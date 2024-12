Lista de concursos — 72 certames e 8.449 vagas

CB Correio Braziliense

Nesta semana, o caderno Trabalho & Formação Profissional preparou uma lista com 72 concursos e 8.449 vagas, além de cadastro reserva. No Distrito Federal, há três concursos abertos com 84 vagas. Para o Centro—Oeste, há nove seleções abertas com 1.071 oportunidades. Nos conselhos regionais e municipais, são sete concursos com 126 postos vagos. Entre os nacionais, há cinco certames abertos para 346 oportunidades. Há ainda 12 seleções de concursos estaduais com 4.667 vagas. Já para os municipais, há 14 concursos e 1.697 vagas. Nas universidades federais, são 11 processos seletivos e 356 oportunidades. Nos institutos federais há 11 certames abertos com 102 vagas.

DISTRITO FEDERAL

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA 1

Inscrições de 2 de dezembro até 3 de janeiro de 2025 pelo site: https://encr.pw/m6KO7. Concurso com uma vaga para o cargo de professor de magistério superior na área de química orgânica. Salário: de R$ 4.875,18 até R$ 10.481,64. Taxa: R$ 240,40.

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA 2

Inscrições de 2 de dezembro até 3 de janeiro de 2025 pelo site: https://encr.pw/m6KO7. Concurso com 82 vagas para os cargos de: advogado (1); biólogo (1); engenheiro agrimensor (1); engenheiro ambiental (1); engenheiro civil (9); engenheiro eletricista (2); engenheiro eletrônico (2); engenheiro florestal (1); engenheiro mecânico (5); engenheiro químico (4); geógrafo (1); químico (1); administrador (4); analista de sistemas (3); contador (1); economista (1); estatístico (1); pedagogo (1); técnico em edificações (9); técnico de saneamento (9); técnico de telecomunicações (1); técnico eletricista (5); técnico eletrônico (2); técnico em hidrologia (1); técnico mecânico (4); técnico químico (1); operador de estação de tratamento (4); assistente administrativo (6). Salário: de R$ 4.426,60 até R$ 10.873,95. Taxa: R$ 240,40.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE BRASÍLIA (IFB)

Inscrições de 12 a 17 de dezembro de 2024 pelo site: https://shre.ink/gTCP. Concurso com uma vaga para o cargo de: professor substituto na área de química. Salário: de R$ 3.412,63 até R$ 6.356,02 mais benefícios. Sem taxa de inscrição.

CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA — CFO

Inscrições até 9 de dezembro pelo site: https://shre.ink/gtFZ. Concurso com 285 vagas, além de formar cadastro reserva, para os cargos de: agente operacional e técnico administrativo; cargo de nível técnico: técnico em tecnologia da informação; e cargos de nível superior: analista de desenvolvimento, analista de infraestrutura, analista geral e contador. Salário: de R$ 4.507,19 a R$ 9.014,38. Taxa: de R$ 75 a R$ 95.

CONSELHO FEDERAL DE BIOMEDICINA (CFBM)

Inscrições até 9 de dezembro pelo site: https://shre.ink/gtFK. Concurso com quatro vagas, além de formar cadastro reserva, para os cargos de: agente administrativo (3); motorista (1). Salário: de R$ 3.500 a R$ 4.200, além de benefícios. Taxa: de R$ 35 a R$ 47.

CONSELHO FEDERAL DE SERVIÇO SOCIAL

Inscrições até 22 de dezembro pelo site: https://shre.ink/gkWn. Concurso com quatro vagas, além de formar cadastro reserva, com candidatos de nível médio, para os cargos de: assistente técnico de tesouraria (2); assistente técnico administrativo (2). Salário: de R$ 4.772,76 a R$ 6.286,37. Taxa: R$ 26.

NACIONAIS

INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL (IPHAN)

Inscrições de 9 de dezembro até 7 de janeiro de 2025 pelo site: https://encr.pw/kdrbJ. Concurso com 31 vagas para os cargos: analista ambiental (5); antropologia (2); arqueologia (15); arquitetura e urbanismo (2); educação patrimonial (2); geoprocessamento (5). Salário: de R$ 6.681,70 a R$ 9.047,00, além de benefícios como: auxílio—alimentação, assistência pré—escolar e auxílio—transporte. Taxa: R$ 110.

