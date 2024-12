Agências e empresas oferecem 906 vagas de emprego

E EuEstudante

A Secretaria do Estado de Trabalho do Distrito Federal também disponibiliza as vagas oferecidas nos sites www.trabalho.df.gov.br e maisemprego.mte.gov.br.

Senai

emprego homeoffice

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai/SC) está com vaga aberta para desenvolvedor Full-Stack PHP + JS – sênior, para trabalhar em homeoffice. O profissional será responsável por auxiliar na resolução de problemas operacionais de sistemas, e desenvolver e manter sistemas em PHP/JS. Os requisitos são: curso técnico completo ou graduação em andamento na área de tecnologia da informação (TI); ter, no mínimo, 6 meses de experiência em desenvolvimento de software, manutenção de bancos de dados, versionamento de código, containers, testes unitários, APIs, arquitetura de software, e bibliotecas de front-end avançado, além de domínio de PHP e JavaScript. O salário é de R$ 8.669,86, com carga horária de 200 horas/mês (de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h30 às 17h30). Interessados podem enviar currículo até hoje pelo site: https://bit.ly/4iiZZn1. Em seguida, haverá avaliação teórica, teste de competências, estudo de caso e entrevista. Resultado final será divulgado em 19 de dezembro.

Coca-Cola

Programa de trainee

A Solar Coca-Cola anunciou a abertura das inscrições para o seu programa de trainee, com vagas para atuação nos estados de Mato Grosso, Ceará e Alagoas. Os interessados podem se inscrever até 8 de janeiro de 2025 pelo site: https://shre.ink/gdm1. As vagas disponíveis estão distribuídas nas áreas de corporativo, operação e tech. O programa é voltado para candidatos que tenham concluído a graduação entre dezembro de 2021 e dezembro de 2024, em qualquer curso de bacharelado, licenciatura ou tecnólogo. As atividades serão presenciais, com atuação nas cidades de Cuiabá, Fortaleza e Maceió. A empresa oferece auxílio-mudança para aqueles que residem em outras localidades. Além do salário de R$ 7,5 mil, os trainees terão acesso a diversos benefícios, como plano de saúde e odontológico.

Gov.br

trabalho remoto

O governo federal tem inscrições abertas para vaga de técnico de produto regional júnior na área de gestão de pessoas (GP/Folha), com trabalho remoto, válido também para pessoas com deficiência (PcD). O profissional será responsável por atender chamados mais complexos, garantir o cumprimento de metas e indicadores, monitorar a equipe e participar de melhorias de produto. Além disso, realizará mapeamento de processos, parametrização de sistemas e suporte ao cliente. Os candidatos devem ter ensino superior completo em gestão pública, recursos humanos, administração, sistemas de informação ou áreas correlatas; conhecimentos em Pacote Office, banco de dados e políticas de segurança de software (LGPD), além de vivência na área de RH/DP. Inglês técnico, especialização em gestão pública e CNH são diferenciais. Os benefícios incluem auxílio-alimentação/refeição, auxílio-educação, plano de saúde e odontológico, premiação por indicação e outros. O salário não foi divulgado. Além da avaliação curricular, haverá fit cultural, entrevista, análise de perfil e envio de proposta. Inscrições até 13/12 pelo site: https://bit.ly/3ZbHsjO.

PRECISA-SE

AÇOUGUEIRO 13 R$ 2.019 + BENEFÍCIOS

13 R$ 2.019 + BENEFÍCIOS AGENTE DE PORTARIA 5 R$ 1.775,88 + BENEFÍCIOS

5 R$ 1.775,88 + BENEFÍCIOS AJUDANTE DE AÇOUGUEIRO 20 R$ 1.515 + BENEFÍCIOS

20 R$ 1.515 + BENEFÍCIOS AJUDANTE DE COZINHA 8 R$ 1.524 + BENEFÍCIOS

8 R$ 1.524 + BENEFÍCIOS AJUDANTE DE MOTORISTA 6 R$ 1.621,05 + BENEFÍCIOS

6 R$ 1.621,05 + BENEFÍCIOS ANALISTA DE RH 1 R$ 3.000 + BENEFÍCIOS

1 R$ 3.000 + BENEFÍCIOS ATENDENTE 55 R$ 1.524,14 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 15 R$ 1.511,40 + BENEFÍCIOS

