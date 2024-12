Agências e empresas oferecem 1.363 vagas de emprego

E EuEstudante

. - (crédito: EuEstudante)

A Secretaria do Estado de Trabalho do Distrito Federal também disponibiliza as vagas oferecidas nos sites www.trabalho.df.gov.br e maisemprego.mte.gov.br.

Maxtrack

vagas remotas, híbridas e presenciais

A Maxtrack, empresa de tecnologia para rastreamento de passageiros e cargas na América Latina, abre novas vagas destinadas às áreas de administração, comercial, tecnologia e serviços. A empresa busca consultores comerciais, desenvolvedores fullstack, analistas administrativos e técnicos instaladores. As oportunidades são direcionadas para diferentes níveis de senioridade, com possibilidade de serem remotas, híbridas ou presenciais em Betim (MG), Nova Lima (MG), Curitiba (PR), Jataí (GO), Cubatão (SP), Limeira (SP) e Recife (PB). A faixa de remuneração e os benefícios são alinhados aos oferecidos no mercado. Além do contato com o RH, o processo seletivo poderá incluir testes técnicos e entrevistas com gestores e lideranças, de acordo com a área e senioridade da posição. Os aprovados serão convocados para admissão, iniciando as atividades de maneira imediata. Os interessados podem realizar a candidatura por meio do portal https://shre.ink/gImJ.

PinePR

Programa de trainee

A PinePR é uma agência de PR especializada no atendimento a scale-ups, empresas inovadoras e players de tecnologia, para promover suas ações de PR no país. A companhia está com duas vagas abertas para trainee e executivo de atendimento, buscando pessoas organizadas, com escuta ativa e com interesse no ecossistema de empreendedorismo e inovação, além do atendimento de grandes empresas e big techs. Caso tenha interesse na vaga, envie currículo para o email vagas@pinepr.com com o cargo desejado no assunto.

PRECISA-SE

AÇOUGUEIRO 56 R$ 1.739,27 + BENEFÍCIOS

AJUDANTE DE AÇOUGUEIRO 60 R$ 1.832,83 + BENEFÍCIOS

AJUDANTE DE COZINHA 5 R$ 1.524 + BENEFÍCIOS

AJUDANTE DE MOTORISTA 10 R$ 1.412 + BENEFÍCIOS

ANALISTA DE PROJETOS 1 R$ 3.500 + BENEFÍCIOS

ASSISTENTE DE ESCRITÓRIO 1 R$ 375/QUINZENAL + BENEFÍCIOS

ASSISTENTE DE PERDAS 1 R$ 1.515 + BENEFÍCIOS

ASSISTENTE DE VENDAS 10 R$ 1.628,61 + BENEFÍCIOS

ATENDENTE BALCONISTA 2 R$ 1.871,65 + BENEFÍCIOS

ATENDENTE DE LANCHONETE 81 R$ 1.525 + BENEFÍCIOS

ATENDENTE DE LOJAS 3 R$ 1.585 + BENEFÍCIOS

ATENDENTE DE MESA 5 R$ 1.524 + BENEFÍCIOS

ATENDENTE DE PADARIA 88 R$ 1.470 + BENEFÍCIOS

ATENDENTE DE FRIOS E LATICÍNIOS 7 R$ 1.483,14 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 5 R$ 1.511,40 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE ALMOXARIFADO 1 R$ 1.698 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE CHURRASQUEIRO 5 R$ 1.524 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE COZINHA 58 R$ 1.435,12 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE ENCANADOR 20 R$ 1.511,40 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE ESTOQUE 20 R$ 1.412 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE INVENTÁRIO 30 R$ 1.515 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE LABORATÓRIO 5 R$ 1.469 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE LIMPEZA 56 R$ 1.412 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE PRODUÇÃO 12 R$ 1.473,08 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE PADEIRO 30 R$ 1.515 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE PEDREIRO 6 R$ 1.511 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE PIZZAIOLO 15 R$ 1.515 + BENEFÍCIOS