EMPRESA BRASILEIRA DE HEMODERIVADOS E BIODERIVADOS (HEMOBRÁS)

Inscrições de 9 de dezembro até 23 de janeiro de 2025 pelo site: https://encr.pw/QPRmJ. Concurso com número de vagas indeterminado para os cargos de: assistente administrativo; arquivo; técnico industrial e de gestão corporativa: ambiental; automação industrial; controle de qualidade; elétrica; fracionamento do plasma; logística; mecânica; refrigeração; segurança do trabalho; tecnologia da informação e operação; analista administrativo de assuntos corporativos: administração de pessoal; analista de contrato; analista jurídico; assessoria administrativa; auditoria interna; compras nacionais e internacionais; contabilidade; desenvolvimento de pessoas; gestão de riscos e conformidade; inteligência de mercado; jornalismo; licitação e contratos; logística farmacêutica; orçamento e finanças; planejamento estratégico; tecnologia da informação; analista industrial de hemoderivados e biotecnologia: armazenamento e distribuição de medicamentos; assuntos regulatórios; controle da qualidade 1; controle da qualidade 2; controle da qualidade 3; engenharia ambiental; engenharia de automação e controle; engenharia mecânica; engenharia química e de bioprocessos; fracionamento industrial do plasma 1; fracionamento industrial do plasma 2; garantia da qualidade 2; planejamento e controle de produção; plasma e hemocomponentes; tecnologia da informação e operação. Salário: de R$ 3.808,82 até R$ 8.912,54, com o acréscimo de benefícios. Taxa: de R$ 60 até R$ 80.

AGÊNCIA NACIONAL DE MINERAÇÃO (ANM)

Inscrições até 17 de dezembro pelo site: https://l1nq.com/SodDp. Concurso com 220 vagas para os cargos: administração (2); administração, economia, contabilidade e direito (19); arquivologia (1); contabilidade (3); direito (3); engenharia civil (com especialização em segurança do trabalho) (1); engenharia elétrica (com especialização em segurança do trabalho) (1); jornalismo, relações públicas ou comunicação organizacional (2); pedagogia (1); publicidade e propaganda, design gráfico ou desenho industrial (1); qualquer área de formação (5); relações públicas ou comunicação organizacional (1); comunicação (1); direito (4); direito (foco de atuação outorga) (1); economia ou contabilidade (1); engenharia ambiental, engenharia florestal ou biologia (3): engenharia de minas (70); engenharia de minas (correcional) (2); geologia (36); geologia, geografia, geofísica, engenharia de minas, agronômica, florestal, civil, ambiental, arquitetura ou tecnologia da informação (2); qualquer área de formação (fiscalização e distribuição de receitas) (39); qualquer área de formação (suporte à gestão, estratégia e governança) (6); tecnologia da informação — ciência de dados (5); tecnologia da informação — governança e inovação (4); tecnologia da informação — operações (6). Salário: de R$ 10.527,94 até R$ 12.828,38. Taxa: R$ 160.

INSTITUTO NACIONAL DO SEMIÁRIDO — INSA

Inscrições até 26 de dezembro pelo site: https://l1nq.com/93Y6F. Concurso com 19 vagas para os cargos: pesquisador adjunto i — área de atuação: biodiversidade (1); pesquisador adjunto i — área de atuação: ciência e tecnologia de alimentos (1); pesquisador adjunto i — área de atuação: desertificação (1); pesquisador adjunto i — área de atuação: energia (1); pesquisador adjunto i — área de atuação: gestão da informação e popularização do conhecimento (1); pesquisador adjunto i — área de atuação: recursos hídricos (1); pesquisador adjunto i — área de atuação: sistema de produção animal (1); pesquisador adjunto i — área de atuação: sistema de produção vegetal (1); pesquisador adjunto i — área de atuação: solos e mineralogia (2); tecnologista pleno 2 — i — área de atuação: biodiversidade (1); tecnologista pleno 2 — i — área de atuação: bioeconomia (1); tecnologista pleno 2 — i — área de atuação: ciência e tecnologia de alimentos (1); tecnologista pleno 2 — i — área de atuação desertificação (1); tecnologista pleno 2— i— área de atuação: gestão da informação e popularização do conhecimento (1); tecnologista pleno 2 — i — área de atuação: inovação (1); tecnologista pleno 2 — i — área de atuação: recursos hídricos (1); tecnologista pleno 2 — i — área de atuação: sistema de produção animal (1); tecnologista pleno 2 — i — área de atuação: sistema de produção vegetal (1). Salário: R$ 6.710,29. Taxa: R$ 150.

