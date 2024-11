Agências e empresas oferecem 708 vagas de emprego

E EuEstudante

A Secretaria do Estado de Trabalho do Distrito Federal também disponibiliza as vagas oferecidas nos sites www.trabalho.df.gov.br e maisemprego.mte.gov.br.

OPORTUNIDADES

Caedu

Trabalho temporário

A Caedu, varejista de moda acessível, anuncia a abertura de 1.086 vagas temporárias em São Paulo (932), Minas Gerais (91), Goiás (16), Distrito Federal (33) e Rio Grande do Sul (14) para a posição de operador de loja com início a partir do dia 25 de novembro. O processo seletivo está disponível e os interessados poderão se candidatar pelo Portal de Carreiras Caedu: caedu.pandape.infojobs.com.br. Os profissionais selecionados para essas oportunidades serão responsáveis pela organização e reposição de produtos, apoio na aplicação de visual merchandising na loja, atendimento ao cliente na área de vendas e auxílio no caixa, a fim de garantir uma experiência agradável e personalizada. Além disso, também apoiarão as vendas dos produtos financeiros da marca, como o Cartão Caedu. Para essas posições, os pré-requisitos incluem estar cursando o ensino médio, ter no mínimo 18 anos completos e disponibilidade de horário, inclusive aos finais de semana. Além da remuneração compatível com o mercado, a companhia oferecerá os benefícios de vale-transporte e bonificação conforme regras ao final do contrato.

Atvos

Programa de trainee

A Atvos, produtora de biocombustíveis do Brasil, abriu inscrições até 4 de novembro para o Programa de Trainee Corporativo 2025. Os candidatos devem ter graduação completa entre julho de 2022 e julho de 2024 nos cursos de administração; engenharias; economia; finanças; ciências contábeis; ciências da computação; sistemas de informação; direito; psicologia ou em outras áreas correlatas. O Programa de Trainee da Atvos é voltado para quem tem disponibilidade para atuar em modelo híbrido (com três dias presenciais), no escritório corporativo da Atvos localizado em Pinheiros, na zona oeste da cidade de São Paulo (SP). É obrigatório ter experiência de trabalho anterior na área de atuação, e também é desejável ter inglês avançado. As inscrições podem ser feitas clicando https://shre.ink/gqKu até 4 de novembro.

CIEE

Maratona de vagas

O Centro de Integração Empresa-Escola — Ciee, maior ONG de empregabilidade jovem da América Latina, promoverá, entre 12 e 13 de novembro, uma maratona de vagas que disponibilizará 719 oportunidades de estágio e aprendiz. O evento será gratuito e ocorrerá das 9h às 16h, na unidade do Ciee no Sudoeste, no endereço: SHC/SW, EQSW 304/504 — Edifício Ciee — Lote 2. Para participar, os candidatos devem comparecer à unidade do Ciee portando documentos pessoais. Além disso, os interessados também devem se registrar na plataforma da instituição: shre.ink/gSdH . O cadastramento no site requer endereço completo e contatos, como e-mail e número de telefone.

PRECISA-SE

AÇOUGUEIRO 38 R$ 1.659,27 + BENEFÍCIOS

38 R$ 1.659,27 + BENEFÍCIOS AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA DE MERCADORIA 4 R$ 1.700 + BENEFÍCIOS

