Agências e empresas oferecem 208 vagas de emprego

A Secretaria do Estado de Trabalho do Distrito Federal também disponibiliza as vagas oferecidas nos sites www.trabalho.df.gov.br e maisemprego.mte.gov.br.

Yara

Programa de trainee

Estão abertas as inscrições para o programa de trainee da empresa Yara, especializada em nutrição de plantas. O objetivo do programa Nutrindo talentos é buscar e desenvolver talentos diversificados e focados, principalmente, na atuação comercial. As vagas são para profissionais de todo o Brasil com até quatro anos de formação completa em agronomia ou em cursos relacionados à área de negócios. Para esta edição, a experiência no relacionamento com canais de distribuição será considerada um diferencial, além de domínio do inglês. Além disso, em seus processos e programas de seleção, a Yara valoriza a diversidade para promover um ambiente diverso de conhecimento e ideias. O início das atividades do programa está previsto para abril de 2025 e, durante todo o processo, os trainees selecionados participarão de uma trilha de aprendizado, com capacitações técnicas, comportamentais, desenvolvimento de habilidades comerciais e de negócio. As inscrições do "Nutrindo Talentos" podem ser feitas até 18 de janeiro, exclusivamente on-line. Para se candidatar e obter mais informações, os candidatos devem acessar o site da Yara https://shre.ink/gHvw.

IMPA Tech

Contratação de professores

O Impa Tech, hub de tecnologia desenvolvido pela prefeitura do Rio de Janeiro que funciona na zona portuária da capital fluminense, anunciou a abertura de processo seletivo para contratação de três professores para o curso de bacharelado em matemática da tecnologia e inovação. As inscrições para os cargos terminam em 27 de dezembro. O início das atividades será em março de 2025. Para concorrer à vaga, é indispensável ter o título de doutor, com trabalho em área afim à ciência da computação, à ciência de dados, à física, à língua portuguesa ou à língua inglesa; informar o endereço (URL) de currículo Lattes, que deve estar atualizado; anexar uma carta de intenções conforme diretrizes apresentadas no edital; e indicar em que nível da carreira de professor do Impa Tech espera ser inserido. Para mais informações, acesse o edital no site impatech.impa.br/post/917. Os salários oferecidos variam de acordo com o nível de carreira: professor adjunto (20h): salário mensal bruto de R$ 8.451,75; professor associado (20h): salário mensal bruto de R$ 9.689,90; ou professor titular (20h): salário mensal bruto de R$ 11.109,44.