SECRETARIA NACIONAL DE POLÍTICAS PENAIS (SENAPPEN/MJSP)

Inscrições até 30 de dezembro pelo site: https://selecon.org.br/. Concurso com 76 vagas para os cargos: analista técnico em direito (26); analista técnico em administração (14); analista técnico em contabilidade (14); analista técnico em ciências políticas (10); analista técnico em ciência social (6); analista técnico em comunicação social (2); analista técnico em economia (2); analista técnico em tecnologia de informação (2). Salário: de R$ 4.142 até R$ 6.681,70, além de benefícios. Taxa: R$ 60.

CENTRO—OESTE

CÂMARA MUNICIPAL DE GOIÁS — GO

Inscrições até 11 de dezembro pelo site: https://shre.ink/gtF3. Concurso com 10 vagas, além de preencher cadastro reserva, para os cargos de: agente de apoio básico (1); analista administrativo legislativo (2); executor administrativo legislativo (4); motorista (1); analista legislativo em comunicação social (1); controlador interno (1). Salário: de R$ 2.149,73 a R$ 3.750,30. Taxa: de R$ 70 a R$ 120.

PREFEITURA DE BURITI DE GOIÁS

Inscrições até 6 de janeiro de 2025 pelo site: https://shre.ink/gbhc. Concurso com 55 profissionais para atuar no poder executivo do município, nas áreas: auxiliar de serviços gerais (10); cozinheiro (1); merendeira (2); motorista i (2); operador de máquina (1); pedreiro (2); coveiro (1); eletricista (1); operador de máquina agrícola (2); recepcionista (3); servente de pedreiro (2); agente comunitário de saúde; agente de combate às endemias; auxiliar administrativo (2); auxiliar de saúde bucal (1); fiscal municipal (1); jardineiro paisagista (1); monitor de transporte escolar (1); monitor de creche (3); técnico em enfermagem (1); técnico em gesso (1); técnico em radiologia (2); assistente de esporte (1); assistente social (1); enfermeiro padrão (2); nutricionista (1); profissional de apoio (3); professor pi — educação física (1); professor pi — letras (1); professor pi — pedagogo (3); técnico de informática (1); técnico em recursos humanos (1).

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO DE GOIÁS

Inscrições até 9 de dezembro pelo site: https://shre.ink/gbuy. Concurso com 34 oportunidades para os cargos de especialista em desenvolvimento de software pleno (4); especialista em desenvolvimento de software sênior (6); especialista em experiência do usuário (ux) pleno (1); especialista em experiência do usuário (ux) sênior (1); especialista em ciência de dados — pleno (2); especialista em ciência de dados — sênior (4); especialista em cibersegurança — pleno (1); especialista devops — sênior (1); especialista em governança corporativa de tecnologia da informação e comunicação — sênior (1); especialista em gestão e modelagem de processos de tecnologia da informação e comunicação pleno (1); especialista em especificações técnicas e contratos de tecnologia da informação e comunicação sênior (1); especialista em gestão de projetos de tecnologia da informação e comunicação — sênior (3); especialista em administração de dados — sênior (1); especialista em análise de dados e bi — pleno (4); especialista em análise de dados e bi — sênior (3). Salário: de R$ 6.071,64 a R$ 25.756,39, com acréscimo de R$ 500 referente ao auxílio alimentação. Taxa: de R$ 50 a R$ 120.

PREFEITURA DE UNIÃO DO SUL — MT

Inscrições até 8 de dezembro pelo site: https://shre.ink/gbXz. Concurso com 78 vagas, além de formar cadastro reserva, com candidatos de nível elementar, fundamental, médio, técnico e superior, para os cargos de: agente de desenvolvimento da educação especial (8); agente de desenvolvimento infantil (5); assistente de controle administrativo — quadro geral (1); assistente social — educação (1); assistente social — saúde (1); auditor em saúde pública (1); auxiliar administrativo (1); condutor de veículo emergencial (4); condutor de veículo escolar (9); educador físico — saúde (1); enfermeiro (1); fiscal de tributos (2); fiscal de vigilância sanitária (1); fonoaudiólogo (1); médico clínico geral (2); merendeira — educação (2); monitor de transporte escolar (2); odontólogo (1); professor da educação básica (21); psicólogo — educação (1); psicólogo — saúde (1); secretário escolar (1); terapeuta ocupacional (1); tradutor e intérprete da língua brasileira de sinais—libras (1); zeladora — quadro geral (1); zeladora — educação (6); assistente de controle administrativo — saúde; assistente social — quadro geral; auxiliar em saúde bucal; contador; farmacêutico; gestor administrativo e financeiro; merendeira — quadro geral; ouvidor municipal; psicólogo — quadro geral; técnico de enfermagem; técnico em radiologia; vigia; zeladora — saúde; agente comunitário de saúde (1). Salário: de R$ 1.525,69 a R$ 11.130,66. Taxa: de R$ 50 a R$ 120.

