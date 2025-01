Agências e empresas oferecem 1.521 vagas de emprego

E EuEstudante

A Secretaria do Estado de Trabalho do Distrito Federal também disponibiliza as vagas oferecidas nos sites www.trabalho.df.gov.br e maisemprego.mte.gov.br.

Ademicon

Liderança de gestão

A Ademicon, administradora de consórcios, investimentos e créditos, está com inscrições abertas para o programa de trainee, voltado para quem deseja desenvolver habilidades de liderança e gestão. A iniciativa oferecerá uma imersão completa ao longo de 16 meses para jovens que estejam em fase de conclusão da graduação em qualquer área de conhecimento, com formação entre dezembro de 2025 e dezembro de 2026. Para participar, é preciso ter disponibilidade para atuar de forma presencial em Curitiba, no Paraná, ter noções básicas sobre mercado financeiro e interesse pelo produto consórcio. São oferecidas duas opções de trilhas: humanas e exatas. Na primeira, com foco em disciplinas de humanas, o candidato terá quatro meses para se desenvolver nas áreas de rede e expansão, comercial e marketing; e dois meses para adquirir conhecimentos sobre as áreas de finanças, tecnologia e operações. Na segunda, serão quatro meses para se aprofundar nas áreas de finanças, tecnologia e operações, e dois meses para conhecer as demais áreas. Entre os benefícios, estão assistência médica e odontológica, seguro de vida, totalpass, vale-transporte e refeição, plano de desempenho individual e outros. A remuneração não foi divulgada. As inscrições ficam abertas até 24 de janeiro no site da Ademicon: https://bit.ly/3BTeCgJ.

General Motors

Programa de trainee

A General Motors (GM), empresa multinacional automotiva, está com inscrições abertas para o programa de Trainee Track GM 2025, com duração de três anos, rotação entre subáreas e desenvolvimento de um projeto estratégico na área de alocação. O programa inclui treinamento em habilidades de gestão, desenvolvimento de carreira, mentoria e apoio de um colaborador nas primeiras semanas. Além disso, é oferecido ensino de inglês, caso necessário. As oportunidades são para as seguintes áreas: logística, compras, planejamento e operações, finanças, manufatura; vendas, marketing, pós-vendas e serviços digitais; engenharia de desenvolvimento de produtos; e qualidade. Para participar, é necessário ter concluído o bacharelado em qualquer curso entre dezembro de 2021 e dezembro de 2024, ter disponibilidade para trabalhar presencialmente em São Caetano do Sul (SP) e para viagens e mudanças. O conhecimento de inglês será um diferencial. O processo seletivo é composto por seis etapas, incluindo inscrições, avaliações on-line, entrevistas e painel com executivos da GM. Os aprovados contarão com diversos benefícios, como plano médico, vale-alimentação, previdência privada, trabalho híbrido, seguro de vida, entre outros. Segundo a empresa, a remuneração é compatível com o mercado. As inscrições podem ser feitas até 13 de janeiro pelo site: https://bit.ly/4fLBAUT.

AMBEV

Jovem aprendiz

A Ambev está com vagas abertas para jovens aprendizes em diferentes áreas, em busca de talentos que desejam ingressar no mercado de trabalho. As oportunidades são para diversos estados, incluindo São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia, Goiás e o Distrito Federal. As inscrições podem ser realizadas por meio do site da Gupy (https://ambev.gupy.io/), selecionando a opção "aprendiz" no "tipo de vaga". Em Brasília, a vaga é para a área de vendas. Os candidatos selecionados serão responsáveis por operacionalizar atividades relacionadas à área de atuação, contribuir para a otimização dos serviços e utilizar ferramentas de gestão e análise, como o Excel. Para se candidatar, é preciso estar matriculado em um curso de aprendizagem, ter disciplina para cumprimento de rotinas e facilidade de relacionamento interpessoal. A Ambev também oferece benefícios, como plano médico e odontológico, telemedicina, seguro de vida, gympass, apoio à saúde mental, cesta de Natal, brinquedos para filhos, vale-alimentação ou refeição, abono assiduidade (14º salário), auxílio-creche/babá, e opções de vale-transporte. A remuneração não foi divulgada. As inscrições estão abertas até 24 de janeiro: https://bit.ly/3DH0ebZ. Vagas válidas também para pessoas com deficiência (PcD).

PRECISA-SE

AÇOUGUEIRO 60 R$ 1.518 + BENEFÍCIOS

AJUDANTE DE BAR 2 R$ 1.721,41 + BENEFÍCIOS

AJUDANTE DE AÇOUGUEIRO 45 R$ 1.832,83 + BENEFÍCIOS

ATENDENTE 215 R$ 1.518 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1 R$ 38,52/ DIA + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE COSTURA 10 R$ 1.520 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE COZINHA 91 R$ 1.518 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE ESTOQUE 3 R$ 1.585 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE LIMPEZA 63 R$ 1.518 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO 5 R$ 1.518 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE LOGÍSTICA 10 R$ 1.518 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES 4 R$ 1.669,39 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE MECÂNICA 2 R$ 1.518 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE PADEIRO 15 R$ 1.518 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE PIZZAIOLO 20 R$ 1.518 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE SEGUROS 2 R$ 2.900 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE ALIMENTAÇÃO 5 R$ 1.518 + BENEFÍCIOS

