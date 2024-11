Agências e empresas oferecem 532 vagas de emprego

E EuEstudante

A Secretaria do Estado de Trabalho do Distrito Federal também disponibiliza as vagas oferecidas nos sites www.trabalho.df.gov.br e maisemprego.mte.gov.br.

Banco do Brasil

Jovem aprendiz

O Banco do Brasil está com vagas de jovem aprendiz abertas para quem deseja ingressar no mercado de trabalho. O objetivo do programa é contribuir para a formação pessoal, social e profissional do aprendiz de forma a prepará-lo para o mercado de trabalho. É importante que o candidato tenha entre 14 e 18 anos incompletos; renda familiar de até meio salário mínimo per capita; e esteja cursando, no mínimo, a sétima série ou o oitavo ano do ensino fundamental. A jornada de trabalho será de 4 horas diárias, em horário compatível com o escolar, com direito a 15 minutos de descanso. Durante o período do contrato, os aprendizes recebem capacitação teórica e prática, sendo que quatro dias úteis da semana são destinados à aprendizagem prática no Banco e um dia útil à aprendizagem teórica na entidade assistencial. Os benefícios são remuneração de um salário mínimo nacional; auxílio-alimentação de R$ 200; vale-transporte e plano de saúde. Além disso, todo o recrutamento para ser um aprendiz é feito por meio de entidades sem fins lucrativos (ESFL) credenciadas na empresa pelo prazo de até dois anos.

Sankhya

Vaga em Brasília

A Sankhya, uma das principais desenvolvedoras de software de gestão empresarial, abriu vaga para consultor de sucesso do cliente, para trabalhar presencialmente em Brasília. Os candidatos devem ter formação superior completa em administração, processos gerenciais, ciências contábeis ou áreas correlatas; conhecimento de conceitos da administração aplicados na prática; experiência em implantação de software e/ou consultoria de gestão; e disponibilidade para realizar viagens. A vaga também é válida para pessoas com deficiência (PcD). A remuneração não foi divulgada, e os benefícios incluem: horário flexível, licença-maternidade e paternidade estendida, assistência jurídica, auxílio-creche, plano de saúde e odontológico, empréstimos com condições especiais, massoterapia no escritório, participação nos lucros e resultados, seguro de vida, vale-alimentação/refeição/transporte, além de diversas capacitações e treinamentos gratuitos. As inscrições estão abertas até 30 de novembro pelo site: https://sankhya.gupy.io/jobs/8028851.

PRECISA-SE

AÇOUGUEIRO 2 R$ 1.659,27 + BENEFÍCIOS

AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA 30 R$ 1.473 + BENEFÍCIOS

AJUDANTE DE COZINHA 15 R$ 1.524 + BENEFÍCIOS

ALINHADOR DE RODAS 1 R$ 1.500 + BENEFÍCIOS

ANALISTA DE E-COMMERCE 1 R$ 1.515 + BENEFÍCIOS

ARMADOR DE ESTRUTURA 10 R$ 1.285,80 + BENEFÍCIOS

ATENDENTE BALCONISTA (NÃO FIXO) 40 R$ 1.440 + BENEFÍCIOS

ATENDENTE DE FARMÁCIA 20 R$ 1.440 + BENEFÍCIOS

ATENDENTE DE LANCHONETE 4 R$ 1.412 + BENEFÍCIOS

ATENDENTE DE MESA 10 R$ 1.524 + BENEFÍCIOS

ATENDENTE DO SETOR DE FRIOS 4 R$ 1.473 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE COZINHA 32 R$ 1.500 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE CONSTRUÇÃO CIVIL 1 R$ 2.600 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE LABORATÓRIO 1 R$ 1.700 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE LIMPEZA 20 R$ 1.412 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO 3 R$ 1.594,02 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE MECÂNICO 2 R$ 2.000 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE PEDREIRO 8 R$ 1.412 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE VIDRACEIRO 1 R$ 1.412 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR OPERACIONAL DE LOGÍSTICA 50 R$ 1.444 + BENEFÍCIOS

