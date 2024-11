FTD Educação faz correção ao vivo das provas do Enem no You Tube

CB Correio Braziliense

Os candidatos que desejam corrigir as provas do segundo dia do Enem podem acessar o portal FTD Resolve (https://resolve.ftd.com.br/) ou o canal no YouTube da FTD Educação (no link) a partir das 18 horas neste próximo domingo (10/!!). Uma euipe de especialistas vai fazer a correção das provas de matemática e ciências da natureza aplicadas no segundo domingo de exame.

No primeiro domingo, foram aplicadas as provas de redação, ciências humanas, linguagens e códigos. A transmissão está disponível no canal de YouTube da FTD.

Quem vai resolver as questões selecionadas do Enem 2024 no portal FTD Resolve e no YouTube da FTD serão especialistas de cada área do conhecimento, que se inscreveram no exame para fazer a prova.

A live de correção terá como âncora o diretor adjunto de Sistemas de Ensino da FTD Educação, Julio Ibrahim, que dará uma visão geral da prova, apontando as dificuldades, “pegadinhas” e trazendo os comentários sobre as questões corrigidas.

O professor Ailton Dias, doutor em educação pela Universidade Federal do Rio Grande (FURG), também vai participar da transmissão ao vivo, mediando o chat com o público e apontando as principais dúvidas e assuntos comentados.

A expectativa é que os gabaritos extraoficiais sejam postados no site FTD Resolve, de acordo com as versões/cores de cada prova, ainda na noite do domingo.

O gabarito oficial do Enem 2024 deverá ser divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) no site oficial do Enem em 20 de novembro.

“O momento da prova é, naturalmente, cercado de muitas expectativas pelos estudantes que se dedicaram o ano todo até aquele momento. Como o gabarito oficial só é divulgado posteriormente, acompanhar a correção ao vivo logo no dia da prova permite ao candidato já ter um panorama de onde foi bem. Para os estudantes que estão fazendo o Enem como treineiros, esta é uma oportunidade também muito rica para se acostumar com o ritmo da prova e identificar pontos de melhoria. Nós, na FTD, estamos muito animados para apoiar os estudantes do Brasil todo neste momento tão importante da trajetória acadêmica dele”, comenta Júlio Ibrahim, diretor adjunto de Sistemas de Ensino da FTD Educação.

Após a divulgação do gabarito oficial pelo INEP, uma nova jornada começa: são gravadas aulas para cada um dos itens, explicando cada questão em uma aula dinâmica e completa, que ajuda na revisão dos temas estudados para os candidatos dos próximos exames.