. 3255-3797 / 3255-3798

SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11

» Agência Plano Piloto

Tel:. 3255-3732 / 3255-3815

SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11

» Agência Recanto das Emas

Tel:. 3255-3864 / 3255-3842

Qd. 805, AE s/n, Prédio da Biblioteca Pública

» Agência Riacho Fundo II

Tel:.3255-3827 / 3255-3828

QC 1, Cj. 5, Lt. 2, AE s/n

» Agência Samambaia

Tel:.3255-3832 / 3255-3833

QN 303, Cj. 1, Lt. 3

» Agência Santa Maria

Tel:.3255-3836 / 3255-3837

Av. Alagados, QC 1, Cj. H, Galpão Cultural

» Agência Taguatinga

Tel:. 3255-3848 / 3255-3849 / 3255-3754

C4 Lt. 3, Ed. TVA Imperial, Av. das Palmeiras

» Agência Planaltina

Tel:.3255-3715 / 3255-3829

Setor Administrativo, Av. Uberdan Cardoso

» Agência São Sebastião

Tel:.3255-3840 / 3255-3841

Qd. 104, Cj. 5, Lt. 9, Setor Residencial Oeste