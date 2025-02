Agências e empresas oferecem 491 vagas de emprego

E EuEstudante

A Secretaria do Estado de Trabalho do Distrito Federal também disponibiliza as vagas oferecidas nos sites www.trabalho.df.gov.br e maisemprego.mte.gov.br.

Ifood

engenheiras

O iFood, empresa brasileira de tecnologia, abriu inscrições para a primeira edição do "Elas são ", um programa de contratação imediata destinado especificamente a recrutar mulheres engenheiras de software para posições em tempo integral na empresa. Atualmente, cerca de 31% da equipe de tecnologia do iFood é composta por mulheres, e o programa visa aumentar essa representatividade. As interessadas podem se inscrever até 6 de fevereiro no site oficial (shre.ink/bATI). O programa "Elas são" do iFood é um processo seletivo único, voltado para profissionais com experiência em Backend, domínio de programação funcional com interesse em linguagens técnicas, como Kotlin ou Java. O processo inclui um desafio de programação e entrevistas presenciais na sede da empresa localizada em Osasco, São Paulo. Para as candidatas aprovadas e que residam fora da cidade de São Paulo, o iFood custeará o translado para a fase final presencial.

Grupo Amil

Jovem Aprendiz

O Grupo Amil, empresas de saúde, encerra as inscrições, na próxima sexta-feira (31/1), para a 1ª onda de contratações do Programa de Aprendiz 2025. Há 113 vagas distribuídas entre São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Natal, Curitiba, Ceará e Distrito Federal, em posições na operadora de planos de saúde Amil e na Rede Total Care, que engloba os hospitais do Grupo. Podem participar jovens com o ensino médio completo ou cursando o ensino superior. As oportunidades abertas pelo Programa seguem o regime CLT, com registro em Carteira de Trabalho Profissional, salário, férias e décimo terceiro, além de benefícios, como vale-transporte, vale-refeição, plano de saúde e plano odontológico. A carga horária de trabalho é de seis horas diárias. As inscrições devem ser feitas por meio do site shre.ink/bATH.

Assaí Atacadista

Vagas abertas

O Assaí Atacadista, um dos maiores empregadores privados do Brasil, abriu 2.600 vagas efetivas para contratação imediata em suas lojas — atualmente, a companhia conta com mais de 300 lojas, divididas entre 24 estados mais o Distrito Federal. Todas as posições são efetivas, inclusivas para pessoas com deficiência, e abrangem diferentes áreas — entre funções de lideranças, técnicas e operacionais, além de oportunidades para quem quer iniciar o seu primeiro emprego e trilhar carreira no setor de atacado de autosserviço. Os interessados nas oportunidades em aberto devem se cadastrar exclusivamente no site www.assai.gupy.io. Para iniciar a participação no processo seletivo, é necessário ter em mãos RG, CPF, número de telefone e endereço de e-mail. O processo seletivo será realizado de maneira híbrida, com etapas on-line e presenciais. Segundo a empresa, a remuneração e pacote de benefícios são compatíveis com o mercado.

PRECISA-SE

AÇOUGUEIRO 10 R$ 2.300 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE LANCHONETE 1 R$ 1.524,90 + BENEFÍCIOS

AJUDANTE DE MERCADORIA 22 R$ 1.518 + BENEFÍCIOS

AJUDANTE ELETRICISTA 2 R$ 1.518 + BENEFÍCIOS

ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS 1 R$ 3.000 + BENEFÍCIOS

ASSISTENTE DE VENDAS 10 R$ 20/DIÁRIA + BENEFÍCIOS

ATENDENTE DE LANCHONETE 6 R$ 1.518 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 4 R$ 1.518 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE ARMAZENAMENTO 10 R$ 1.639,36 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE BARMAN 3 R$ 1.572,53 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE COZINHA 31 R$ 1.518 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE ESTOQUE 1 R$ 1.518 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE LIMPEZA 17 R$ 1.518 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR LINHA DE PRODUÇÃO 3 R$ 1.518 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE LOGÍSTICA 15 R$ 1.518 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE PIZZAIOLO 4 R$ 1.518 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE ALIMENTAÇÃO 15 R$ 1.518 + BENEFÍCIOS