BARMAN 1 R$ 1.412 + BENEFÍCIOS

CAIXA (SUPERMERCADO) 15 R$ 1.412 + BENEFÍCIOS

CARTAZEIRO 1 R$ 1.742 + BENEFÍCIOS

CASEIRO (AGRICULTURA) 1 R$ 1.800 + BENEFÍCIOS

CHAPISTA DE LANCHONETE 7 R$ 1.412 + BENEFÍCIOS

CHURRASQUEIRO 5 R$ 1.524 + BENEFÍCIOS

CONFEITEIRO 40 R$ 2.096,53 + BENEFÍCIOS

CONSULTOR DE VENDAS 6 R$ 1.412 + BENEFÍCIOS

COZINHEIRO (RESTAURANTE) 1 R$ 1.890 + BENEFÍCIOS

COZINHEIRO GERAL 60 R$ 1.524,96 + BENEFÍCIOS

ELETRICISTA 8 R$ 2.450 + BENEFÍCIOS

ELETRICISTA AUXILIAR 5 R$ 1.844,84 + BENEFÍCIOS

EMPACOTADOR 61 R$ 1.412 + BENEFÍCIOS

EMPREGADO DOMÉSTICO 1 R$ 1.700 + BENEFÍCIOS

ARRUMADOR 1 R$ 1.412 + BENEFÍCIOS

FAXINEIRO 1 R$ 180/DIÁRIA + BENEFÍCIOS

ENCARREGADO DE OBRAS 5 R$ 2.315,80 + BENEFÍCIOS

ENGENHEIRO CIVIL 1 R$ 1.500 + BENEFÍCIOS

ESTOQUISTA 20 R$ 1.693,38 + BENEFÍCIOS

FIEL DE DEPÓSITO 28 R$ 1.429,53 + BENEFÍCIOS

FISCAL DE LOJA 1 R$ 1.630 + BENEFÍCIOS

FISCAL DE PERDAS 32 R$ 1.562 + BENEFÍCIOS

FONOAUDIÓLOGO GERAL 3 R$ 2.000 + BENEFÍCIOS

GARÇOM 2 R$ 1.500 + BENEFÍCIOS

INSTALADOR DE ALARME 1 R$ 1.415 + BENEFÍCIOS

INSTALADOR DE FOTOVOLTAICOS 2 R$ 1.500 + BENEFÍCIOS

MESTRE DE OBRAS 6 R$ 6.800 + BENEFÍCIOS

MONITOR DE SEGURANÇA 5 R$ 1.550 + BENEFÍCIOS

MONITOR INFANTIL 1 R$ 375/QUINZENA + BENEFÍCIOS

MONTADOR DE ESTRUTURAS 2 R$ 2.800 + BENEFÍCIOS

MOTORISTA CARRETEIRO 3 R$ 2.584,92 + BENEFÍCIOS

MOTORISTA DE CAMINHÃO 10 R$ 1.556,13 + BENEFÍCIOS

OPERADOR DE ADEGAS 40 R$ 1.746,30 + BENEFÍCIOS

OPERADOR DE CAIXA 96 R$ 1.515 + BENEFÍCIOS

OPERADOR DE EMPILHADEIRA 14 R$ 1.904,61 + BENEFÍCIOS

PADEIRO 40 R$ 2.160,77 + BENEFÍCIOS

PEDREIRO 6 R$ 2.285 + BENEFÍCIOS

REPOSITOR (SUPERMERCADOS) 3 R$ 1.412 + BENEFÍCIOS

REPOSITOR DE MERCADORIAS 101 R$ 1.515 + BENEFÍCIOS

SALADEIRO 8 R$ 1.550 + BENEFÍCIOS

SALGADEIRO 50 R$ 1.974,22+ BENEFÍCIOS

SERVENTE DE LIMPEZA 20 R$ 1.412 + BENEFÍCIOS

SERVENTE DE OBRAS 6 R$ 1.511 + BENEFÍCIOS

SOLDADOR 1 R$ 2.800 + BENEFÍCIOS

SUSHIMAN 20 R$ 2.020 + BENEFÍCIOS

TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES 6 R$ 4.500 + BENEFÍCIOS

TÉCNICO EM NUTRIÇÃO 20 R$ 1.746,51 + BENEFÍCIOS

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO 1 R$ 3.291,31 + BENEFÍCIOS

TOSADOR 2 R$ 2.000 + BENEFÍCIOS

Confira o endereço das Agências do Trabalhador que estão funcionando:

» Agência Brazlândia

Tel:. 3255-3868 / 3255-3869

3255-3868 / 3255-3869 SCDN Bl. K, Lj. 1/5

» Agência de Ceilândia

Tel:. 3255-3521

3255-3521 EQNM 18/20, Bloco B, Praça do Povo, Ceilândia

» Agência PCD (112 Sul)

Estação do Metrô, 112 Asa Sul

112 Asa Sul Tel:. 3255-3804 / 3255-3843

» Agência Estrutural

Tel:. 3255-3808 / 3255-3809

3255-3808 / 3255-3809 AE n° 5, Setor Central, Administração

» Agência Gama

Tel: . 3255-3820 / 3255-3821

. 3255-3820 / 3255-3821 AE 1, Setor Central

» Agência Sobradinho

Tel:. 3255-3824 / 3255-3825

3255-3824 / 3255-3825 Qd 8, AE nº 3, Sobradinho I

» Agência do Trabalhador Autônomo

Tel: . 3255-3797 / 3255-3798

. 3255-3797 / 3255-3798 SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11

» Agência Plano Piloto

Tel:. 3255-3732 / 3255-3815

3255-3732 / 3255-3815 SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11

» Agência Recanto das Emas

Tel: . 3255-3864 / 3255-3842

. 3255-3864 / 3255-3842 Qd. 805, AE s/n, Prédio da Biblioteca Pública

» Agência Riacho Fundo II

Tel :.3255-3827 / 3255-3828

:.3255-3827 / 3255-3828 QC 1, Cj. 5, Lt. 2, AE s/n

» Agência Samambaia

Tel: .3255-3832 / 3255-3833

.3255-3832 / 3255-3833 QN 303, Cj. 1, Lt. 3

» Agência Santa Maria

Tel: .3255-3836 / 3255-3837

.3255-3836 / 3255-3837 Av. Alagados, QC 1, Cj. H, Galpão Cultural

» Agência Taguatinga

Tel:. 3255-3848 / 3255-3849 / 3255-3754

3255-3848 / 3255-3849 / 3255-3754 C4 Lt. 3, Ed. TVA Imperial, Av. das Palmeiras

» Agência Planaltina

Tel:. 3255-3715 / 3255-3829

3255-3715 / 3255-3829 Setor Administrativo, Av. Uberdan Cardoso