PREFEITURA DE CROMÍNIA — GO

Inscrições de 21 de dezembro até 21 de janeiro de 2025 pelo site: https://l1nq.com/faa9H. Concurso com 116 vagas para os cargos de: motorista i (3); motorista ii (3); auxiliar de saúde bucal (5); eletricista de instalações (3); operador de máquinas agrícolas (3); operador de máquinas rodoviárias (3); agente de endemias (8); assistente administrativo i (3); avaliador de bens (3); fiscal de tributos municipais (3); recepcionista (3); técnico em enfermagem (14); técnico em radiologia (3); vigilante (3); assistente social (3); biomédico (3 vaga); educador físico (3); enfermeiro (8); farmacêutico (3); fisioterapeuta (3); fonoaudiólogo (3); médico plantonista (8); odontólogo (5); professor iii (14); psicólogo (3). Salário: de R$ 1.412 até R$ 8.000. Taxa: de R$ 70 até R$ 120.

PREFEITURA DE RIO VERDE — GO

Inscrições até 12 de dezembro pelo site: https://shre.ink/gksx. Concurso com 182 vagas, além de formar cadastro reserva, com candidatos de nível fundamental, médio e superior, em várias áreas. Salário: de R$ 1.504,53 a R$ 2.222,93, ou R$ 31,24 h/a. Taxa: não divulgada.

FUNDAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE DE DOURADOS — MS

Inscrições até 19 de dezembro de forma on—line. Concurso com 425 vagas para profissionais de nível fundamental, médio, técnico e superior, para os seguintes cargos: auxiliar de cozinha (1); auxiliar de farmácia (12); auxiliar de saúde bucal (2); auxiliar de serviços gerais i — higienização e hotelaria (27); auxiliar de serviços gerais ii — manutenção (3); copeira (12); telefonista (5); assistente administrativo (52); cozinheiro (3); motorista hospitalar (2); vigia (12); técnico de contabilidade (4); técnico em enfermagem (178); técnico em hemoterapia (3); técnico em imobilização ortopédica (3); técnico em informática (1); técnico em segurança do trabalho (2); técnico em radiologia (6); analista de controle interno i; analista de controle interno ii; analista de planejamento (1); engenheiro do trabalho (1); assistente social (5); biomédico (3); enfermeiro (52); enfermeiro do trabalho (1); farmacêutico (12); fisioterapeuta (13); médico do trabalho (1); médico infectologista (1); nutricionista (3); odontologista (1); psicólogo (3). Salário: de R$ 1.454,40 a R$ 10.320. Taxa: R$ 60 a R$ 120.

PREFEITURA DE COMODORO — MT

Inscrições até 9 de dezembro pelo site: https://shre.ink/gks1. Concurso com 96 vagas para cargos de nível fundamental, médio/técnico e superior, entre os seguintes cargos: professor pii — pedagogia (25); professor pii — pedagogia (5); professor pii e piii (pedagogia, letras, ciências biológicas, matemática, história, geografia, educação física, entre outros) (24); professor pii e piii (3); professor pii e piii — escolas indígenas (pedagogia, letras, ciências biológicas, matemática, história, geografia, educação física, entre outros) (25); professor indígena anos iniciais (7); professor indígena anos iniciais — ensino médio (2); nutricionista (1); fonoaudióloga (1); auxiliar administrativo — ensino fundamental (1); auxiliar de biblioteca (1); mecânico de veículos pesados (1). Salário: entre R$ 1.455 e R$ 6.437,77. Taxa: não divulgada.

PREFEITURA DE RESERVA DO CABAÇAL — MT

Inscrições até 12 de dezembro pelo site: https://shre.ink/gkB6. Concurso com 75 vagas com candidatos de nível fundamental, médio e superior, para os cargos de: agente administrativo (7); agente comunitário de saúde (4); assistente social (1); auxiliar de serviços gerais — feminino (4); auxiliar de serviços gerais — masculino (9); eletricista (1); farmacêutico (2); fisioterapeuta (1); fonoaudiólogo (1); merendeira (3); monitor de creche (6); monitor de programas sociais (1); motorista categoria d/e (9); nutricionista (1); operador de máquinas agrícolas (1); pedreiro (1); professor graduado em pedagogia (9); professor licenciado em pedagogia com habilitação em educação especial, psicopedagogo ou nas áreas relacionadas ao aee (1); psicólogo (2); técnico de enfermagem (1), menor aprendiz (10). Salário: de R$ 760,80 a R$ 3.985,47. Taxa: de R$ 30 a R$ 80.