Agências e empresas oferecem 718 vagas de emprego

A Secretaria do Estado de Trabalho do Distrito Federal também disponibiliza as vagas oferecidas nos sites www.trabalho.df.gov.br e maisemprego.mte.gov.br.

OPORTUNIDADES

Centauro

Programa de trainee 1

A Centauro, varejista de artigos e parte do Grupo SBF, anuncia a abertura do Programa Trainee de Loja Centauro. As inscrições podem ser feitas até 14 de fevereiro por meio do site (shre.ink/bKUP), que redirecionará os interessados ao WhatsApp para concluir a etapa inicial. As vagas são destinadas a candidatos formados entre 2021 e 2024, contemplando todos os cursos superiores de graduação. A remuneração é de R$ 7 mil, com bônus por performance (trimestral e anual), assistência médica e odontológica, vale-refeição, vale-transporte, seguro de vida, Ativa (clube de vantagens do Grupo SBF), FitDance Plus (app de dança da FitDance), Wellhub (plataforma focada em bem-estar físico e mental), desconto nos produtos da Centauro e viver o esporte no dia a dia e conviver com atletas de alto nível. O Programa Trainee de Loja Centauro tem duração de 12 meses, com início previsto para abril deste ano. Para os contratados que residirem fora do estado onde irão atuar, a empresa oferece ajuda de custo para alocação.

Valgroup

Programa de trainee 2

A ValGroup, produtora, transformadora e recicladora de plástico, abriu inscrições para o Programa Trainee em Sustentabilidade 2025. Com mais de 45 anos de história e operações em seis países, a empresa é reconhecida por seu compromisso com a economia circular, sendo uma das primeiras do Brasil a assinar o Compromisso Global da Nova Economia do Plástico. O programa busca jovens talentos para atuar em áreas como análise de ciclo de vida de embalagens, inventários de carbono, projetos de certificação e desenvolvimento de iniciativas socioambientais. Os candidatos devem ter formação em engenharias ou áreas correlatas, inglês intermediário ou avançado, conhecimentos em Excel e disponibilidade para viagens. Experiência com espanhol é desejável. O processo seletivo inclui etapas como cadastro, entrevistas e avaliação final. Os interessados podem se inscrever até 20 de janeiro de 2025 pelo site https://bit.ly/42jfeXE.

Grupo Amil

Programa de aprendiz 2025

O Grupo Amil recebe inscrições até 31 de janeiro para a 1ª onda de contratações do Programa de Aprendiz 2025. São 113 vagas distribuídas entre São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Natal, Curitiba, Ceará e Distrito Federal, em posições na operadora de planos de saúde Amil e na Rede Total Care, que engloba os hospitais do Grupo. Podem participar jovens com ensino médio completo ou cursando o ensino superior. As oportunidades abertas pelo Programa seguem o regime CLT, com registro em Carteira de Trabalho Profissional, salário, férias e décimo terceiro, além de benefícios como vale-transporte, vale-refeição, plano de saúde e plano odontológico. A carga horária de trabalho é de seis horas diárias, sendo quatro dias da semana na unidade do Grupo Amil e um dia em treinamento no Ensino Social Profissionalizante (Espro), voltado para o desenvolvimento profissional. As inscrições devem ser feitas por meio do endereço eletrônico disponível a seguir: https://shre.ink/bKLh.

PRECISA-SE

AÇOUGUEIRO 15 R$ 2.188 + BENEFÍCIOS

AJUDANTE DE AÇOUGUEIRO 30 R$ 1.832,83 + BENEFÍCIOS

AJUDANTE DE MOTORISTA 6 R$ 1.621,05 + BENEFÍCIOS

AJUDANTE DE OBRAS 4 R$ 1.518 + BENEFÍCIOS

ASSISTENTE DE VENDAS 10 R$ 20/DIA + BENEFÍCIOS

ATENDENTE COMERCIAL 98 R$ 1.518 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 2 R$ 29,16/DIÁRIA + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE COZINHA 62 R$ 1.518 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE FARMÁCIA 1 R$ 1.518 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE LIMPEZA 7 R$ 1.518 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE PRODUÇÃO 16 R$ 1.518 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE LOGÍSTICA 11 R$ 1.518 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE MARCENEIRO 1 R$ 1.518 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE TÉCNICO DE ELETRÔNICA 2 R$ 1.580 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE CONSERVAÇÃO DE VIAS 3 R$ 1.550 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE ALIMENTAÇÃO 5 R$ 1.518 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR TÉCNICO DE MONTAGEM 3 R$ 1.652,32 + BENEFÍCIOS

