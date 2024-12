Concurso da Caesb: confira estratégias para se preparar para a prova

LC Lara Costa*

Realizado pela última vez em 2017, somente para médicos, e em 2012, para demais cargos, o concurso público da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb) estará com as inscrições abertas entre 8 e 27 de janeiro de 2025, sendo um dos certames mais aguardados no próximo ano. A aplicação da prova está prevista para 9 de março, e para uma legião de candidatos, é chegada a hora de preparação para o certame.

O Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) elabora a prova, que conta com questões objetivas, em que uma resposta errada anula uma certa. Serão ofertadas 302 vagas, sendo 82 para contratação imediata para os cargos de níveis médio (10), técnico (32) e superior (40), além de 220 para cadastro reserva. As taxas de inscrição são de R$ 71 para cargos de nível médio e técnico, e R$ 92 para nível superior.

Os salários iniciais variam entre R$ 4.426,60 e R$ 10.873,95, podendo chegar a R$ 11.961,34 após o estágio probatório. Entre os cargos disponíveis para contratação de nível superior, estão os de biólogo, engenheiro agrimensor, engenheiro ambiental, engenheiro civil, engenheiro eletricista, engenheiro eletrônico, engenheiro florestal, engenheiro mecânico, engenheiro químico, geógrafo, químico, administrador, analista de sistemas, contador, economista, estatístico, pedagogo e advogado.

O que estudar?

Com a recente publicação do edital, Rodrigo Francelino, professor de Lei Orgânica do DF no Estratégia Concursos, ressalta quais assuntos precisam ser estudados com mais atenção, como é o caso da legislação de saneamento básico. “Isso inclui a questão do marco regulatório de saneamento, a lei que faz a atualização, que é a 14.026, e a lei que versa sobre o marco, a 11.445 de 2007, que estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico”, explica.

Ao todo, as questões de conhecimentos gerais somam 30 pontos. Nesse contexto, Rodrigo avalia que, “pelo menos, um terço da prova vai estar com língua portuguesa, ou seja, 10 pontos da prova tem passagem por essa disciplina”. Portanto, é fundamental que o candidato se dedique, especialmente, à disciplina.

Para o nível médio, existe uma seção específica com cinco disciplinas e 40 questões ao todo, com conteúdos sendo exigidos de forma equilibrada pela banca. “O Cebraspe não costuma cobrar apenas um conteúdo e deixar outro de fora, ele deve colocar tudo. Então, o aluno terá de se preparar muito bem. Isso também, talvez, justifique aquele prazo de 120 dias que a banca examinadora colocou da data da publicação digital até a data da prova”, comenta Francelino.

ém apresentam conteúdos específicos, somando 40 pontos. Exemplos do conteúdo são o Plano Distrital de Políticas Públicas para as Mulheres (PDPM), a Lei Maria da Penha e as realidades da Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal (RIDE-DF). “Estamos no aguardo para saber com a retificação digital se a Lei Orgânica e a Lei Complementar 840 serão inseridas, já que são disciplinas obrigatórias em todos os concursos públicos, conforme descreve a Lei 4949”, acrescenta.

Preparação

O professor de informática Deodato Neto, diretor do cursinho Cuca, acredita que a possibilidade de ingresso na Caesb pode fazer a diferença na carreira dos concurseiros, especialmente os que residem no Distrito Federal. Ele explica que “a grande vantagem é que o candidato vai ter um bom salário morando em Brasília, porque é um cargo regional e não corre risco de ir para outro lugar.”

Neto acredita ainda que os candidatos precisam se preparar para o exame com foco maior em questões práticas. “Como a prova é em março, é importante que os alunos se preparem com a teoria básica e respondendo questões, porque estudar só a teoria não é uma prática boa para nenhum concurso”, defende.

Nesse contexto, Deodato recomenda direcionar o estudo para questões ou simulados com base no conteúdo cobrado pela banca. “Caso contrário, o estresse é muito grande. Então, a minha sugestão é sempre fazer simulados e provas de concursos anteriores, com questões baseadas nos conteúdos exigidos no edital para não ter aquela sensação de não saber para onde ir na hora”, justifica.

Com a exigência do concurso, o professor de informática Jefferson Rodrigues ressalta que cuidar da saúde mental é importante para aumentar as chances de sucesso na avaliação e de equilíbrio durante o estudo. “É fundamental cuidar de si mesmo ao longo do processo. Recomendo ao candidato se organizar de maneira inteligente, revisar os conteúdos constantemente, praticar exercícios físicos e reservar momentos para descanso”, descreve (Confira 5 passos para se sair bem, segundo o professor Rodrigo Francelino).

Recomendações

Wellington Dimas Oliveira Silva, 29 anos, trabalha como videomaker e está estudando para o cargo de agente de suporte ao negócio. “O segredo para um bom desempenho nos estudos é a disciplina e o foco. Recomendo abrir mão de distrações, como festas e outras atividades sociais, especialmente aos fins de semana, para dedicar-se exclusivamente ao estudo. Viver o edital e mergulhar de cabeça nos conteúdos exigidos é fundamental para garantir uma preparação sólida e, consequentemente, a aprovação”, diz.

Ele acredita que o equilíbrio com a saúde mental é essencial para ter um bom desempenho na preparação. “Antes de iniciar as sessões de estudo, faço exercícios físicos, que me ajudam a aliviar a pressão e o estresse, esse momento de atividade física não só proporciona uma sensação de bem-estar, mas também me ajuda a manter a mente mais leve e focada, preparando-me para absorver o conteúdo com mais eficiência”, descreve.

Moema Nayara dos Santos Cunha, 36, é estudante de gestão pública e está se candidatando para o concurso no cargo de assistente administrativo, com o objetivo de garantir um plano de carreira promissor e um melhor ambiente de trabalho.

Durante o período, ela reserva cerca de quatro horas por dia para se dedicar aos conteúdos propostos, conciliando o estudo e os cuidados com filho. Para evitar ansiedade, ela indica “não estudar mais que seu limite, fazer atividades físicas e procurar se alimentar bem sem muita gordura ou excesso de açúcar.”

*Estagiária sob a supervisão de Marina Rodrigues