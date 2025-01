Agências e empresas oferecem 207 vagas de emprego

E EuEstudante

. - (crédito: EuEstudante)

A Secretaria do Estado de Trabalho do Distrito Federal também disponibiliza as vagas oferecidas nos sites www.trabalho.df.gov.br e maisemprego.mte.gov.br.

Marinha Oficial temporário

As inscrições para o serviço militar voluntário como oficial temporário (RM2-OF) estão abertas e oferecem mais de 500 vagas, em diversas regiões do Brasil, nas áreas técnica, de saúde, engenharia, e magistério. Para participar, os candidatos devem ser brasileiros natos, ter entre 18 e menos de 41 anos até a data da incorporação, além de possuir nível superior na área em que concorre. A remuneração inicial é de R$ 9.070,60. As oportunidades estão organizadas da seguinte forma: no 1º Distrito Naval (RJ, ES e MG), há 276 vagas disponíveis; 2º Distrito Naval (BA e SE) — 43 vagas; 3º Distrito Naval (CE, RN, PB, PE e AL) — 34 vagas; 4º Distrito Naval (AP, PA, MA e PI) — 26 vagas; 5º Distrito Naval (RS e SC) — 21 vagas; 6º Distrito Naval (MT e MS) — 19 vagas; 7º Distrito Naval (TO, GO e DF) — 29 vagas; 8º Distrito Naval (SP e PR) — 76 vagas; e 9º Distrito Naval (RR, AC, AM e RO) — 9 vagas. O processo seletivo contará com uma prova objetiva composta de 40 questões de múltipla escolha de língua portuguesa, com cada questão valendo 2,5 pontos. O valor da taxa de inscrição é de R$ 140. As inscrições podem ser realizadas até amanhã (6/1) pelo site (https://www.concursos.marinha.mil.br/). Os candidatos devem clicar na opção "Processo Seletivo para o Serviço Militar Voluntário", selecionar o Distrito Naval de preferência no mapa do Brasil, escolher a opção "SMV – Oficiais RM2" e finalizar o processo.

Motriz

Programa Trainee de Gestão Pública

A organização suprapartidária Motriz está com inscrições abertas para o Programa Trainee de Gestão Pública (TGP), que visa atrair e desenvolver talentos para o setor público. Com duração de 12 meses, o programa oferece a oportunidade de integrar uma rede de profissionais em todo o Brasil, com vínculo formal direto com o governo. O candidato deve ter mais de 18 anos; ser brasileiro ou ter completado a naturalização; ter concluído ou estar cursando o ensino superior com previsão de diploma até abril de 2025, entre outros requisitos. O salário varia entre R$ 4 mil e R$ 6 mil, com vale-transporte e vale-refeição, e a contratação pode ocorrer de diferentes formas (bolsas, cargos comissionados, parcerias externas ou terceirização). A etapa de cadastro, realização de testes em língua portuguesa e lógica, e conclusão da inscrição vai até 7 de janeiro pelo site https://bit.ly/4gAqSSm. As entrevistas ocorrem entre 20 de janeiro e 3 de fevereiro, e resultados divulgados de 6 a 10 do mesmo mês. Acesse o Guia do Candidato e o FAQ com as principais dúvidas dos participantes: https://bit.ly/3DA1rlg.

PRECISA-SE

AÇOUGUEIRO 20 R$ 2.019,00 + BENEFÍCIOS

AJUDANTE DE MERCADORIA 12 R$ 1.412,00 + BENEFÍCIOS

ATENDENTE DE LANCHONETE 10 R$ 1.524,14 + BENEFÍCIOS

ATENDENTE DE MESA 2 R$ 1.600,00 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE COBRANÇA 6 R$ 1.412,00 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE COSTURA 1 R$ 1.412,00 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE COZINHA 11 R$ 1.469,35 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE LIMPEZA 11 R$ 1.435,12 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE MECÂNICO 11 R$ 1.639,00 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE ALIMENTAÇÃO 5 R$ 1.469,83 + BENEFÍCIOS