4 R$ 1.700 + BENEFÍCIOS AJUDANTE DE COZINHA 10 R$ 1.524 + BENEFÍCIOS

10 R$ 1.524 + BENEFÍCIOS ARMADOR DE ESTRUTURA DE CONCRETO 10 R$ 2.285,80 + BENEFÍCIOS

10 R$ 2.285,80 + BENEFÍCIOS ARTÍFICE DE MANUTENÇÃO 2 R$ 2.255,09 + BENEFÍCIOS

2 R$ 2.255,09 + BENEFÍCIOS ATENDENTE DE BALCÃO 10 R$ 1.524,96 + BENEFÍCIOS

10 R$ 1.524,96 + BENEFÍCIOS ATENDENTE DE LOJAS 35 R$ 1.600 + BENEFÍCIOS

35 R$ 1.600 + BENEFÍCIOS ATENDENTE DE MESA 10 R$ 1.524 + BENEFÍCIOS

10 R$ 1.524 + BENEFÍCIOS ATENDENTE DE PADARIA 25 R$ 1.470 + BENEFÍCIOS

25 R$ 1.470 + BENEFÍCIOS AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1 R$ 1.684,26 + BENEFÍCIOS

1 R$ 1.684,26 + BENEFÍCIOS AUXILIAR DE ARMAZENAMENTO 10 R$ 1.600 + BENEFÍCIOS

10 R$ 1.600 + BENEFÍCIOS AUXILIAR DE CHURRASQUEIRO 2 R$ 1.730,61 + BENEFÍCIOS

2 R$ 1.730,61 + BENEFÍCIOS AUXILIAR DE COZINHA 28 R$ 1.412 + BENEFÍCIOS

28 R$ 1.412 + BENEFÍCIOS AUXILIAR DE ESTOQUE 6 R$ 1.412 + BENEFÍCIOS

6 R$ 1.412 + BENEFÍCIOS AUXILIAR DE INVENTÁRIO 10 R$ 1.767 + BENEFÍCIOS

10 R$ 1.767 + BENEFÍCIOS AUXILIAR DE LIMPEZA 53 R$ 1.412 + BENEFÍCIOS

53 R$ 1.412 + BENEFÍCIOS AUXILIAR DE MARCENEIRO 2 R$ 1.500 + BENEFÍCIOS

2 R$ 1.500 + BENEFÍCIOS AUXILIAR DE PADEIRO 10 R$ 1.515 + BENEFÍCIOS

10 R$ 1.515 + BENEFÍCIOS AUXILIAR DE PEDREIRO 2 R$ 1.511,40 + BENEFÍCIOS

2 R$ 1.511,40 + BENEFÍCIOS AUXILIAR DE PESSOAL 3 R$ 2.000 + BENEFÍCIOS

3 R$ 2.000 + BENEFÍCIOS AUXILIAR DE SUSHIMAN 8 R$ 1.524,96 + BENEFÍCIOS

8 R$ 1.524,96 + BENEFÍCIOS BARISTA 5 R$ 1.524,96 + BENEFÍCIOS

5 R$ 1.524,96 + BENEFÍCIOS BOMBEIRO HIDRÁULICO 3 R$ 2.285 + BENEFÍCIOS

3 R$ 2.285 + BENEFÍCIOS CARPINTEIRO 8 R$ 2.285 + BENEFÍCIOS

8 R$ 2.285 + BENEFÍCIOS CASEIRO 1 R$ 1.412 + BENEFÍCIOS

1 R$ 1.412 + BENEFÍCIOS CHAPISTA DE LANCHONETE 10 R$ 1.524 + BENEFÍCIOS

10 R$ 1.524 + BENEFÍCIOS CONFEITEIRO 2 R$ 1.800 + BENEFÍCIOS

2 R$ 1.800 + BENEFÍCIOS CONFERENTE MERCADORIA 10 R$ 1.515 + BENEFÍCIOS

10 R$ 1.515 + BENEFÍCIOS COSTUREIRA EM GERAL 4 R$ 2.100 + BENEFÍCIOS

4 R$ 2.100 + BENEFÍCIOS COZINHEIRO GERAL 28 R$1.500 + BENEFÍCIOS

28 R$1.500 + BENEFÍCIOS ELETRICISTA DE INSTALAÇÕES 2 R$ 2.285,80 + BENEFÍCIOS

2 R$ 2.285,80 + BENEFÍCIOS EMPREGADO DOMÉSTICO DIARISTA 1 R$ 70/DIA + BENEFÍCIOS

1 R$ 70/DIA + BENEFÍCIOS ENCARREGADO DE CARPINTARIA 1 R$ 2.800 + BENEFÍCIOS

1 R$ 2.800 + BENEFÍCIOS FIEL DE DEPÓSITO 23 R$ 1.412 + BENEFÍCIOS

23 R$ 1.412 + BENEFÍCIOS FISCAL DE CAIXA 25 R$ 1.618 + BENEFÍCIOS

25 R$ 1.618 + BENEFÍCIOS FISCAL DE PREVENÇÃO DE PERDAS 30 R$ 1.515 + BENEFÍCIOS

30 R$ 1.515 + BENEFÍCIOS FORNEIRO DE PADARIA 2 R$ 1.500 + BENEFÍCIOS

2 R$ 1.500 + BENEFÍCIOS GERENTE DE EMPRESAS COMERCIAIS 3 R$ 2.000 + BENEFÍCIOS

3 R$ 2.000 + BENEFÍCIOS GERENTE DE LOGÍSTICA 10 R$ 1.600 + BENEFÍCIOS

10 R$ 1.600 + BENEFÍCIOS LADRILHEIRO 2 R$ 2.285 + BENEFÍCIOS

2 R$ 2.285 + BENEFÍCIOS MARCENEIRO 2 R$ 2.000 + BENEFÍCIOS

2 R$ 2.000 + BENEFÍCIOS MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE AUTOMÓVEIS, MOTOCICLETAS E VEÍCULOS SIMILARES 1 R$ 2.500 + BENEFÍCIOS