BORRACHEIRO 1 R$ 1.558 + BENEFÍCIOS

CHAPISTA DE LANCHONETE 6 R$ 1.518 + BENEFÍCIOS

CONFEITEIRO 20 R$ 2.096,53 + BENEFÍCIOS

COPEIRO 3 R$ 1.526 + BENEFÍCIOS

COZINHEIRO GERAL 39 R$ 1.812,97 + BENEFÍCIOS

EMPACOTADOR 30 R$ 1.518 + BENEFÍCIOS

EMPREGADO DOMÉSTICO 11 R$ 1.518 + BENEFÍCIOS

ENCARREGADO DE OBRAS 2 R$ 3.000 + BENEFÍCIOS

ESTOQUISTA 3 R$ 1.524 + BENEFÍCIOS

FISCAL DE LOJA 10 R$ 1.821,17 + BENEFÍCIOS

FISCAL DE PREVENÇÃO DE PERDAS 10 R$ 1.606 + BENEFÍCIOS

GARÇOM 1 R$ 1.518 + BENEFÍCIOS

GERENTE DE RESTAURANTE 1 R$ 1.639,44 + BENEFÍCIOS

GESSEIRO 1 R$ 2.285,80 + BENEFÍCIOS

INSTALADOR DE FOTOVOLTAICOS 2 R$ 2.200 + BENEFÍCIOS

JARDINEIRO 1 R$ 1.669 + BENEFÍCIOS

LADRILHEIRO 10 R$ 2.285,80 + BENEFÍCIOS

LAVADOR DE VEÍCULOS 8 R$ 1.800 + BENEFÍCIOS

MARCENEIRO 1 R$ 2.200 + BENEFÍCIOS

MECÂNICO DE MOTOR (DIESEL) 8 R$ 2.500 + BENEFÍCIOS

MESTRE DE OBRAS 2 R$ 3.500 + BENEFÍCIOS

MOTORISTA DE CAMINHÃO 6 R$ 2.100 + BENEFÍCIOS

MOTORISTA ENTREGADOR 9 R$ 1.650 + BENEFÍCIOS

OPERADOR DE ADEGAS 20 R$ 1.746,30 + BENEFÍCIOS

OPERADOR DE CAIXA 41 R$ 1.518 + BENEFÍCIOS

OPERADOR DE EMPILHADEIRA 3 R$ 1.518 + BENEFÍCIOS

PADEIRO 50 R$ 1.518 + BENEFÍCIOS

PEDREIRO 1 R$ 2.285,80 + BENEFÍCIOS

PIZZAIOLO 1 R$ 2.000 + BENEFÍCIOS

REPOSITOR DE MERCADORIAS 40 R$ 1.518 + BENEFÍCIOS

SALGADEIRO 26 R$ 1.800 + BENEFÍCIOS

SERVENTE EM CONSTRUÇÃO 2 R$ 200/SEMANAL + BENEFÍCIOS

SUPERVISOR ADMINISTRATIVO 1 R$ 3.000 + BENEFÍCIOS

SUSHIMAN 20 R$ 2.020 + BENEFÍCIOS

TÉCNICO DE INFORMÁTICA 1 R$ 1.518 + BENEFÍCIOS

TÉCNICO DE REFRIGERAÇÃO 2 R$ 2.700 + BENEFÍCIOS

TÉCNICO EM NUTRIÇÃO 20 R$ 1.746,51 + BENEFÍCIOS

TÉCNICO EM SECRETARIADO 1 R$ 1.749,79 + BENEFÍCIOS

VENDEDOR INTERNO 6 R$ 1.518 + BENEFÍCIOS

VENDEDOR PRACISTA 22 R$ 1.518 + BENEFÍCIOS

Confira o endereço das Agências do Trabalhador que estão funcionando:

Agência Brazlândia

Tel:. 3255-3868 / 3255-3869

SCDN Bl. K, Lj. 1/5

Agência de Ceilândia

Tel:. 3255-3521

EQNM 18/20, Bloco B, Praça do Povo, Ceilândia

Agência PCD (112 Sul)

Estação do Metrô, 112 Asa Sul

Tel:. 3255-3804 / 3255-3843

Agência Estrutural

Tel:. 3255-3808 / 3255-3809

AE n° 5, Setor Central, Administração

Agência Gama

Tel:. 3255-3820 / 3255-3821

AE 1, Setor Central

Agência Sobradinho

Tel:. 3255-3824 / 3255-3825

Qd 8, AE nº 3, Sobradinho I

Agência do Trabalhador Autônomo

Tel:. 3255-3797 / 3255-3798

SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11

Agência Plano Piloto

Tel:. 3255-3732 / 3255-3815

SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11

Agência Recanto das Emas

Tel:. 3255-3864 / 3255-3842

Qd. 805, AE s/n, Prédio da Biblioteca Pública

Agência Riacho Fundo II

Tel:.3255-3827 / 3255-3828

QC 1, Cj. 5, Lt. 2, AE s/n

Agência Samambaia

Tel:.3255-3832 / 3255-3833

QN 303, Cj. 1, Lt. 3

Agência Santa Maria

Tel:.3255-3836 / 3255-3837

Av. Alagados, QC 1, Cj. H, Galpão Cultural

Agência Taguatinga

Tel:. 3255-3848 / 3255-3849 / 3255-3754

C4 Lt. 3, Ed. TVA Imperial, Av. das Palmeiras

Agência Planaltina

Tel:.3255-3715 / 3255-3829

Setor Administrativo, Av. Uberdan Cardoso

Agência São Sebastião

Tel:.3255-3840 / 3255-3841

Qd. 104, Cj. 5, Lt. 9, Setor Residencial Oeste