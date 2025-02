Agências e empresas oferecem 228 vagas de emprego

E EuEstudante

. - (crédito: EuEstudante)

A Secretaria do Estado de Trabalho do Distrito Federal também disponibiliza as vagas oferecidas nos sites www.trabalho.df.gov.br e maisemprego.mte.gov.br.

OPORTUNIDADES

Mirante Tecnologia

Vagas em Brasília

A Mirante Tecnologia, há 26 anos no mercado de soluções tecnológicas, e uma das principais parceiras da OutSystems nas Américas, está com 61 vagas de emprego abertas. Entre as posições, 21 são em modalidade híbrida, seis são presenciais, para atuação em São Paulo e Brasília, e 34, em formato remoto. Voltadas, em sua maioria, para a área de tecnologia, as vagas vão desde Desenvolvedor FullStack, Java e Python, até estágio e analista de recursos humanos. Entre os benefícios oferecidos, estão: plano de saúde; plano de bem-estar e atividade física; plano odontológico; vale-alimentação; auxílio-home office ou vale-transporte e auxílio-educação. Mais informações podem ser obtidas no site oficial da Mirante (shre.ink/bxmg).

SENAI

Vagas Home Office

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) está com vagas abertas para o cargo de programador web pleno em regime home office. A oportunidade é voltada para profissionais da área de tecnologia, com experiência mínima de seis meses com desenvolvimento front-end (HTML5, JavaScript, CSS3, SASS e jQuery) e conhecimento em SCORM 1.2 para cursos EaD. O salário é de R$ 4.165,42, e os benefícios incluem vale-alimentação, plano de saúde, auxílio-home office, seguro de vida e participação nos resultados. As inscrições vão até 10 de fevereiro e podem ser feitas pelo site oficial do Senai (https://bit.ly/4guMfUc).

Exa

Vagas abertas

A EXA, empresa brasileira especializada em soluções de proteção digital, abriu mais de 15 vagas em áreas de tecnologia, comunicação e negócios. A empresa busca reforços para a equipe em 2025. O pacote de benefícios inclui vale-refeição/alimentação, assistência médica e odontológica, bônus variável anual, auxílio-creche, auxílio-home office, seguro de vida e Sesc, além da possibilidade de trabalho remoto ou híbrido. São procurados profissionais para diversas funções, como engenheiro de IA; desenvolvedor full stack; assessor de imprensa; gerente de novos negócios; coordenador de marketing; produtor editorial e analista de operações em nuvem. A seleção será conduzida exclusivamente via InHire (exa.inhire.app/vagas), onde os interessados podem obter mais informações acerca de requisitos, regime de trabalho, e submeter suas candidaturas.

PRECISA-SE

ADMINISTRADOR 4 R$ 4.083 + BENEFÍCIOS

AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA 8 R$ 1.518 + BENEFÍCIOS

AJUDANTE DE OBRAS 4 R$ 1.518 + BENEFÍCIOS

ANALISTA DE ESTOQUE 1 R$ 1.585,50 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 3 R$ 350/ SEMANAL + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE ARMAZENAMENTO 10 R$ 1.518 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE COSTURA 5 R$ 1.520 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE COZINHA 32 R$ 1.518 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE ESTOQUE 1 R$ 1.674 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE LIMPEZA 32 R$ 1.518 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO 5 R$ 1.520 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE MARCENEIRO 1 R$ 1.518 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE ALIMENTAÇÃO 15 R$ 1.518 + BENEFÍCIOS

CARPINTEIRO 10 R$ 2.452 + BENEFÍCIOS

COLOCADOR DE CARTAZES 3 R$ 1.960,80 + BENEFÍCIOS

COSTUREIRA 5 R$ 1.700 + BENEFÍCIOS

COZINHEIRO 4 R$ 1.808 + BENEFÍCIOS

CUMIM 2 R$ 1.640 + BENEFÍCIOS

ELETRICISTA 1 R$ 2.285,80 + BENEFÍCIOS

EMPACOTADOR 5 R$ 1.518 + BENEFÍCIOS

EMPREGADO DOMÉSTICO 1 R$ 1.518 + BENEFÍCIOS

GARÇOM 13 R$ 1.518 + BENEFÍCIOS

GESSEIRO 1 R$ 2.285,80 + BENEFÍCIOS

MARCENEIRO 1 R$ 2.000 + BENEFÍCIOS

MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO 3 R$ 2.900 + BENEFÍCIOS

MONTADOR DE MÓVEIS 1 R$ 1.585,50 + BENEFÍCIOS

PEDREIRO 19 R$ 2.285,80 + BENEFÍCIOS

PROFESSOR DE INGLÊS 2 R$ 23/ HORA + BENEFÍCIOS

PROMOTOR DE VENDAS 2 R$ 1.878 + BENEFÍCIOS

REPRESENTANTE DE VENDAS 2 R$ 1.518 + BENEFÍCIOS

SERRALHEIRO 1 R$ 1.518 + BENEFÍCIOS

SERVENTE DE OBRAS 23 R$ 1.518 + BENEFÍCIOS

VENDEDOR 8 R$ 1.518 + BENEFÍCIOS

Confira o endereço das Agências do Trabalhador que estão funcionando:

Agência Brazlândia

Tel:. 3255-3868 / 3255-3869

SCDN Bl. K, Lj. 1/5

Agência de Ceilândia

Tel:. 3255-3521

EQNM 18/20, Bloco B, Praça do Povo, Ceilândia

Agência PCD (112 Sul)

Estação do Metrô, 112 Asa Sul

Tel:. 3255-3804 / 3255-3843

Agência Estrutural

Tel:. 3255-3808 / 3255-3809

AE n° 5, Setor Central, Administração

Agência Gama

Tel:. 3255-3820 / 3255-3821

AE 1, Setor Central

Agência Sobradinho

Tel:. 3255-3824 / 3255-3825

Qd 8, AE nº 3, Sobradinho I

Agência do Trabalhador Autônomo

Tel:. 3255-3797 / 3255-3798

SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11

Agência Plano Piloto

Tel:. 3255-3732 / 3255-3815

SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11

Agência Recanto das Emas

Tel:. 3255-3864 / 3255-3842

Qd. 805, AE s/n, Prédio da Biblioteca Pública

Agência Riacho Fundo II

Tel:.3255-3827 / 3255-3828

QC 1, Cj. 5, Lt. 2, AE s/n

Agência Samambaia

Tel:.3255-3832 / 3255-3833

QN 303, Cj. 1, Lt. 3

Agência Santa Maria

Tel:.3255-3836 / 3255-3837

Av. Alagados, QC 1, Cj. H, Galpão Cultural

Agência Taguatinga

Tel:. 3255-3848 / 3255-3849 / 3255-3754

C4 Lt. 3, Ed. TVA Imperial, Av. das Palmeiras

Agência Planaltina

Tel:.3255-3715 / 3255-3829

Setor Administrativo, Av. Uberdan Cardoso

Agência São Sebastião

Tel:.3255-3840 / 3255-3841

Qd. 104, Cj. 5, Lt. 9, Setor Residencial Oeste