1 R$ 2.500 + BENEFÍCIOS MONTADOR DE MÓVEIS E ARTEFATOS DE MADEIRA 2 R$ 1.500 + BENEFÍCIOS

2 R$ 1.500 + BENEFÍCIOS MOTORISTA ENTREGADOR 10 R$ 1.689 + BENEFÍCIOS

10 R$ 1.689 + BENEFÍCIOS OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL 1 R$ 1.412 + BENEFÍCIOS

1 R$ 1.412 + BENEFÍCIOS OPERADOR DE CAIXA 80 R$ 1.470 + BENEFÍCIOS

80 R$ 1.470 + BENEFÍCIOS OPERADOR DE EMPILHADEIRA 4 R$ 2.019 + BENEFÍCIOS

4 R$ 2.019 + BENEFÍCIOS PADEIRO 2 R$ 2.000 + BENEFÍCIOS

2 R$ 2.000 + BENEFÍCIOS PEDREIRO 7 R$ 2.285,80 + BENEFÍCIOS

7 R$ 2.285,80 + BENEFÍCIOS PROMOTOR DE VENDAS 46 R$ 1.628 + BENEFÍCIOS

46 R$ 1.628 + BENEFÍCIOS REPOSITOR DE MERCADORIAS 92 R$ 1.473,08 + BENEFÍCIOS

92 R$ 1.473,08 + BENEFÍCIOS SALADEIRO 5 R$ 1.650 + BENEFÍCIOS

5 R$ 1.650 + BENEFÍCIOS SALGADEIRO 1 R$ 2.000 + BENEFÍCIOS

1 R$ 2.000 + BENEFÍCIOS SUSHIMAN 5 R$ 1.524,96 + BENEFÍCIOS

5 R$ 1.524,96 + BENEFÍCIOS TÉCNICO EM MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS 1 R$ 3.200 + BENEFÍCIOS

1 R$ 3.200 + BENEFÍCIOS VENDEDOR INTERNO 35 R$ 1.412 + BENEFÍCIOS

Confira o endereço das Agências do Trabalhador que estão funcionando:

» Agência Brazlândia

Tel:. 3255-3868 / 3255-3869

3255-3868 / 3255-3869 SCDN Bl. K, Lj. 1/5

» Agência de Ceilândia

Tel:. 3255-3521

3255-3521 EQNM 18/20, Bloco B, Praça do Povo, Ceilândia

» Agência PCD (112 Sul)

Estação do Metrô, 112 Asa Sul

112 Asa Sul Tel:. 3255-3804 / 3255-3843

» Agência Estrutural

Tel:. 3255-3808 / 3255-3809

3255-3808 / 3255-3809 AE n° 5, Setor Central, Administração

» Agência Gama

Tel: . 3255-3820 / 3255-3821

. 3255-3820 / 3255-3821 AE 1, Setor Central

» Agência Sobradinho

Tel:. 3255-3824 / 3255-3825

3255-3824 / 3255-3825 Qd 8, AE nº 3, Sobradinho I

» Agência do Trabalhador Autônomo

Tel: . 3255-3797 / 3255-3798

. 3255-3797 / 3255-3798 SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11

» Agência Plano Piloto

Tel:. 3255-3732 / 3255-3815

3255-3732 / 3255-3815 SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11

» Agência Recanto das Emas

Tel: . 3255-3864 / 3255-3842

. 3255-3864 / 3255-3842 Qd. 805, AE s/n, Prédio da Biblioteca Pública

» Agência Riacho Fundo II

Tel :.3255-3827 / 3255-3828

:.3255-3827 / 3255-3828 QC 1, Cj. 5, Lt. 2, AE s/n

» Agência Samambaia

Tel: .3255-3832 / 3255-3833

.3255-3832 / 3255-3833 QN 303, Cj. 1, Lt. 3

» Agência Santa Maria

Tel: .3255-3836 / 3255-3837

.3255-3836 / 3255-3837 Av. Alagados, QC 1, Cj. H, Galpão Cultural

» Agência Taguatinga

Tel:. 3255-3848 / 3255-3849 / 3255-3754

3255-3848 / 3255-3849 / 3255-3754 C4 Lt. 3, Ed. TVA Imperial, Av. das Palmeiras

» Agência Planaltina

Tel:. 3255-3715 / 3255-3829

3255-3715 / 3255-3829 Setor Administrativo, Av. Uberdan Cardoso



» Agência São Sebastião

Tel:. 3255-3840 / 3255-3841

3255-3840 / 3255-3841 Qd. 104, Cj. 5, Lt. 9, Setor Residencial Oeste