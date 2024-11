Agências e empresas oferecem 613 vagas de emprego

E EuEstudante

. - (crédito: EuEstudante)

A Secretaria do Estado de Trabalho do Distrito Federal também disponibiliza as vagas oferecidas nos sites www.trabalho.df.gov.br e maisemprego.mte.gov.br.

OPORTUNIDADES

Corteva Agriscience

Vagas para Planaltina

A Corteva Agriscience, empresa do setor de sementes, defensivos agrícolas e biológicos, está com inscrições abertas para a nova edição do seu programa de estágio. Estão disponíveis 87 vagas, em 11 estados do país e no Distrito Federal. Os candidatos interessados podem se inscrever no site https://bit.ly/4ibmWJ4 até 8 de dezembro. O início do estágio está previsto para fevereiro de 2025. As oportunidades estão abertas para estudantes de diversos cursos de graduação, como agronomia, biologia, biotecnologia, química, engenharia química, engenharia de produção, engenharia civil, engenharia elétrica, engenharia ambiental, farmácia, marketing, psicologia, publicidade e propaganda, relações internacionais, ciências políticas, relações públicas, comunicação, design gráfico, administração, economia, ciências contábeis, ciência da computação, análise de sistemas, tecnologia da informação, entre outros. A bolsa-auxílio para carga de 6 horas é de R$ 2.200; já para carga 8 horas, é de R$ 2.920. No DF, são cinco vagas para Planaltina.

Invillia

Home office

A Invillia, empresa global de tecnologia especializada em inovação e aceleração do desenvolvimento de produtos e serviços digitais com o uso de IA, abriu mais de 67 vagas para profissionais sêniores na área de tecnologia. Como benefícios, todas as oportunidades são no modelo home office, os colaboradores têm acesso a cursos e certificações em tecnologias de ponta da Microsoft e GitHub, planos de carreira estruturados e uma cultura de inovação voltada para o desenvolvimento de talentos. A empresa busca fortalecer sua equipe com especialistas em Java, Kotlin, PHP, Python e QA nos níveis pleno e sênior. Os interessados em se juntar à empresa podem se candidatar às vagas disponíveis na página de carreiras da empresa. A empresa reforça que não há restrições de idade e que novas oportunidades surgem frequentemente em diversas áreas.

Localiza&Co

Consultor de vendas

A Localiza&Co, plataforma de soluções de mobilidade, está com 300 vagas abertas para consultor de vendas em lojas da Localiza Seminovos — área de eficiência responsável pela venda de veículos da companhia — espalhadas por todo o Brasil. Os interessados devem ter ensino médio completo, experiência comercial, conhecimento do pacote office, disponibilidade para trabalhar aos finais de semana e feriados, e ser portador(a) da CNH B definitiva e ativa. Não é necessário ter experiência no setor automotivo. De acordo com a empresa, os benefícios e a remuneração são compatíveis com o mercado. As inscrições podem ser feitas no site localiza.gupy.io/jobs/8011128 e a previsão é de que as contratações ocorram ainda neste ano. Os benefícios oferecidos pela companhia são: participação nos lucros, convênio médico e odontológico, Gympass, previdência privada, auxílio-creche, vale-transporte, acesso ilimitado a diversos cursos da Universidade Localiza, desconto em compra e aluguel de veículos, além de vale-alimentação/refeição.

