Agências e empresas oferecem 798 vagas de emprego

E EuEstudante

. - (crédito: EuEstudante)

A Secretaria do Estado de Trabalho do Distrito Federal também disponibiliza as vagas oferecidas nos sites www.trabalho.df.gov.br e maisemprego.mte.gov.br.

OPORTUNIDADES

Vibra

Programa de trainee

As inscrições para o primeiro programa de trainee da Vibra, empresa do setor de destribuição de combustíveis e lubrificantes, terminam hoje. O Ativagente Trainee oferece 30 vagas para pessoas de todo o Brasil, que tenham concluído qualquer curso de graduação há, no máximo, dois anos. Um dos diferenciais do programa é que não há limite de idade para a participação, o que dá oportunidade para pessoas que tenham terminado a segunda graduação, por exemplo. O local de trabalho será na sede da empresa no Rio de Janeiro e é importante que haja disponibilidade para mudanças e viagens. Pessoas candidatas de outros estados terão o transporte e estadia custeados pela companhia para a realização da etapa do processo seletivo na cidade e quem for aprovado terá direito ao pacote de transferência oferecido pela companhia. Todo o processo de seleção será conduzido pela Cia de Talentos. Para participar, a pessoa candidata deve acessar o site do programa e clicar em “Inscreva-se” para seguir as orientações até concluir a candidatura.

Instituição financeira

Assessor de investimentos

A XP, instituição financeiras, abre vagas em Brasília para o programa XP Future, que seleciona e capacita profissionais com habilidades comerciais para se tornarem assessores de investimentos. A iniciativa, que já formou e empregou mais de 700 novos assessores em todo o Brasil, será realizada em 30 cidades brasileiras. Os interessados precisam ter 18 anos ou mais e se candidatar pelo site https://shre.ink/gxMh até 25 de novembro. Todos os candidatos serão avaliados e pré-selecionados em uma entrevista por telefone que avaliam o perfil comercial e a capacidade do candidato se adaptar aos valores e propósitos da companhia. As etapas do processo seletivo envolvem dinâmicas em grupos e entrevistas com profissionais da XP. A última etapa, a ser realizada no dia 7 de dezembro, reunirá presencialmente líderes da companhia de forma simultânea em todas as cidades com inscrições abertas. Os aprovados na seleção participam do programa, que tem duração de 12 meses, com aulas dedicadas ao desenvolvimento do conhecimento técnico sobre o mercado e produtos financeiros, com suporte das lideranças da XP, e aperfeiçoamento comercial. Em caso de aprovação, a contratação é CLT e é necessário que o candidato obtenha as certificações CPA-20 ou CEA.

C&A

5 mil vagas temporárias

A C&A Brasil abriu mais de 5 mil vagas temporárias para reforçar a operação em todas as suas 330 lojas distribuídas pelo país, para a Black Friday e período de festas de Natal e ano-novo — épocas importantes para o varejo. As contratações são parte da estratégia da companhia para assegurar uma experiência de compra personalizada e ágil aos clientes. Das vagas ofertadas, cerca de 500 estão direcionadas exclusivamente para o período de Black Friday. Em comparação ao ano passado, a demanda por temporários aumentou devido ao crescimento das vendas sazonais e ao lançamento de novas coleções. As oportunidades estão disponíveis para as funções de estoquista, operador de vendas e serviços, operador de caixa, fiscal e consultor de serviços financeiros. Os interessados devem se inscrever na página de carreiras da C&A, no site da Infojobs/Pandape (ceabrasil.pandape.infojobs.com.br).