BOMBEIRO HIDRÁULICO 2 R$ 2.080,00 + BENEFÍCIOS

CASEIRO 1 R$ 1.412,00 + BENEFÍCIOS

CHAPISTA DE LANCHONETE 1 R$ 1.412,00 + BENEFÍCIOS

CHURRASQUEIRO 1 R$ 1.500,00 + BENEFÍCIOS

CONSULTOR DE VENDAS 6 R$ 2.500,00 + BENEFÍCIOS

COZINHEIRO GERAL 1 R$ 2.000,00 + BENEFÍCIOS

CUIDADOR DE IDOSOS 1 R$ 170,00/DIA + BENEFÍCIOS

ELETRICISTA DE INSTALAÇÕES 14 R$ 2.285,80+ BENEFÍCIOS

EMPREGADO DOMÉSTICO 2 R$ 2.000,00 + BENEFÍCIOS

EMPREGADO DOMÉSTICO 1 R$ 1.800,00 + BENEFÍCIOS

ENCARREGADO DE OBRAS 1 R$ 2.506,00 + BENEFÍCIOS

FIEL DE DEPÓSITO 20 R$ 1.412,00 + BENEFÍCIOS

GARÇOM 3 R$ 1.412,00 + BENEFÍCIOS

GERENTE DE DEPÓSITO 2 R$ 2.000,00 + BENEFÍCIOS

GERENTE DE LOJA E SUPERMERCADO 1 R$ 2.500,00 + BENEFÍCIOS

INSTALADOR HIDRÁULICO 2 R$ 1.800,00 + BENEFÍCIOS

MANICURE/PEDICURE 1 R$ 1.600,00 + BENEFÍCIOS

MECÂNICO DE AUTOMÓVEL 3 R$ 2.686,04 + BENEFÍCIOS

MOTORISTA ENTREGADOR 1 R$ 1.680,00 + BENEFÍCIOS

OPERADOR DE CAIXA 3 R$ 1.522,50 + BENEFÍCIOS

OPERADOR DE CÂMARAS FRIAS 4 R$ 1.515,00 + BENEFÍCIOS

OPERADOR DE COBRANÇA 10 R$ 1.575,00 + BENEFÍCIOS

OPERADOR DE MÁQUINA (TERRAPLENAGEM) 1 R$ 2.285,80 + BENEFÍCIOS

OPERADOR DE TRATORES 1 R$ 2.036,41 + BENEFÍCIOS

REPOSITOR DE MERCADORIAS 8 R$ 1.515,00 + BENEFÍCIOS

SALGADEIRO 1 R$ 2.400,00 + BENEFÍCIOS

SERRALHEIRO 3 R$ 1.511,40 + BENEFÍCIOS

TÉCNICO DE PRODUÇÃO ALIMENTAR 4 R$ 3.068,00 + BENEFÍCIOS

TÉCNICO DE REDE (TELECOMUNICAÇÕES) 3 R$ 2.080,89 + BENEFÍCIOS

TÉCNICO MECÂNICO 1 R$ 4.135,76 + BENEFÍCIOS

TRATORISTA OPERADOR (ROÇADEIRA) 7 R$ 1.571,04 + BENEFÍCIOS

VENDEDOR INTERNO 7 R$ 1.981,87+ BENEFÍCIOS

VIDRACEIRO 1 R$ 1.800,00 + BENEFÍCIOS





Confira o endereço das Agências do Trabalhador que estão funcionando:

Agência Brazlândia

Tel:. 3255-3868 / 3255-3869

SCDN Bl. K, Lj. 1/5

Agência de Ceilândia

Tel:. 3255-3521

EQNM 18/20, Bloco B, Praça do Povo, Ceilândia

Agência PCD (112 Sul)

Estação do Metrô, 112 Asa Sul

Tel:. 3255-3804 / 3255-3843

Agência Estrutural

Tel:. 3255-3808 / 3255-3809

AE n° 5, Setor Central, Administração

Agência Gama

Tel:. 3255-3820 / 3255-3821

AE 1, Setor Central

Agência Sobradinho

Tel:. 3255-3824 / 3255-3825

Qd 8, AE nº 3, Sobradinho I

Agência do Trabalhador Autônomo

Tel:. 3255-3797 / 3255-3798

SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11

Agência Plano Piloto

Tel:. 3255-3732 / 3255-3815

SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11

Agência Recanto das Emas

Tel:. 3255-3864 / 3255-3842

Qd. 805, AE s/n, Prédio da Biblioteca Pública

Agência Riacho Fundo II

Tel:.3255-3827 / 3255-3828

QC 1, Cj. 5, Lt. 2, AE s/n

Agência Samambaia

Tel:.3255-3832 / 3255-3833

QN 303, Cj. 1, Lt. 3

Agência Santa Maria

Tel:.3255-3836 / 3255-3837

Av. Alagados, QC 1, Cj. H, Galpão Cultural

Agência Taguatinga

Tel:. 3255-3848 / 3255-3849 / 3255-3754

C4 Lt. 3, Ed. TVA Imperial, Av. das Palmeiras

Agência Planaltina

Tel:.3255-3715 / 3255-3829

Setor Administrativo, Av. Uberdan Cardoso

Agência São Sebastião

Tel:.3255-3840 / 3255-3841

Qd. 104, Cj. 5, Lt. 9, Setor Residencial Oeste