PRECISA-SE

AÇOUGUEIRO 4 R$ 2.200 + BENEFÍCIOS

4 R$ 2.200 + BENEFÍCIOS AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA 28 R$ 1.429,53 + BENEFÍCIOS

28 R$ 1.429,53 + BENEFÍCIOS ANALISTA DE SUPORTE TÉCNICO 2 R$ 2.158,61 + BENEFÍCIOS

2 R$ 2.158,61 + BENEFÍCIOS ARTE-FINALISTA 2 R$ 1.800 + BENEFÍCIOS

2 R$ 1.800 + BENEFÍCIOS ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 6 R$ 1.473,08 + BENEFÍCIOS

6 R$ 1.473,08 + BENEFÍCIOS ATENDENTE BALCONISTA 38 R$ 1.412 + BENEFÍCIOS

38 R$ 1.412 + BENEFÍCIOS ATENDENTE DE BALCÃO 3 R$ 1.500 + BENEFÍCIOS

3 R$ 1.500 + BENEFÍCIOS ATENDENTE DE LANCHONETE 16 R$ 1.524 + BENEFÍCIOS

16 R$ 1.524 + BENEFÍCIOS ATENDENTE DE LOJAS 10 R$ 1.600 + BENEFÍCIOS

10 R$ 1.600 + BENEFÍCIOS ATENDENTE DE PADARIA 5 R$ 1.515 + BENEFÍCIOS

5 R$ 1.515 + BENEFÍCIOS ATENDENTE DO SETOR DE FRIOS 4 R$ 1.483,14 + BENEFÍCIOS

4 R$ 1.483,14 + BENEFÍCIOS AUXILIAR ADMINISTRATIVO 7 R$ 31,20/DIA A R$ 1.469 + BENEFÍCIOS

7 R$ 31,20/DIA A R$ 1.469 + BENEFÍCIOS AUXILIAR DE COZINHA 4 R$ 1.500 + BENEFÍCIOS

4 R$ 1.500 + BENEFÍCIOS AUXILIAR DE JARDINAGEM 2 R$ 1.630 + BENEFÍCIOS

2 R$ 1.630 + BENEFÍCIOS AUXILIAR DE LABORATÓRIO 5 R$ 1.469 + BENEFÍCIOS

5 R$ 1.469 + BENEFÍCIOS AUXILIAR DE LIMPEZA 14 R$ 1.412 + BENEFÍCIOS

14 R$ 1.412 + BENEFÍCIOS AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO 45 R$ 1.515 + BENEFÍCIOS

45 R$ 1.515 + BENEFÍCIOS AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL 6 R$ 1.473,08 + BENEFÍCIOS

6 R$ 1.473,08 + BENEFÍCIOS AUXILIAR DE MARCENEIRO 2 R$ 1.500 + BENEFÍCIOS

2 R$ 1.500 + BENEFÍCIOS AUXILIAR TÉCNICO (ELETROMECÂNICA) 2 R$ 1.700 + BENEFÍCIOS

2 R$ 1.700 + BENEFÍCIOS CAIXA (SUPERMERCADO) 4 R$ 1.412 + BENEFÍCIOS

4 R$ 1.412 + BENEFÍCIOS CARPINTEIRO 2 R$ 2.200 + BENEFÍCIOS

2 R$ 2.200 + BENEFÍCIOS CARTAZEIRO 1 R$ 1.742 + BENEFÍCIOS

1 R$ 1.742 + BENEFÍCIOS CASEIRO (AGRICULTURA) 1 R$ 1.412 + BENEFÍCIOS

1 R$ 1.412 + BENEFÍCIOS CHAPISTA DE LANCHONETE 2 R$ 1.412 + BENEFÍCIOS

2 R$ 1.412 + BENEFÍCIOS CHURRASQUEIRO 1 R$ 1.412 + BENEFÍCIOS

1 R$ 1.412 + BENEFÍCIOS CONSULTOR DE VENDAS 89 R$ 1.500 A R$ 1.600 + BENEFÍCIOS

89 R$ 1.500 A R$ 1.600 + BENEFÍCIOS COZINHEIRO DE RESTAURANTE 2 R$ 2.000 + BENEFÍCIOS

2 R$ 2.000 + BENEFÍCIOS CUMIM 5 R$ 1.637,02 + BENEFÍCIOS

5 R$ 1.637,02 + BENEFÍCIOS ELETROTÉCNICO 1 R$2.500 + BENEFÍCIOS

1 R$2.500 + BENEFÍCIOS EMBALADOR , A MÃO 10 R$ 1.473,08 + BENEFÍCIOS

, A MÃO 10 R$ 1.473,08 + BENEFÍCIOS ESTOQUISTA 14 R$ 1.412 A R$ 1.585,50 +

14 R$ 1.412 A R$ 1.585,50 + FIEL DE DEPÓSITO 6 R$ 1.473,08 + BENEFÍCIOS

6 R$ 1.473,08 + BENEFÍCIOS FISCAL DE PREVENÇÃO 15 R$ 1.515 + BENEFÍCIOS

15 R$ 1.515 + BENEFÍCIOS FRENTISTA 11 R$ 1.700 A R$ 2.526 + BENEFÍCIOS

11 R$ 1.700 A R$ 2.526 + BENEFÍCIOS GERENTE DE LOJA E SUPERMERCADO 1 R$ 2.000 + BENEFÍCIOS

1 R$ 2.000 + BENEFÍCIOS GERENTE DE RESTAURANTE 1 R$ 2.000 + BENEFÍCIOS

1 R$ 2.000 + BENEFÍCIOS LAVADOR DE VEÍCULOS 2 R$ 1.600 + BENEFÍCIOS

2 R$ 1.600 + BENEFÍCIOS MARCENEIRO 2 R$ 2.200 + BENEFÍCIOS

2 R$ 2.200 + BENEFÍCIOS MECÂNICO DE VEÍCULOS A DIESEL 5 R$ 2.312,62 + BENEFÍCIOS

5 R$ 2.312,62 + BENEFÍCIOS MONTADOR DE MADEIRA 1 R$ 1.600 + BENEFÍCIOS