PRECISA-SE

AJUDANTE DE AÇOUGUEIRO 2 R$ 1.520 + BENEFÍCIOS

2 R$ 1.520 + BENEFÍCIOS AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA 5 R$ 1.531,06 + BENEFÍCIOS

5 R$ 1.531,06 + BENEFÍCIOS ARMADOR DE ESTRUTURA DE CONCRETO 10 R$ 2.100 + BENEFÍCIOS

10 R$ 2.100 + BENEFÍCIOS ATENDENTE DE BALCONISTA 10 R$ 1.500 + BENEFÍCIOS

10 R$ 1.500 + BENEFÍCIOS AUXILIAR DE COZINHA 23 R$ 1.435,12 + BENEFÍCIOS

23 R$ 1.435,12 + BENEFÍCIOS AUXILIAR DE LIMPEZA 15 R$ 1.435,12 + BENEFÍCIOS

15 R$ 1.435,12 + BENEFÍCIOS AUXILIAR DE SUSHIMAN 5 R$ 1.524 + BENEFÍCIOS

5 R$ 1.524 + BENEFÍCIOS BOMBEIRO HIDRÁULICO 2 R$ 2.080 + BENEFÍCIOS

2 R$ 2.080 + BENEFÍCIOS CONSULTOR DE VENDAS 29 R$ 1.450 + BENEFÍCIOS

29 R$ 1.450 + BENEFÍCIOS COZINHEIRO GERAL 10 R$ 1.827,82 + BENEFÍCIOS

10 R$ 1.827,82 + BENEFÍCIOS ELETRICISTA DE INSTALAÇÕES 1 R$ 1.800 + BENEFÍCIOS

1 R$ 1.800 + BENEFÍCIOS EMPREGADO DOMÉSTICO ARRUMADOR 1 R$ 1.750 + BENEFÍCIOS

1 R$ 1.750 + BENEFÍCIOS ENCARREGADO DE BAR E RESTAURANTE 7 R$ 1.800 + BENEFÍCIOS

7 R$ 1.800 + BENEFÍCIOS ESTOQUISTA 1 R$ 3.000 + BENEFÍCIOS

1 R$ 3.000 + BENEFÍCIOS FIEL DE DEPÓSITO 3 R$ 1.500 + BENEFÍCIOS

3 R$ 1.500 + BENEFÍCIOS FRENTISTA 4 R$ 1.600 + BENEFÍCIOS

4 R$ 1.600 + BENEFÍCIOS GARÇOM 7 R$ 1.585 + BENEFÍCIOS

7 R$ 1.585 + BENEFÍCIOS GERENTE DE RESTAURANTE 5 R$ 2.000 + BENEFÍCIOS

5 R$ 2.000 + BENEFÍCIOS INSTALADOR HIDRÁULICO 2 R$ 1.800 + BENEFÍCIOS

2 R$ 1.800 + BENEFÍCIOS MARCENEIRO 2 R$ 1.600 + BENEFÍCIOS

2 R$ 1.600 + BENEFÍCIOS MONITOR DE ALUNOS 5 R$ 1.504,09 + BENEFÍCIOS

5 R$ 1.504,09 + BENEFÍCIOS MOTORISTA ENTREGADOR 3 R$ 1.520 + BENEFÍCIOS

3 R$ 1.520 + BENEFÍCIOS OPERADOR DE EMPILHADEIRA 3 R$ 2.368,74 + BENEFÍCIOS

3 R$ 2.368,74 + BENEFÍCIOS OPERADOR DE MÁQUINA SOLDAR 8 R$ 2.100 + BENEFÍCIOS

8 R$ 2.100 + BENEFÍCIOS PIZZAIOLO 5 R$ 1.600 + BENEFÍCIOS

5 R$ 1.600 + BENEFÍCIOS REPOSITOR DE MERCADORIAS 3 R$ 1.531,06 + BENEFÍCIOS

3 R$ 1.531,06 + BENEFÍCIOS SERVENTE DE OBRAS 15 R$ 1.511 + BENEFÍCIOS

15 R$ 1.511 + BENEFÍCIOS SOLDADOR 10 R$ 2.100 + BENEFÍCIOS

10 R$ 2.100 + BENEFÍCIOS TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO 1 R$ 1.850 + BENEFÍCIOS

1 R$ 1.850 + BENEFÍCIOS VENDEDOR INTERNO 5 R$ 1.531,06 + BENEFÍCIOS

5 R$ 1.531,06 + BENEFÍCIOS VENDEDOR PORTA A PORTA 6 R$ 1.500 + BENEFÍCIOS

Confira o endereço das Agências do Trabalhador que estão funcionando:

» Agência Brazlândia

Tel:. 3255-3868 / 3255-3869

3255-3868 / 3255-3869 SCDN Bl. K, Lj. 1/5

» Agência de Ceilândia

Tel:. 3255-3521

3255-3521 EQNM 18/20, Bloco B, Praça do Povo, Ceilândia

» Agência PCD (112 Sul)

Estação do Metrô, 112 Asa Sul

112 Asa Sul Tel:. 3255-3804 / 3255-3843

» Agência Estrutural

Tel:. 3255-3808 / 3255-3809

3255-3808 / 3255-3809 AE n° 5, Setor Central, Administração

» Agência Gama

Tel: . 3255-3820 / 3255-3821

. 3255-3820 / 3255-3821 AE 1, Setor Central

» Agência Sobradinho

Tel:. 3255-3824 / 3255-3825

3255-3824 / 3255-3825 Qd 8, AE nº 3, Sobradinho I

» Agência do Trabalhador Autônomo

Tel: . 3255-3797 / 3255-3798

. 3255-3797 / 3255-3798 SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11

» Agência Plano Piloto

Tel:. 3255-3732 / 3255-3815

3255-3732 / 3255-3815 SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11

» Agência Recanto das Emas

Tel: . 3255-3864 / 3255-3842

. 3255-3864 / 3255-3842 Qd. 805, AE s/n, Prédio da Biblioteca Pública

» Agência Riacho Fundo II

Tel :.3255-3827 / 3255-3828

:.3255-3827 / 3255-3828 QC 1, Cj. 5, Lt. 2, AE s/n

» Agência Samambaia

Tel: .3255-3832 / 3255-3833

.3255-3832 / 3255-3833 QN 303, Cj. 1, Lt. 3

» Agência Santa Maria

Tel: .3255-3836 / 3255-3837

.3255-3836 / 3255-3837 Av. Alagados, QC 1, Cj. H, Galpão Cultural

» Agência Taguatinga

Tel:. 3255-3848 / 3255-3849 / 3255-3754

3255-3848 / 3255-3849 / 3255-3754 C4 Lt. 3, Ed. TVA Imperial, Av. das Palmeiras

» Agência Planaltina

Tel:. 3255-3715 / 3255-3829

3255-3715 / 3255-3829 Setor Administrativo, Av. Uberdan Cardoso