55 R$ 1.524,14 + BENEFÍCIOS 15 R$ 1.511,40 + BENEFÍCIOS AUXILIAR DE BARMAN 5 R$ 1.524 + BENEFÍCIOS

5 R$ 1.524 + BENEFÍCIOS AUXILIAR DE CHURRASQUEIRO 5 R$ 1.524 + BENEFÍCIOS

5 R$ 1.524 + BENEFÍCIOS AUXILIAR DE COZINHA 28 R$ 1.524,96 + BENEFÍCIOS

28 R$ 1.524,96 + BENEFÍCIOS AUXILIAR DE ENCANADOR 20 R$ 1.511,40 + BENEFÍCIOS

20 R$ 1.511,40 + BENEFÍCIOS AUXILIAR DE LIMPEZA 86 R$ 1.420,19 + BENEFÍCIOS

86 R$ 1.420,19 + BENEFÍCIOS AUXILIAR DE PRODUÇÃO 4 R$ 1.473,08 + BENEFÍCIOS

4 R$ 1.473,08 + BENEFÍCIOS AUXILIAR DE MECÂNICO 10 R$ 1.600 + BENEFÍCIOS

10 R$ 1.600 + BENEFÍCIOS AUXILIAR DE SUSHIMAN 5 R$ 1.524 + BENEFÍCIOS

5 R$ 1.524 + BENEFÍCIOS AUXILIAR DE TÉCNICO (ELETRÔNICA) 1 R$ 1.524,96 + BENEFÍCIOS

1 R$ 1.524,96 + BENEFÍCIOS BALCONISTA 55 R$ 1.413 + BENEFÍCIOS

55 R$ 1.413 + BENEFÍCIOS BANHISTA DE PETS 2 R$ 1.412 + BENEFÍCIOS

2 R$ 1.412 + BENEFÍCIOS BARMAN 5 R$ 1.524 + BENEFÍCIOS

5 R$ 1.524 + BENEFÍCIOS BOMBEIRO HIDRÁULICO 2 R$ 2.080 + BENEFÍCIOS

2 R$ 2.080 + BENEFÍCIOS CAMAREIRA DE HOTEL 2 R$ 1.524,96 + BENEFÍCIOS

2 R$ 1.524,96 + BENEFÍCIOS CARTAZEIRO 5 R$ 1.742 + BENEFÍCIOS

5 R$ 1.742 + BENEFÍCIOS CASEIRO 2 R$ 1.412 + BENEFÍCIOS

2 R$ 1.412 + BENEFÍCIOS CHAPISTA DE LANCHONETE 6 R$ 1.524 + BENEFÍCIOS

6 R$ 1.524 + BENEFÍCIOS CHURRASQUEIRO 15 R$ 1.524 + BENEFÍCIOS

15 R$ 1.524 + BENEFÍCIOS CONSULTOR DE VENDAS 10 R$ 1.585,50 + BENEFÍCIOS

10 R$ 1.585,50 + BENEFÍCIOS CONTROLADOR DE PRAGAS 3 R$ 1.412 + BENEFÍCIOS

3 R$ 1.412 + BENEFÍCIOS COSTUREIRA 3 R$ 1.947,31 + BENEFÍCIOS

3 R$ 1.947,31 + BENEFÍCIOS COZINHEIRO 16 R$ 1.600 + BENEFÍCIOS

16 R$ 1.600 + BENEFÍCIOS CUMIM 15 R$ 1.524 + BENEFÍCIOS

15 R$ 1.524 + BENEFÍCIOS ELETRICISTA DE INSTALAÇÕES 4 R$ 2.080 + BENEFÍCIOS

4 R$ 2.080 + BENEFÍCIOS EMPACOTADOR 2 R$ 1.550 + BENEFÍCIOS

2 R$ 1.550 + BENEFÍCIOS ENCARREGADO DE OBRAS 5 R$ 2.315,80 + BENEFÍCIOS

5 R$ 2.315,80 + BENEFÍCIOS ESTOQUISTA 20 R$ 1.515 + BENEFÍCIOS

20 R$ 1.515 + BENEFÍCIOS FIEL DE DEPÓSITO 2 R$ 1.630 + BENEFÍCIOS

2 R$ 1.630 + BENEFÍCIOS FISCAL DE LOJA 27 R$ 1.630 + BENEFÍCIOS

27 R$ 1.630 + BENEFÍCIOS FISCAL DE PERDAS 25 R$ 1.515 + BENEFÍCIOS

25 R$ 1.515 + BENEFÍCIOS GARÇOM 15 R$ 1.524 + BENEFÍCIOS

15 R$ 1.524 + BENEFÍCIOS GERENTE DE BAR 1 R$ 2.100 + BENEFÍCIOS

1 R$ 2.100 + BENEFÍCIOS INSTALADOR DE FOTOVOLTAICOS 2 R$ 1.500 + BENEFÍCIOS

2 R$ 1.500 + BENEFÍCIOS INSTALADOR HIDRÁULICO 2 R$ 1.800 + BENEFÍCIOS

2 R$ 1.800 + BENEFÍCIOS MAÎTRE 10 R$ 1.800 + BENEFÍCIOS

10 R$ 1.800 + BENEFÍCIOS MANOBRISTA 1 R$ 2.269,65 + BENEFÍCIOS

1 R$ 2.269,65 + BENEFÍCIOS MECÂNICO DE BICICLETAS 1 R$ 1.412 + BENEFÍCIOS

1 R$ 1.412 + BENEFÍCIOS MONTADOR DE MÓVEIS (MADEIRA) 1 R$ 1.600 + BENEFÍCIOS

1 R$ 1.600 + BENEFÍCIOS MOTORISTA CARRETEIRO 2 R$ 2.584,92 + BENEFÍCIOS

2 R$ 2.584,92 + BENEFÍCIOS MOTORISTA ENTREGADOR 16 R$ 2.000 + BENEFÍCIOS

16 R$ 2.000 + BENEFÍCIOS OPERADOR DE ADEGAS 1 R$ 1.473,08 + BENEFÍCIOS

