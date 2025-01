Agências e empresas oferecem 742 vagas de emprego

E EuEstudante

A Secretaria do Estado de Trabalho do Distrito Federal também disponibiliza as vagas oferecidas nos sites www.trabalho.df.gov.br e maisemprego.mte.gov.br.

Shopee

Programa de Jovem Aprendiz

A plataforma de comércio eletrônico Shopee abriu vagas para o novo Programa de Jovem Aprendiz, com inscrições disponíveis até 7 de fevereiro pelo site: https://bit.ly/4gZWQI3. As oportunidades são para jovens de 18 a 21 anos que tenham ensino médio completo ou cursando, com disponibilidade para trabalhar pela manhã ou à tarde. Os selecionados trabalharão nas operações logísticas da empresa, com foco no desenvolvimento profissional e em um ambiente dinâmico e colaborativo. O processo seletivo inclui análise de perfil, entrevistas com a equipe de recursos humanos e gestores, e a etapa final de admissão. As vagas estão distribuídas por todas as regiões do Brasil, incluindo as cidades Brasília, São Paulo, Belo Horizonte, Salvador, Curitiba, entre outras. A carga horária é de 30 horas semanais, com diversos benefícios, como vale-alimentação, vale-refeição, vale-transporte, assistência médica e odontológica. A remuneração não foi divulgada.

Grupo DPSP

Emprego

O Grupo DPSP, dono das redes Drogarias Pacheco e Drogaria São Paulo, oferece mais de 800 oportunidades de emprego em todas as regiões do país. As vagas são para jovem aprendiz, programa de estágio, profissionais com deficiência e pessoas com mais de 50 anos, e estão disponíveis em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Paraná, Goiás, Bahia, Distrito Federal, Mato Grosso e Pernambuco. Os interessados podem se inscrever no site das vagas e fazer o cadastro no banco de talentos (shre.ink/bjse) com oportunidades exclusivas para pessoas com deficiência em todo o Brasil. As vagas abertas oferecem benefícios, como plano de saúde, assistência odontológica, seguro de vida, Wellhub, convênio farmácia, vale- transporte, cesta básica, vale-refeição, programa de saúde, programa para gestantes, programa de participação nos resultados, clube de descontos e diversas possibilidades de desenvolvimento com a Universidade Corporativa.

PRECISA-SE

AÇOUGUEIRO 34 R$ 1.518 + BENEFÍCIOS

AGENTE DE RECRUTAMENTO 2 R$ 3.000 + BENEFÍCIOS

AJUDANTE DE AÇOUGUEIRO 25 R$ 1.606 + BENEFÍCIOS

AJUDANTE DE ELETRICISTA 2 R$ 1.518 + BENEFÍCIOS

AJUDANTE DE MOTORISTA 6 R$ 1.621,05 + BENEFÍCIOS

AJUDANTE DE PIZZAIOLO 20 R$ 1.518 + BENEFÍCIOS

AJUDANTE DE SERRALHEIRO 2 R$ 1.750 + BENEFÍCIOS

ALINHADOR DE RODAS 2 R$ 1.518 + BENEFÍCIOS

ANALISTA FISCAL 2 R$ 3.299,10 + BENEFÍCIOS

ARMADOR DE FERROS 5 R$ 2.285 + BENEFÍCIOS

ASSISTENTE DE VENDAS 10 R$ 20/DIÁRIA + BENEFÍCIOS

ATENDENTE 70 R$ 1.518 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 2 R$ 1.518 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE COZINHA 22 R$ 1.518 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE INVENTÁRIO 10 R$ 1.518 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE LIMPEZA 27 R$ 635 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE PRODUÇÃO 25 R$ 1.518 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE LOGÍSTICA 15 R$ 1.518 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE MARCENEIRO 1 R$ 1.518 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE MECÂNICO 3 R$ 1.518 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE PADEIRO 25 R$ 1.518 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE PIZZAIOLO 1 R$ 1.524,96 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE ALIMENTAÇÃO 12 R$ 1.518 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE MONTAGEM 3 R$ 1.652,32 + BENEFÍCIOS