BARMAN 3 R$ 1.572,53 + BENEFÍCIOS

BOMBEIRO HIDRÁULICO 6 R$ 1.518 + BENEFÍCIOS

CARPINTEIRO 10 R$ 2.285,74 + BENEFÍCIOS

CHAPISTA DE LANCHONETE 1 R$ 1.524,90 + BENEFÍCIOS

CONSULTOR DE VENDAS 30 R$ 1.518 + BENEFÍCIOS

CONTROLADOR DE MÃO-DE-OBRA 6 R$ 2.265 + BENEFÍCIOS

COPEIRO 22 R$ 1.518 + BENEFÍCIOS

COSTUREIRA 6 R$ 1.687,37+ BENEFÍCIOS

COZINHEIRO DE RESTAURANTE 4 R$ 1.572,53 + BENEFÍCIOS

CUMIM 10 R$ 1.572,53 + BENEFÍCIOS

ELETRICISTA 7 R$ 2.285,74 + BENEFÍCIOS

EMBALADOR 20 R$ 1.518 + BENEFÍCIOS

FISCAL DE CAIXA 4 R$ 1.800 + BENEFÍCIOS

FISCAL DE PREVENÇÃO DE PERDAS 4 R$ 1.606 + BENEFÍCIOS

GARÇOM 10 R$ 1.572,53 + BENEFÍCIOS

GERENTE DE VENDAS 2 R$ 2.000 + BENEFÍCIOS

GESSEIRO 3 R$ 2.285,80 + BENEFÍCIOS

GUINCHEIRO 1 R$ 2.285,80 + BENEFÍCIOS

LAVADOR DE CARROS 10 R$ 1.518 + BENEFÍCIOS

MARCENEIRO 2 R$ 2.285,80 + BENEFÍCIOS

MONITOR INFANTIL 2 R$ 1.528,78 + BENEFÍCIOS

MOTOFRETISTA 1 R$ 1.531 + BENEFÍCIOS

MOTORISTA DE CAMINHÃO 5 R$ 2.500 + BENEFÍCIOS

OFICIAL DE MANUTENÇÃO 6 R$ 2.300 + BENEFÍCIOS

OPERADOR DE CAIXA 42 R$ 1.518 + BENEFÍCIOS

OPERADOR DE MÁQUINAS 4 R$ 2.000 + BENEFÍCIOS

OPERADOR DE VENDAS 4 R$ 1.518 + BENEFÍCIOS

PEDREIRO 8 R$ 2.285,74 + BENEFÍCIOS

PINTOR DE OBRAS 2 R$ 150/ DIÁRIA + BENEFÍCIOS

PROFESSOR NA EDUCAÇÃO INFANTIL 1 R$ 3.000 + BENEFÍCIOS

RECEPCIONISTA 2 R$ 1.572,53 + BENEFÍCIOS

REPOSITOR DE MERCADORIAS 20 R$ 1.606 + BENEFÍCIOS

REPRESENTANTE TÉCNICO DE VENDAS 1 R$ 1.518 + BENEFÍCIOS

SERRALHEIRO 4 R$ 1.518 + BENEFÍCIOS

SERVENTE DE OBRAS 14 R$ 1.518 + BENEFÍCIO

TÉCNICO DE INFORMÁTICA 1 R$ 1.518 + BENEFÍCIOS

TÉCNICO EM ELETROMECÂNICA 3 R$ 2.231,90 + BENEFÍCIOS

TÉCNICO EM SECRETARIADO 1 R$ 1.749,79 + BENEFÍCIOS

VENDEDOR INTERNO 24 R$ 1.518 + BENEFÍCIOS

VENDEDOR PRACISTA 20 R$ 1.585,50 + BENEFÍCIOS

ZELADOR 10 R$ 1.775,88 + BENEFÍCIOS

Confira o endereço das Agências do Trabalhador que estão funcionando:

Agência Brazlândia

Tel:. 3255-3868 / 3255-3869

SCDN Bl. K, Lj. 1/5

Agência de Ceilândia

Tel:. 3255-3521

EQNM 18/20, Bloco B, Praça do Povo, Ceilândia

Agência PCD (112 Sul)

Estação do Metrô, 112 Asa Sul

Tel:. 3255-3804 / 3255-3843

Agência Estrutural

Tel:. 3255-3808 / 3255-3809

AE n° 5, Setor Central, Administração

Agência Gama

Tel:. 3255-3820 / 3255-3821

AE 1, Setor Central

Agência Sobradinho

Tel:. 3255-3824 / 3255-3825

Qd 8, AE nº 3, Sobradinho I

Agência do Trabalhador Autônomo

Tel:. 3255-3797 / 3255-3798

SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11

Agência Plano Piloto

Tel:. 3255-3732 / 3255-3815

SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11

Agência Recanto das Emas

Tel:. 3255-3864 / 3255-3842

Qd. 805, AE s/n, Prédio da Biblioteca Pública

Agência Riacho Fundo II

Tel:.3255-3827 / 3255-3828

QC 1, Cj. 5, Lt. 2, AE s/n

Agência Samambaia

Tel:.3255-3832 / 3255-3833

QN 303, Cj. 1, Lt. 3

Agência Santa Maria

Tel:.3255-3836 / 3255-3837

Av. Alagados, QC 1, Cj. H, Galpão Cultural

Agência Taguatinga

Tel:. 3255-3848 / 3255-3849 / 3255-3754

C4 Lt. 3, Ed. TVA Imperial, Av. das Palmeiras

Agência Planaltina

Tel:.3255-3715 / 3255-3829

Setor Administrativo, Av. Uberdan Cardoso

Agência São Sebastião

Tel:.3255-3840 / 3255-3841

Qd. 104, Cj. 5, Lt. 9, Setor Residencial Oeste