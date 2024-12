Livro sobre Inteligência Artificial na educação é sucesso de vendas

CB Correio Braziliense

O livro Educação Mais Inteligente: Como empoderar os professores, engajar os alunos e revolucionar a aprendizagem na era da Inteligência Artificial, de Celso Niskier, ocupa o 2º lugar na categoria não-ficção dos rankings PublishNews e Veja, e está em 5º lugar na categoria geral do PublishNews.

A publicação, lançada pela Editora Gente, propõe uma profunda reflexão sobre os desafios e as oportunidades trazidas pela Inteligência Artificial (IA) no cenário educacional. Niskier, educador, diretor-presidente da Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior (ABMES) e conselheiro do Conselho Nacional de Educação (CNE), apresenta soluções práticas e inovadoras para promover uma educação mais inclusiva e eficiente.

Niskier visitou recentemente as universidades britânicas Imperial College, Cambridge, Oxford e University College London (UCL). Ele observou de perto o papel central que a inteligência artificial desempenha no futuro da educação. Acompanhado por uma delegação de 40 reitores e gestores de instituições particulares de ensino, ficou evidente que o tema está na agenda das universidades britânicas. Essa experiência reforça a necessidade urgente de as instituições educacionais se adaptarem às mudanças proporcionadas pela tecnologia, incorporando as inovações que a inteligência artificial traz para preparar os alunos para os desafios atuais e futuros.

O livro está disponível para compra nas principais livrarias do país e também em plataformas on-line.