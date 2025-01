Profissões, carreiras e qualificação: o que esperar do mercado de trabalho em 2025

CB Correio Braziliense

Alexandre Max é CEO da Vivae. - (crédito: Divulgação.)

Alexandre Max*

Vivemos um momento de intensas transformações no mundo do trabalho,impulsionadas pela revolução digital e pela automação. Nesse cenário, o avanço de tecnologias como Inteligência Artificial (IA), blockchain e Internet das Coisas (IoT) seguirá, em 2025, moldando o mercado de forma acelerada, impactando carreiras e exigindo novas qualificações para acompanhar essa evolução.

Uma das tendências mais evidentes para o ano que se aproxima é a manutenção do protagonismo das profissões tecnológicas. Áreas como ciência de dados, engenharia de software e cibersegurança seguirão em crescimento, impulsionadas pela digitalização cada vez maior das empresas e pela necessidade de proteção de informações sensíveis. Profissionais que atuam com IA e automação serão ainda mais indispensáveis para desenvolver soluções que tornem processos mais eficientes e aprimorem a experiência dos clientes.

A tecnologia também seguirá impactando diretamente outras áreas. Na Saúde, a utilização de ferramentas digitais e plataformas de monitoramento remoto devem impulsionar a demanda por profissionais focados em medicina personalizada. Os setores de sustentabilidade e energia renovável são outros que ganharão destaque, com governos e empresas intensificando os esforços para mitigar os efeitos das mudanças climáticas por meio de soluções inovadoras.

No campo da economia criativa, carreiras ligadas ao marketing digital,design de experiência do usuário (UX) e produção de conteúdo interativo seguirão em alta. A expansão das plataformas digitais e do consumo de conteúdo online torna essas áreas ainda mais estratégicas para as organizações.

Habilidades comportamentais e aprendizado contínuo

Em termos de qualificação, o grande desafio dos profissionais em 2025 será equilibrar o conhecimento técnico, que segue essencial, com habilidades comportamentais, que fazem cada vez mais diferença em um ambiente de mudanças constantes. Competências como pensamento crítico, resolução de problemas, colaboração e comunicação eficiente têm se mostrado cruciais frente à velocidade das transformações do mercado. Resiliência e capacidade de adaptação também são indispensáveis. Profissionais aptos a enfrentar desafios inesperados e a propor soluções criativas destacam-se no mercado.

Além disso, a alfabetização digital se torna cada vez mais importante, mesmo em setores menos tecnológicos, uma vez que o uso de ferramentas digitais passou a ser essencial para aumentar produtividade e agregar valor. Compreender não apenas a tecnologia, mas o impacto dela no seu setor, será um grande diferencial.

Profissionais que investem em educação continuada, por meio de cursos, treinamentos e experiências práticas, também aumentam suas chances de permanecer atraentes. É importante estar disposto a aprender o tempo todo, investindo em cursos e certificações alinhados às novas demandas do mercado. A boa notícia é o surgimento de formatos cada vez mais flexíveis e dinâmicos, permitindo conciliar estudos e trabalho.

E uma prática sempre bem-vinda, a cada novo ano, é investir em networking. Ampliar as redes de contato e estabelecer novas conexões pode ser decisivo para prospecção de oportunidades, além de ser uma estratégia inteligente de encontrar caminhos alternativos para o desenvolvimento da carreira.

Por fim, o ano de 2025 também exigirá um papel mais ativo das empresas no processo de qualificação de seus colaboradores. Fomentar uma cultura de aprendizado contínuo será cada vez mais crucial parar e ter talentos, adotar novas tecnologias de forma ágil e garantir maior competitividade no mercado. Programas de capacitação,plataformas de microlearning e parcerias com startups educacionais são iniciativas que estarão em alta e deverão ser adotadas por empresas que desejam se destacar em um cenário dinâmico e competitivo.

Alexandre Maxé CEO da Vivae