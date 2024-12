Agências e empresas oferecem 278 vagas de emprego

E EuEstudante

A Secretaria do Estado de Trabalho do Distrito Federal também disponibiliza as vagas oferecidas nos sites www.trabalho.df.gov.br e maisemprego.mte.gov.br.

Mignow

Programa de trainee 1

A Mignow, empresa especializada na utilização de inteligência artificial para automação de migrações no ambiente SAP, abriu inscrições para o Programa de Trainee 2025, que vão até 6 de janeiro de 2025. A iniciativa visa atrair e formar novos talentos, reforçando a cultura de inovação e a valorização do desenvolvimento humano, que são pilares estratégicos da empresa. O Programa de Trainee da Mignow oferece uma experiência imersiva, iniciando com um bootcamp que combina treinamentos técnicos e institucionais. Os participantes, posteriormente, são alocados diretamente nas áreas de operações e soluções, tendo acompanhamento próximo de tutores. Em 2025, o programa disponibiliza 10 vagas e busca candidatos alinhados aos valores da empresa, como inovação, empatia colaborativa e comunicação transparente. Incrições: shre.ink/gUNx.

Grupo The Best

Programa de trainee 2

As inscrições para o Programa Trainee 2025 do grupo The Best foram prorrogadas para até 6 de janeiro. Para se candidatar, os interessados deverão ser graduandos no último ano ou recém-formados, com até cinco anos de formatura, e estar prontos para uma experiência de trabalho presencial em Londrina (PR). Diferentemente de outros programas do mercado, o Grupo The Best não exige fluência em inglês, voltando seu foco para competências comportamentais e para a disposição de seus trainees em inovar e adaptar-se. O grupo oferece remuneração atrativa de R$ 6 mil, além de um pacote de benefícios robusto que inclui plano de saúde e odontológico, vale-transporte, vale-alimentação, incentivo ao esporte com Total Pass, auxílio educacional, e o melhor: sorvete e açaí à vontade. "Nosso programa é uma extensão do nosso DNA empreendedor. Buscamos jovens que não apenas queiram aprender, mas que também tenham o desejo de fazer a diferença em suas carreiras. Queremos compartilhar o que aprendemos ao longo da nossa trajetória para que esses novos talentos possam crescer e levar a cultura do Grupo The Best adiante", afirma Mateus Queiroz, Co-CEO do Grupo The Best. O Programa de Trainee 2025 oferece aos jovens uma experiência prática e dinâmica, na qual terão a oportunidade de se aprofundar em duas áreas principais: Business, que abrange as operações e gestão corporativa, e Industry, que conduz os participantes para a base de produção e logística do grupo. Em ambos os setores, a empresa busca perfis que compartilhem de seu espírito empreendedor e que estejam dispostos a aprender e contribuir para o crescimento da marca. A jornada de desenvolvimento é desenhada para aqueles que têm paixão por desafios e desejo de crescimento, com o suporte de uma cultura empresarial centrada em inovação e aprendizado contínuo. Mais informações sobre o processo seletivo no site shre.ink/gUV6.

Banco do Brasil

Jovem aprendiz

O Banco do Brasil está com oportunidades de jovem aprendiz para os interessados em ingressar no mercado de trabalho e adquirir experiência profissional em uma das maiores instituições financeiras do país. O programa tem como objetivo proporcionar uma formação completa com experiência prática no ambiente bancário, abrangendo os aspectos pessoal, social e profissional. Para participar, os interessados devem ter entre 14 e 18 anos incompletos, estar cursando, no mínimo, o 8º ano do ensino fundamental, ter renda familiar de até meio salário-mínimo nacional per capita. A jornada de trabalho para os aprovados nas vagas é de quatro horas diárias, totalizando 20 horas semanais. Além disso, o programa garante 15 minutos de descanso dentro do expediente e a compatibilidade do horário de trabalho com os estudos escolares. A inscrição pode ser feita pelo site (shre.ink/gnhe).

