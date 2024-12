Enel abre mais de 500 vagas para eletricistas em São Paulo

CB Correio Braziliense

Todos os eletricistas passam por capacitação de seis meses ante de irem a campo - (crédito: Divulgação/ Enel)

A Enel Distribuição São Paulo está com mais de 500 vagas de emprego para eletricistas, ampliando as equipes de profissionais para atender a área de concessão, que abrange 24 municípios da Região Metropolitana de São Paulo, incluindo a capital. No início de dezembro, a distribuidora contratará 200 eletricistas. Até março de 2025, a meta de contratação é de 1.200 novos profissionais de campo.

Os colaboradores ficarão responsáveis por atendimento emergencial, manutenção, combate a perdas e melhoria da qualidade do serviço prestado. O projeto também contribui para a formação de mão de obra e geração de emprego. As vagas estão disponíveis no site da empresa.



Para se candidatar, os profissionais precisam ter ensino médio completo, CMRDA, NR 10 e NR 10 SEP. O processo seletivo conta com etapas de avaliação de certificados, entrevistas individuais e dinâmica de grupo. A remuneração inclui salário-base competitivo e parcela variável, auxílio-transporte, vale-refeição/alimentação, benefício de academia, cursos na plataforma de treinamento on-line da companhia, entre outros benefícios.



Além das contratações, a empresa também está oferecendo formação para 100 pessoas na área elétrica. As aulas começaram no fim de novembro e terão duração de dois meses. Os selecionados terão capacitação teórica, prática e comportamental para atuar como eletricistas. Ao término do treinamento, poderão participar dos processos seletivos na Enel previstos no plano de contratações e em empresas parceiras. Outras vagas serão abertas no início do ano.