CAIXA DE LOJA 2 R$ 1.721,41 + BENEFÍCIOS

CAMINHONEIRO CARRETEIRO 2 R$ 2.000,58 + BENEFÍCIOS

CHAPISTA DE LANCHONETE 5 R$ 1.518 + BENEFÍCIOS

CHEFE DE FILA EM ALIMENTAÇÃO 2 R$ 1.518 + BENEFÍCIOS

CONFEITEIRO 22 R$ 2.096,53 + BENEFÍCIOS

CONSULTOR DE VENDAS 18 R$ 1.518 + BENEFÍCIOS

COSTUREIRA 5 R$ 1.700 + BENEFÍCIOS

COZINHEIRO 59 R$ 1.721,41 + BENEFÍCIOS

CUIDADOR DE IDOSOS 3 R$ 1.518 + BENEFÍCIOS

CUMIM 10 R$ 1.639,94 + BENEFÍCIOS

EMPACOTADOR 57 R$ 1.518 + BENEFÍCIOS

EMPREGADO DOMÉSTICO 3 R$ 1.518 + BENEFÍCIOS

ESTOQUISTA 53 R$ 1.590 + BENEFÍCIOS

FIEL DE DEPÓSITO 24 R$ 1.518 + BENEFÍCIOS

GARÇOM 14 R$ 1.590,56 + BENEFÍCIOS

GERENTE DE LOJA E SUPERMERCADO 1 R$ 2.000 + BENEFÍCIOS

GERENTE DE PRODUÇÃO 2 R$ 1.900 + BENEFÍCIOS

GERENTE DE RESTAURANTE 3 R$ 1.979 + BENEFÍCIOS

INSTALADOR DE SISTEMAS DE SEGURANÇA 2 R$ 1.700 + BENEFÍCIOS

INSTALADOR DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS 2 R$ 1.518 + BENEFÍCIOS

LAVADOR DE VEÍCULOS 8 R$ 1.800 + BENEFÍCIOS

LIMPADOR 1 R$ 1.540 + BENEFÍCIOS

MECÂNICO DE BICICLETAS 1 R$ 2.200 + BENEFÍCIOS

MECÂNICO DE MOTOR A DIESEL 8 R$ 2.500 + BENEFÍCIOS

MONITOR DE ALUNOS 3 R$ 1.534 + BENEFÍCIOS

MONTADOR 2 R$ 2.200 + BENEFÍCIOS

NUTRICIONISTA 1 R$ 3.760,13 + BENEFÍCIOS

OPERADOR DE ADEGAS 40 R$ 1.746,30 + BENEFÍCIOS

OPERADOR DE CAIXA 66 R$ 1.518 + BENEFÍCIOS

OPERADOR DE CÂMARAS FRIAS 1 R$ 2.070 + BENEFÍCIOS

OPERADOR DE COBRANÇA 10 R$ 1.575 + BENEFÍCIOS

OPERADOR DE EMPILHADEIRA 22 R$ 1.518 + BENEFÍCIOS

PADEIRO 91 R$ 1.518 + BENEFÍCIOS

PEDREIRO 11 R$ 2.285,80 + BENEFÍCIOS

PEIXEIRO 3 R$ 1.518 + BENEFÍCIOS

PIZZAIOLO 1 R$ 2.000 + BENEFÍCIOS

REPOSITOR DE MERCADORIAS 115 R$ 1.518 + BENEFÍCIOS

SALGADEIRO 50 R$ 1.974,22 + BENEFÍCIOS

SERRALHEIRO 2 R$ 2.200 + BENEFÍCIOS

SERVENTE DE LIMPEZA 30 R$ 1.518 + BENEFÍCIOS

SERVENTE DE OBRAS 8 R$ 1.518 + BENEFÍCIOS

SUPERVISOR DE COMPRAS 1 R$ 3.000 + BENEFÍCIOS

SUSHIMAN 40 R$ 2.020 + BENEFÍCIOS

TÉCNICO EM NUTRIÇÃO 30 R$ 1.746,51 + BENEFÍCIOS

VENDEDOR 94 R$ 1.518 + BENEFÍCIOS

Confira o endereço das Agências do Trabalhador que estão funcionando:

Agência Brazlândia

Tel:. 3255-3868 / 3255-3869

SCDN Bl. K, Lj. 1/5

Agência de Ceilândia

Tel:. 3255-3521

EQNM 18/20, Bloco B, Praça do Povo, Ceilândia

Agência PCD (112 Sul)

Estação do Metrô, 112 Asa Sul

Tel:. 3255-3804 / 3255-3843

Agência Estrutural

Tel:. 3255-3808 / 3255-3809

AE n° 5, Setor Central, Administração

Agência Gama

Tel:. 3255-3820 / 3255-3821

AE 1, Setor Central

Agência Sobradinho

Tel:. 3255-3824 / 3255-3825

Qd 8, AE nº 3, Sobradinho I

Agência do Trabalhador Autônomo

Tel:. 3255-3797 / 3255-3798

SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11

Agência Plano Piloto

Tel:. 3255-3732 / 3255-3815

SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11

Agência Recanto das Emas

Tel:. 3255-3864 / 3255-3842

Qd. 805, AE s/n, Prédio da Biblioteca Pública

Agência Riacho Fundo II

Tel:.3255-3827 / 3255-3828

QC 1, Cj. 5, Lt. 2, AE s/n

Agência Samambaia

Tel:.3255-3832 / 3255-3833

QN 303, Cj. 1, Lt. 3

Agência Santa Maria

Tel:.3255-3836 / 3255-3837

Av. Alagados, QC 1, Cj. H, Galpão Cultural

Agência Taguatinga

Tel:. 3255-3848 / 3255-3849 / 3255-3754

C4 Lt. 3, Ed. TVA Imperial, Av. das Palmeiras

Agência Planaltina

Tel:.3255-3715 / 3255-3829

Setor Administrativo, Av. Uberdan Cardoso

Agência São Sebastião

Tel:.3255-3840 / 3255-3841

Qd. 104, Cj. 5, Lt. 9, Setor Residencial Oeste