BALCONISTA 5 R$ 1.412 + BENEFÍCIOS

CARPINTEIRO 27 R$ 2.285,80 + BENEFÍCIOS

CASEIRO 5 R$ 1.412 + BENEFÍCIOS

CHAPISTA DE LANCHONETE 20 R$ 1.524 + BENEFÍCIOS

CHURRASQUEIRO 1 R$ 1.500 + BENEFÍCIOS

COMPRADOR 4 R$ 1.412 + BENEFÍCIOS

CONSULTOR DE VENDAS 24 R$ 1.412 + BENEFÍCIOS

COSTUREIRA EM GERAL 10 R$ 1.924 + BENEFÍCIOS

COZINHEIRO GERAL 8 R$ 1.700 + BENEFÍCIOS

DUTEIRO 1 R$ 2.420 + BENEFÍCIOS

ELETRICISTA AUXILIAR 5 R$ 1.511 + BENEFÍCIOS

EMPREGADO DOMÉSTICO 5 R$ 1.412 + BENEFÍCIOS

ENCARREGADO DE CARPINTARIA 1 R$ 2.800 + BENEFÍCIOS

ENCARREGADO DE OBRAS 1 R$ 3.500 + BENEFÍCIOS

ESTOQUISTA 2 R$ 1.900 + BENEFÍCIOS

FIEL DE DEPÓSITO 20 R$ 1.412 + BENEFÍCIOS

FISCAL DE PREVENÇÃO DE PERDAS 1 R$ 1.412 + BENEFÍCIOS

GARÇOM 15 R$ 1.524,96 + BENEFÍCIOS

LANTERNEIRO DE AUTOMÓVEIS 1 R$ 1.650 + BENEFÍCIOS

LAVADOR DE VEÍCULOS 1 R$ 1.412 + BENEFÍCIOS

MECÂNICO DE AUTOMÓVEL 2 R$ 1.500 + BENEFÍCIOS

MECÂNICO DE MOTORES DIESEL 2 R$ 3.800 + BENEFÍCIOS

MECÂNICO DE VEÍCULOS 1 R$ 1.650 + BENEFÍCIOS

MESTRE DE OBRAS 5 R$ 6.800 + BENEFÍCIOS

MONTADOR 1 R$ 2.420 + BENEFÍCIOS

MONTADOR DE ARTEFATOS DE MADEIRA 1 R$ 1.412 + BENEFÍCIOS

MONTADOR DE MÓVEIS E MADEIRA 1 R$ 1.412 + BENEFÍCIOS

MOTORISTA DE CAMINHÃO 2 R$ 2.184 + BENEFÍCIOS

OPERADOR DE CAIXA 12 R$ 962 + BENEFÍCIOS

OPERADOR DE PRODUÇÃO 10 R$ 1.565,93 + BENEFÍCIOS

OPERADOR DE RÁDIO (TELEFONIA) 2 R$ 1.412 + BENEFÍCIOS

OPERADOR DE TELEMARKETING 10 R$ 1.412 + BENEFÍCIOS

PEDREIRO 6 R$ 2.285 + BENEFÍCIOS

PEDREIRO DE FACHADA 3 R$ 1.870 + BENEFÍCIOS

PINTOR DE OBRAS 2 R$ 2.285,80 + BENEFÍCIOS

PINTOR DE VEÍCULOS 1 R$ 1.650 + BENEFÍCIOS

REPOSITOR EM SUPERMERCADO 3 R$ 1.515 + BENEFÍCIOS

REPOSITOR DE MERCADORIAS 30 R$ 1.470 + BENEFÍCIOS

SERVENTE DE OBRAS 6 R$ 1.511,40 + BENEFÍCIOS

SUSHIMAN 1 R$ 1.659,27 + BENEFÍCIOS

TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES 5 R$ 4.500 + BENEFÍCIOS

TÉCNICO DE LABORATÓRIO 2 R$ 1.700 + BENEFÍCIOS

VENDEDOR INTERNO 6 R$ 1.550 + BENEFÍCIOS

VIDRACEIRO 1 R$ 1.412 + BENEFÍCIOS

Confira o endereço das Agências do Trabalhador que estão funcionando:

» Agência Brazlândia

Tel:. 3255-3868 / 3255-3869

3255-3868 / 3255-3869 SCDN Bl. K, Lj. 1/5

» Agência de Ceilândia

Tel:. 3255-3521

3255-3521 EQNM 18/20, Bloco B, Praça do Povo, Ceilândia

» Agência PCD (112 Sul)

Estação do Metrô, 112 Asa Sul

112 Asa Sul Tel:. 3255-3804 / 3255-3843

» Agência Estrutural

Tel:. 3255-3808 / 3255-3809

3255-3808 / 3255-3809 AE n° 5, Setor Central, Administração

» Agência Gama

Tel: . 3255-3820 / 3255-3821

. 3255-3820 / 3255-3821 AE 1, Setor Central

» Agência Sobradinho

Tel:. 3255-3824 / 3255-3825

3255-3824 / 3255-3825 Qd 8, AE nº 3, Sobradinho I

» Agência do Trabalhador Autônomo

Tel: . 3255-3797 / 3255-3798

. 3255-3797 / 3255-3798 SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11

» Agência Plano Piloto

Tel:. 3255-3732 / 3255-3815

3255-3732 / 3255-3815 SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11

» Agência Recanto das Emas

Tel: . 3255-3864 / 3255-3842

. 3255-3864 / 3255-3842 Qd. 805, AE s/n, Prédio da Biblioteca Pública

» Agência Riacho Fundo II

Tel :.3255-3827 / 3255-3828

:.3255-3827 / 3255-3828 QC 1, Cj. 5, Lt. 2, AE s/n

» Agência Samambaia

Tel: .3255-3832 / 3255-3833

.3255-3832 / 3255-3833 QN 303, Cj. 1, Lt. 3

» Agência Santa Maria

Tel: .3255-3836 / 3255-3837

.3255-3836 / 3255-3837 Av. Alagados, QC 1, Cj. H, Galpão Cultural

» Agência Taguatinga

Tel:. 3255-3848 / 3255-3849 / 3255-3754

3255-3848 / 3255-3849 / 3255-3754 C4 Lt. 3, Ed. TVA Imperial, Av. das Palmeiras

» Agência Planaltina

Tel:. 3255-3715 / 3255-3829

3255-3715 / 3255-3829 Setor Administrativo, Av. Uberdan Cardoso