PRECISA-SE

AÇOUGUEIRO 20 R$ 1.619 + BENEFÍCIOS

20 R$ 1.619 + BENEFÍCIOS AJUDANTE DE AÇOUGUEIRO 5 R$ 1.515 + BENEFÍCIOS

5 R$ 1.515 + BENEFÍCIOS AJUDANTE DE OBRAS 6 R$ 1.629,62 + BENEFÍCIOS

6 R$ 1.629,62 + BENEFÍCIOS ATENDENTE DE BALCÃO 12 R$ 1.515 + BENEFÍCIOS

12 R$ 1.515 + BENEFÍCIOS ATENDENTE DE LOJAS 10 R$ 1.520 + BENEFÍCIOS

10 R$ 1.520 + BENEFÍCIOS ATENDENTE DE MESA 2 R$ 1.524,96 + BENEFÍCIOS

2 R$ 1.524,96 + BENEFÍCIOS ATENDENTE DE PADARIA 20 R$ 1.515 + BENEFÍCIOS

20 R$ 1.515 + BENEFÍCIOS AUXILIAR DE COBRANÇA 6 R$ 1.412 + BENEFÍCIOS

6 R$ 1.412 + BENEFÍCIOS AUXILIAR DE COSTURA 1 R$ 1.412 + BENEFÍCIOS

1 R$ 1.412 + BENEFÍCIOS AUXILIAR DE COZINHA 10 R$ 1.435,12 + BENEFÍCIOS

10 R$ 1.435,12 + BENEFÍCIOS AUXILIAR DE LIMPEZA 10 R$ 1.500 + BENEFÍCIOS

10 R$ 1.500 + BENEFÍCIOS AUXILIAR DE PRODUÇÃO 2 R$ 1.412 + BENEFÍCIOS

2 R$ 1.412 + BENEFÍCIOS AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL 1 R$ 1.524,96 + BENEFÍCIOS

1 R$ 1.524,96 + BENEFÍCIOS AUXILIAR DE PADEIRO 20 R$ 1.515 + BENEFÍCIOS

20 R$ 1.515 + BENEFÍCIOS BOMBEIRO HIDRÁULICO 2 R$ 2.080 + BENEFÍCIOS

2 R$ 2.080 + BENEFÍCIOS CHURRASQUEIRO 1 R$ 1.500 + BENEFÍCIOS

1 R$ 1.500 + BENEFÍCIOS CONSULTOR DE VENDAS 4 R$ 1.450 + BENEFÍCIOS

4 R$ 1.450 + BENEFÍCIOS COORDENADOR DE RESTAURANTE 1 R$ 1.800 + BENEFÍCIOS

1 R$ 1.800 + BENEFÍCIOS COZINHEIRO 3 R$ 1.855 + BENEFÍCIOS

3 R$ 1.855 + BENEFÍCIOS CUIDADOR DE IDOSOS 1 R$ 170/DIA + BENEFÍCIOS

1 R$ 170/DIA + BENEFÍCIOS EMPACOTADOR 10 R$ 1.515 + BENEFÍCIOS

10 R$ 1.515 + BENEFÍCIOS EMPREGADO DOMÉSTICO 1 R$ 1.800 + BENEFÍCIOS

1 R$ 1.800 + BENEFÍCIOS GARÇOM 5 R$ 1.515 + BENEFÍCIOS

5 R$ 1.515 + BENEFÍCIOS INSTALADOR HIDRÁULICO 2 R$ 1.800 + BENEFÍCIOS

2 R$ 1.800 + BENEFÍCIOS MARCENEIRO 2 R$ 2.300 + BENEFÍCIOS

2 R$ 2.300 + BENEFÍCIOS MOTOFRETISTA R$ 2.600 + BENEFÍCIOS

R$ 2.600 + BENEFÍCIOS MOTORISTA ENTREGADOR 3 R$ 1.520 + BENEFÍCIOS

3 R$ 1.520 + BENEFÍCIOS OPERADOR DE CAIXA 22 R$ 1.515 + BENEFÍCIOS

22 R$ 1.515 + BENEFÍCIOS PADEIRO 20 R$ 2.079 + BENEFÍCIOS

20 R$ 2.079 + BENEFÍCIOS PIZZAIOLO 2 R$ 1.800 + BENEFÍCIOS

2 R$ 1.800 + BENEFÍCIOS RECEPCIONISTA DE HOTEL 1 R$ 1.520 + BENEFÍCIOS

1 R$ 1.520 + BENEFÍCIOS RECEPCIONISTA 2 R$ 2.000 + BENEFÍCIOS

2 R$ 2.000 + BENEFÍCIOS REPOSITOR EM SUPERMERCADOS 20 R$ 1.515 + BENEFÍCIOS

20 R$ 1.515 + BENEFÍCIOS REPOSITOR DE MERCADORIAS 10 R$ 1.515 + BENEFÍCIOS

10 R$ 1.515 + BENEFÍCIOS SUPERVISOR DE ELETROMECÂNICA 1 R$ 4.854,64 + BENEFÍCIOS

1 R$ 4.854,64 + BENEFÍCIOS TÉCNICO DE TELECOMUNICAÇÕES 3 R$ 2.080,89 + BENEFÍCIOS

3 R$ 2.080,89 + BENEFÍCIOS TRABALHADOR DE FLORICULTURA 15 R$ 1.515 + BENEFÍCIOS

15 R$ 1.515 + BENEFÍCIOS VENDEDOR INTERNO 21 R$ 1.500 + BENEFÍCIOS

Confira o endereço das Agências do Trabalhador que estão funcionando:

Agência Brazlândia

Tel:. 3255-3868 / 3255-3869

SCDN Bl. K, Lj. 1/5

Agência de Ceilândia

Tel:. 3255-3521

EQNM 18/20, Bloco B, Praça do Povo, Ceilândia

Agência PCD (112 Sul)

Estação do Metrô, 112 Asa Sul

Tel:. 3255-3804 / 3255-3843

Agência Estrutural

Tel:. 3255-3808 / 3255-3809

AE n° 5, Setor Central, Administração

Agência Gama

Tel:. 3255-3820 / 3255-3821

AE 1, Setor Central

Agência Sobradinho

Tel:. 3255-3824 / 3255-3825

Qd 8, AE nº 3, Sobradinho I

Agência do Trabalhador Autônomo

Tel:. 3255-3797 / 3255-3798

SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11

Agência Plano Piloto

Tel:. 3255-3732 / 3255-3815

SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11

Agência Recanto das Emas

Tel:. 3255-3864 / 3255-3842

Qd. 805, AE s/n, Prédio da Biblioteca Pública

Agência Riacho Fundo II

Tel:.3255-3827 / 3255-3828

QC 1, Cj. 5, Lt. 2, AE s/n

Agência Samambaia

Tel:.3255-3832 / 3255-3833

QN 303, Cj. 1, Lt. 3

Agência Santa Maria

Tel:.3255-3836 / 3255-3837

Av. Alagados, QC 1, Cj. H, Galpão Cultural

Agência Taguatinga

Tel:. 3255-3848 / 3255-3849 / 3255-3754

C4 Lt. 3, Ed. TVA Imperial, Av. das Palmeiras

Agência Planaltina

Tel:.3255-3715 / 3255-3829

Setor Administrativo, Av. Uberdan Cardoso

Agência São Sebastião

Tel:.3255-3840 / 3255-3841

Qd. 104, Cj. 5, Lt. 9, Setor Residencial Oeste