1 R$ 1.600 + BENEFÍCIOS MOTORISTA DE CAMINHÃO 3 R$ 1.846,70 + BENEFÍCIOS

3 R$ 1.846,70 + BENEFÍCIOS MOTORISTA ENTREGADOR 10 R$ 2.000 + BENEFÍCIOS

10 R$ 2.000 + BENEFÍCIOS OPERADOR DE ACABAMENTO 2 R$ 1.800 + BENEFÍCIOS

2 R$ 1.800 + BENEFÍCIOS OPERADOR DE CAIXA 78 R$ 1.412 A R$ 1.600 + BENEFÍCIOS

78 R$ 1.412 A R$ 1.600 + BENEFÍCIOS OPERADOR DE EMPILHADEIRA 4 R$ 2.111,81 + BENEFÍCIOS

4 R$ 2.111,81 + BENEFÍCIOS OPERADOR DE TELEMARKTING ATIVO E RECEPTIVO 5 R$ 1.446,35 + BENEFÍCIOS

5 R$ 1.446,35 + BENEFÍCIOS OPERADOR DE VENDAS (LOJAS) 8 R$ 1.585 + BENEFÍCIOS

8 R$ 1.585 + BENEFÍCIOS PADEIRO 16 R$ 2.010,77 + BENEFÍCIOS

16 R$ 2.010,77 + BENEFÍCIOS PEDREIRO 2 R$ 2.285 + BENEFÍCIOS

2 R$ 2.285 + BENEFÍCIOS PROMOTOR DE VENDAS 5 R$ 1.700 + BENEFÍCIOS

5 R$ 1.700 + BENEFÍCIOS REPOSITOR DE MERCADORIAS 30 R$ 1.470 + BENEFÍCIOS

30 R$ 1.470 + BENEFÍCIOS SALGADEIRO 15 R$ 1.974,22 + BENEFÍCIOS

R$ 1.974,22 + BENEFÍCIOS SERVENTE DE OBRAS 2 R$ 1.438 + BENEFÍCIOS

2 R$ 1.438 + BENEFÍCIOS SUSHIMAN 15 R$ 2.020 + BENEFÍCIOS

15 R$ 2.020 + BENEFÍCIOS TÉCNICO ELETRICISTA 2 R$ 3.500 + BENEFÍCIOS

2 R$ 3.500 + BENEFÍCIOS TÉCNICO DE MÁQUINAS 1 R$ 2.598,69 + BENEFÍCIOS

1 R$ 2.598,69 + BENEFÍCIOS VENDEDOR INTERNO 23 R$ 1.420 + BENEFÍCIOS

23 R$ 1.420 + BENEFÍCIOS VENDEDOR PRACISTA 6 R$ 1.851 + BENEFÍCIOS

6 R$ 1.851 + BENEFÍCIOS VENDEDOR PRACISTA 4 R$ 1.430 + BENEFÍCIOS

4 R$ 1.430 + BENEFÍCIOS ZELADOR 1 R$ 1.544,09 + BENEFÍCIOS

Confira o endereço das Agências do Trabalhador que estão funcionando:

» Agência Brazlândia

Tel:. 3255-3868 / 3255-3869

3255-3868 / 3255-3869 SCDN Bl. K, Lj. 1/5

» Agência de Ceilândia

Tel:. 3255-3521

3255-3521 EQNM 18/20, Bloco B, Praça do Povo, Ceilândia

» Agência PCD (112 Sul)

Estação do Metrô, 112 Asa Sul

112 Asa Sul Tel:. 3255-3804 / 3255-3843

» Agência Estrutural

Tel:. 3255-3808 / 3255-3809

3255-3808 / 3255-3809 AE n° 5, Setor Central, Administração

» Agência Gama

Tel: . 3255-3820 / 3255-3821

. 3255-3820 / 3255-3821 AE 1, Setor Central

» Agência Sobradinho

Tel:. 3255-3824 / 3255-3825

3255-3824 / 3255-3825 Qd 8, AE nº 3, Sobradinho I

» Agência do Trabalhador Autônomo

Tel: . 3255-3797 / 3255-3798

. 3255-3797 / 3255-3798 SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11

» Agência Plano Piloto

Tel:. 3255-3732 / 3255-3815

3255-3732 / 3255-3815 SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11

» Agência Recanto das Emas

Tel: . 3255-3864 / 3255-3842

. 3255-3864 / 3255-3842 Qd. 805, AE s/n, Prédio da Biblioteca Pública

» Agência Riacho Fundo II

Tel :.3255-3827 / 3255-3828

:.3255-3827 / 3255-3828 QC 1, Cj. 5, Lt. 2, AE s/n

» Agência Samambaia

Tel: .3255-3832 / 3255-3833

.3255-3832 / 3255-3833 QN 303, Cj. 1, Lt. 3

» Agência Santa Maria

Tel: .3255-3836 / 3255-3837

.3255-3836 / 3255-3837 Av. Alagados, QC 1, Cj. H, Galpão Cultural

» Agência Taguatinga

Tel:. 3255-3848 / 3255-3849 / 3255-3754

3255-3848 / 3255-3849 / 3255-3754 C4 Lt. 3, Ed. TVA Imperial, Av. das Palmeiras

» Agência Planaltina

Tel:. 3255-3715 / 3255-3829

3255-3715 / 3255-3829 Setor Administrativo, Av. Uberdan Cardoso