PRECISA-SE

AÇOUGUEIRO 44 R$ 1.800 + BENEFÍCIOS

44 R$ 1.800 + BENEFÍCIOS AJUDANTE DE AÇOUGUEIRO 10 R$ 481/QUINZENA + BENEFÍCIOS

10 R$ 481/QUINZENA + BENEFÍCIOS AJUDANTE DE OBRAS 5 R$ 1.811 + BENEFÍCIOS

5 R$ 1.811 + BENEFÍCIOS ARTÍFICE DE MANUTENÇÃO 2 R$ 2.255,09 + BENEFÍCIOS

2 R$ 2.255,09 + BENEFÍCIOS ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 1 R$ 1.470 + BENEFÍCIOS

1 R$ 1.470 + BENEFÍCIOS ASSISTENTE DE VENDAS 10 R$ 1.800 + BENEFÍCIOS

10 R$ 1.800 + BENEFÍCIOS ATENDENTE DE LANCHONETE 17 R$ 1.515 + BENEFÍCIOS

17 R$ 1.515 + BENEFÍCIOS ATENDENTE DE PADARIA 10 R$ 1.515 + BENEFÍCIOS

10 R$ 1.515 + BENEFÍCIOS ATENDENTE DO SETOR DE FRIOS 6 R$ 1.473 + BENEFÍCIOS

6 R$ 1.473 + BENEFÍCIOS AUXILIAR DE COZINHA 27 R$ 1.420 + BENEFÍCIOS

27 R$ 1.420 + BENEFÍCIOS AUXILIAR DE CRÉDITO 2 R$ 1.600 + BENEFÍCIOS

2 R$ 1.600 + BENEFÍCIOS AUXILIAR DE INVENTÁRIO 10 R$ 1.767 + BENEFÍCIOS

10 R$ 1.767 + BENEFÍCIOS AUXILIAR DE LIMPEZA 36 R$ 1.515 + BENEFÍCIOS

36 R$ 1.515 + BENEFÍCIOS AUXILIAR DE PRODUÇÃO 8 R$ 1.520 + BENEFÍCIOS

8 R$ 1.520 + BENEFÍCIOS AUXILIAR DE MARCENEIRO 1 R$ 1.500 + BENEFÍCIOS

1 R$ 1.500 + BENEFÍCIOS AUXILIAR DE PADEIRO 10 R$ 1.515 + BENEFÍCIOS

10 R$ 1.515 + BENEFÍCIOS BALCONISTA 7 R$ 1.412 + BENEFÍCIOS

7 R$ 1.412 + BENEFÍCIOS BOMBEIRO HIDRÁULICO 10 R$ 2.285,80 + BENEFÍCIOS

10 R$ 2.285,80 + BENEFÍCIOS CASEIRO 1 R$ 1.600 + BENEFÍCIOS

1 R$ 1.600 + BENEFÍCIOS CHAPISTA DE LANCHONETE 2 R$ 1.412 + BENEFÍCIOS

2 R$ 1.412 + BENEFÍCIOS COBRADOR DE TRANSPORTES 10 R$ 1.961,56 + BENEFÍCIOS

10 R$ 1.961,56 + BENEFÍCIOS CONFERENTE MERCADORIA 10 R$ 1.515 + BENEFÍCIOS

10 R$ 1.515 + BENEFÍCIOS CONSULTOR DE VENDAS 20 R$ 1.585 + BENEFÍCIOS

20 R$ 1.585 + BENEFÍCIOS PEDREIRO 47 R$ 2.200 + BENEFÍCIOS

47 R$ 2.200 + BENEFÍCIOS PEDREIRO DE REFORMA 3 R$ 2.315 + BENEFÍCIOS

3 R$ 2.315 + BENEFÍCIOS PINTOR DE OBRAS 30 R$ 2.285 + BENEFÍCIOS

30 R$ 2.285 + BENEFÍCIOS PROMOTOR DE VENDAS 4 R$ 1.520 + BENEFÍCIOS

4 R$ 1.520 + BENEFÍCIOS REPOSITOR (SUPERMECADO) 30 R$ 1.515 + BENEFÍCIOS

30 R$ 1.515 + BENEFÍCIOS REPOSITOR DE MERCADORIAS 34 R$ 1.515 + BENEFÍCIOS

34 R$ 1.515 + BENEFÍCIOS SALGADEIRO 2 R$ 1.500 + BENEFÍCIOS

2 R$ 1.500 + BENEFÍCIOS SERVENTE DE OBRAS 60 R$ 1.438 + BENEFÍCIOS

60 R$ 1.438 + BENEFÍCIOS VENDEDOR INTERNO 2 R$ 1.573 + BENEFÍCIOS

2 R$ 1.573 + BENEFÍCIOS VENDEDOR PRACISTA 20 R$ 1.585,50

20 R$ 1.585,50 ZELADOR 10 R$ 1.775,88 + BENEFÍCIOS

Confira o endereço das Agências do Trabalhador que estão funcionando:

» Agência Brazlândia

Tel:. 3255-3868 / 3255-3869

3255-3868 / 3255-3869 SCDN Bl. K, Lj. 1/5

» Agência de Ceilândia

Tel:. 3255-3521

3255-3521 EQNM 18/20, Bloco B, Praça do Povo, Ceilândia

» Agência PCD (112 Sul)

Estação do Metrô, 112 Asa Sul

112 Asa Sul Tel:. 3255-3804 / 3255-3843

» Agência Estrutural

Tel:. 3255-3808 / 3255-3809

3255-3808 / 3255-3809 AE n° 5, Setor Central, Administração

» Agência Gama

Tel: . 3255-3820 / 3255-3821

. 3255-3820 / 3255-3821 AE 1, Setor Central

» Agência Sobradinho

Tel:. 3255-3824 / 3255-3825

3255-3824 / 3255-3825 Qd 8, AE nº 3, Sobradinho I

» Agência do Trabalhador Autônomo

Tel: . 3255-3797 / 3255-3798

. 3255-3797 / 3255-3798 SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11

» Agência Plano Piloto

Tel:. 3255-3732 / 3255-3815

3255-3732 / 3255-3815 SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11

» Agência Recanto das Emas

Tel: . 3255-3864 / 3255-3842

. 3255-3864 / 3255-3842 Qd. 805, AE s/n, Prédio da Biblioteca Pública

» Agência Riacho Fundo II

Tel :.3255-3827 / 3255-3828

:.3255-3827 / 3255-3828 QC 1, Cj. 5, Lt. 2, AE s/n

» Agência Samambaia

Tel: .3255-3832 / 3255-3833

.3255-3832 / 3255-3833 QN 303, Cj. 1, Lt. 3

» Agência Santa Maria

Tel: .3255-3836 / 3255-3837

.3255-3836 / 3255-3837 Av. Alagados, QC 1, Cj. H, Galpão Cultural

» Agência Taguatinga

Tel:. 3255-3848 / 3255-3849 / 3255-3754

3255-3848 / 3255-3849 / 3255-3754 C4 Lt. 3, Ed. TVA Imperial, Av. das Palmeiras

» Agência Planaltina

Tel:. 3255-3715 / 3255-3829

3255-3715 / 3255-3829 Setor Administrativo, Av. Uberdan Cardoso