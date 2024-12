Estudante brasiliense se destaca na Olimpíada Brasileira de Informática

FN Fabio Nakashima*

- (crédito: Foto/Arquivo Pessoal)

A jovem estudante, Mayara Sampaio Martins, 15 anos, aluna do 9º ano do colégio Leonardo da Vinci (unidade da Asa Norte), alcançou um feito notável ao conquistar o 1º lugar geral e feminino na modalidade Programação (Nível Júnior) da Olimpíada Brasileira de Informática (OBI) 2024. O reconhecimento premiou um intenso processo de preparação e destacou a excelência da aluna, que representou a escola na competição nacional.

"Foi significativo por ter sido um processo de preparação muito longo e árduo, então eu fiquei muito feliz", celebra Mayara, ao comentar sobre a dupla medalha de ouro. A vitória, segundo ela, reflete a recompensa por todo o esforço dedicado.

Natural de Brasília (DF), a estudante também destaca os desafios enfrentados durante a competição. "O tempo e a complexidade dos problemas podem deixar qualquer um nervoso. Eu tentei lembrar da minha preparação para me manter calma e focada durante a prova", revela. Para alcançar o resultado, Mayara utilizou plataformas como Neps Academy e Codeforces, onde praticou resolvendo diversos problemas e revisando a teoria da modalidade.

Semana olímpica

Além do título, Mayara foi convidada a participar da Semana Olímpica da OBI, realizada no Instituto de Computação da Unicamp, em Campinas (SP). Lá, ela teve a oportunidade de rever amigos de eventos anteriores, conhecer novas pessoas com interesses semelhantes e assistir a aulas ministradas por professores renomados. "Revi alguns amigos de eventos anteriores e conheci novas pessoas que compartilham os mesmos interesses que os meus. Foi muito legal conhecer o Instituto de Computação da Unicamp, visto que pretendo seguir na área, e ter aulas com professores que foram premiados em olimpíadas internacionais", afirma.

O impacto da conquista vai além do orgulho pessoal. "Esse resultado é muito importante para a minha vida acadêmica, pois muitas universidades brasileiras e estrangeiras passaram a considerar medalhas olímpicas como critério de ingresso", destacou Mayara, que mira desafios maiores na próxima edição da OBI, agora no Nível 1 de Programação.

Olimpíada Brasileira de Informática

A OBI, organizada pela Sociedade Brasileira de Computação em parceria com o Instituto de Computação da Unicamp, busca despertar o interesse pela ciência da computação entre jovens de todo o Brasil. Este ano, os alunos da escola de Mayara conquistaram um expressivo saldo de medalhas: duas de ouro, uma de prata, três de bronze e uma de honra ao mérito. Entre os destaques, Manuela de Senna, aluna do 5º ano, levou a medalha de prata também na modalidade Programação (Nível Júnior).

Mayara, além de sua performance, utiliza seu exemplo para incentivar outros estudantes, especialmente meninas, a se envolverem nas competições olímpicas. "Eu gostaria de incentivar as meninas a participarem mais de olimpíadas, visto que ainda estamos em menor número. Com esforço e dedicação, é sim possível vencer os meninos", afirma. Ela também indicou o projeto Meninas Olímpicas, disponível no Instagram (@meninas_olimpicas), como uma fonte de apoio para aquelas que desejam ingressar nesse universo competitivo.

Inspirando pela superação e pela determinação, Mayara reforça que a conquista na OBI 2024 é apenas o começo de uma trajetória promissora. "Meu objetivo é continuar estudando e buscar novos resultados. Quero provar que qualquer pessoa pode alcançar grandes feitos com esforço e paixão pelo que faz."

Estagiário sob a supervisão de Ana Sá