BARMAN 3 R$ 1.639,44 + BENEFÍCIOS

BOMBEIRO HIDRÁULICO 9 R$ 1.518 + BENEFÍCIOS

CAIXA 10 R$ 1.518 + BENEFÍCIOS

CARPINTEIRO 1 R$ 2.200 + BENEFÍCIOS

COMPRADOR 6 R$ 1.700 + BENEFÍCIOS

CONSULTOR DE VENDAS 34 R$ 1.518 + BENEFÍCIOS

COZINHEIRO GERAL 12 R$ 1.800 + BENEFÍCIOS

CUMIM 7 R$ 1.524,96 + BENEFÍCIOS

DEDETIZADOR 2 R$ 1.630 + BENEFÍCIOS

ELETRICISTA 11 R$ 2.285 + BENEFÍCIOS

EMPACOTADOR 12 R$ 1.518 + BENEFÍCIOS

EMPREGADO DOMÉSTICO 3 R$ 1.700 + BENEFÍCIOS

ESTETICISTA 1 R$ 1.730 + BENEFÍCIOS

ESTOQUISTA 30 R$ 1.518 + BENEFÍCIOS

FIEL DE DEPÓSITO 3 R$ 1.585 + BENEFÍCIOS

FISCAL DE LOJA 19 R$ 1.706 + BENEFÍCIOS

FISCAL DE PREVENÇÃO DE PERDAS 15 R$ 1.606 + BENEFÍCIOS

GARÇOM 12 R$ 1.600 + BENEFÍCIOS

GERENTE DE PRODUÇÃO 1 R$ 2.500 + BENEFÍCIOS

LAVADOR DE TAPEÇARIA 2 R$ 1.585 + BENEFÍCIOS

LAVADOR DE CARROS 25 R$ 1.661 + BENEFÍCIOS

MARCENEIRO 3 R$ 2.200 + BENEFÍCIOS

MECÂNICO 5 R$ 1.518 + BENEFÍCIOS

MONTADOR DE ESTRUTURAS (METAL) 5 R$ 1.518 + BENEFÍCIOS

MOTORISTA DE CAMINHÃO 6 R$ 2.100 + BENEFÍCIOS

OPERADOR DE CAIXA 35 R$ 1.518 + BENEFÍCIOS

OPERADOR DE EMPILHADEIRA 20 R$ 1.800 + BENEFÍCIOS

PADEIRO 20 R$ 1.518 + BENEFÍCIOS

PEDREIRO 8 R$ 2.285 + BENEFÍCIOS

PIZZAIOLO 2 R$ 1.800 + BENEFÍCIOS

REPOSITOR DE MERCADORIAS 40 R$ 1.518 + BENEFÍCIOS

SERRALHEIRO 6 R$ 1.518 + BENEFÍCIOS

SERVENTE DE OBRAS 5 R$ 1.518 + BENEFÍCIOS

SUPERVISOR DE COZINHA 1 R$ 4.000 + BENEFÍCIOS

TÉCNICO EM ELETROMECÂNICA 3 R$ 2.231,90 + BENEFÍCIOS

VENDEDOR DE SERVIÇOS 6 R$ 2.000 + BENEFÍCIOS

VENDEDOR INTERNO 33 R$ 1.518 + BENEFÍCIOS

Confira o endereço das Agências do Trabalhador que estão funcionando:

Agência Brazlândia

Tel:. 3255-3868 / 3255-3869

SCDN Bl. K, Lj. 1/5

Agência de Ceilândia

Tel:. 3255-3521

EQNM 18/20, Bloco B, Praça do Povo, Ceilândia

Agência PCD (112 Sul)

Estação do Metrô, 112 Asa Sul

Tel:. 3255-3804 / 3255-3843

Agência Estrutural

Tel:. 3255-3808 / 3255-3809

AE n° 5, Setor Central, Administração

Agência Gama

Tel:. 3255-3820 / 3255-3821

AE 1, Setor Central

Agência Sobradinho

Tel:. 3255-3824 / 3255-3825

Qd 8, AE nº 3, Sobradinho I

Agência do Trabalhador Autônomo

Tel:. 3255-3797 / 3255-3798

SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11

Agência Plano Piloto

Tel:. 3255-3732 / 3255-3815

SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11

Agência Recanto das Emas

Tel:. 3255-3864 / 3255-3842

Qd. 805, AE s/n, Prédio da Biblioteca Pública

Agência Riacho Fundo II

Tel:.3255-3827 / 3255-3828

QC 1, Cj. 5, Lt. 2, AE s/n

Agência Samambaia

Tel:.3255-3832 / 3255-3833

QN 303, Cj. 1, Lt. 3

Agência Santa Maria

Tel:.3255-3836 / 3255-3837

Av. Alagados, QC 1, Cj. H, Galpão Cultural

Agência Taguatinga

Tel:. 3255-3848 / 3255-3849 / 3255-3754

C4 Lt. 3, Ed. TVA Imperial, Av. das Palmeiras

Agência Planaltina

Tel:.3255-3715 / 3255-3829

Setor Administrativo, Av. Uberdan Cardoso

Agência São Sebastião

Tel:.3255-3840 / 3255-3841

Qd. 104, Cj. 5, Lt. 9, Setor Residencial Oeste