1 R$ 1.473,08 + BENEFÍCIOS OPERADOR DE CAIXA 120 R$ 1.473 + BENEFÍCIOS

120 R$ 1.473 + BENEFÍCIOS OPERADOR DE CÂMARAS FRIAS 2 R$ 2.070 + BENEFÍCIOS

2 R$ 2.070 + BENEFÍCIOS OPERADOR DE EMPILHADEIRA 11 R$ 1.600 + BENEFÍCIOS

11 R$ 1.600 + BENEFÍCIOS PEDREIRO 4 R$ 2.000 + BENEFÍCIOS

4 R$ 2.000 + BENEFÍCIOS PROJETISTA NA ARQUITETURA 4 R$ 2.968,47 + BENEFÍCIOS

4 R$ 2.968,47 + BENEFÍCIOS PROMOTOR DE VENDAS 20 R$ 1.488 + BENEFÍCIOS

20 R$ 1.488 + BENEFÍCIOS RECEPCIONISTA 11 R$ 1.700 + BENEFÍCIOS

11 R$ 1.700 + BENEFÍCIOS REPOSITOR DE MERCADORIAS 128 R$ 1.473,08 + BENEFÍCIOS

128 R$ 1.473,08 + BENEFÍCIOS SALADEIRO 3 R$ 1.524,96 + BENEFÍCIOS

3 R$ 1.524,96 + BENEFÍCIOS TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES 5 R$ 2.968,47 + BENEFÍCIOS

5 R$ 2.968,47 + BENEFÍCIOS TÉCNICO DE ESTRADAS 5 R$ 2.968,47 + BENEFÍCIOS

5 R$ 2.968,47 + BENEFÍCIOS TÉCNICO DE MÁQUINAS 1 R$ 2.598,69 + BENEFÍCIOS

1 R$ 2.598,69 + BENEFÍCIOS TÉCNICO DE PRECISÃO 3 R$ 2.968,47 + BENEFÍCIOS

3 R$ 2.968,47 + BENEFÍCIOS VENDEDOR INTERNO 17 R$ 1.412 + BENEFÍCIOS

17 R$ 1.412 + BENEFÍCIOS VENDEDOR PRACISTA 4 R$ 1.430 + BENEFÍCIOS

4 R$ 1.430 + BENEFÍCIOS ZELADOR 5 R$ 1.775,88 + BENEFÍCIOS

Confira o endereço das Agências do Trabalhador que estão funcionando:

» Agência Brazlândia

Tel:. 3255-3868 / 3255-3869

3255-3868 / 3255-3869 SCDN Bl. K, Lj. 1/5

» Agência de Ceilândia

Tel:. 3255-3521

3255-3521 EQNM 18/20, Bloco B, Praça do Povo, Ceilândia

» Agência PCD (112 Sul)

Estação do Metrô, 112 Asa Sul

112 Asa Sul Tel:. 3255-3804 / 3255-3843

» Agência Estrutural

Tel:. 3255-3808 / 3255-3809

3255-3808 / 3255-3809 AE n° 5, Setor Central, Administração

» Agência Gama

Tel: . 3255-3820 / 3255-3821

. 3255-3820 / 3255-3821 AE 1, Setor Central

» Agência Sobradinho

Tel:. 3255-3824 / 3255-3825

3255-3824 / 3255-3825 Qd 8, AE nº 3, Sobradinho I

» Agência do Trabalhador Autônomo

Tel: . 3255-3797 / 3255-3798

. 3255-3797 / 3255-3798 SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11

» Agência Plano Piloto

Tel:. 3255-3732 / 3255-3815

3255-3732 / 3255-3815 SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11

» Agência Recanto das Emas

Tel: . 3255-3864 / 3255-3842

. 3255-3864 / 3255-3842 Qd. 805, AE s/n, Prédio da Biblioteca Pública

» Agência Riacho Fundo II

Tel :.3255-3827 / 3255-3828

:.3255-3827 / 3255-3828 QC 1, Cj. 5, Lt. 2, AE s/n

» Agência Samambaia

Tel: .3255-3832 / 3255-3833

.3255-3832 / 3255-3833 QN 303, Cj. 1, Lt. 3

» Agência Santa Maria

Tel: .3255-3836 / 3255-3837

.3255-3836 / 3255-3837 Av. Alagados, QC 1, Cj. H, Galpão Cultural

» Agência Taguatinga

Tel:. 3255-3848 / 3255-3849 / 3255-3754

3255-3848 / 3255-3849 / 3255-3754 C4 Lt. 3, Ed. TVA Imperial, Av. das Palmeiras

» Agência Planaltina

Tel:. 3255-3715 / 3255-3829

3255-3715 / 3255-3829 Setor Administrativo, Av. Uberdan Cardoso