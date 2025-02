Agências e empresas oferecem 374 vagas de emprego

E EuEstudante

Vagas para comissários de voo e copilotos

A LATAM Brasil anunciou a abertura de quase 900 vagas para tripulantes em 2025. Serão 738 oportunidades para comissários de voo e 157 para copilotos, com inscrições disponíveis de 14 a 19 de fevereiro para tripulantes de cabine e de 14 a 23 de fevereiro para tripulantes técnicos. Os candidatos devem atender a requisitos específicos, como certificações da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) e experiência na área. Para ampliar a diversidade, a LATAM flexibilizou a exigência de idiomas e adotou um processo seletivo majoritariamente, on-line. Mais informações e inscrições podem ser feitas no site oficial da LATAM, no link (https://www.latamairlines.com/br/pt/trabalhe-conosco).

NOVA CASA

Vaga para logística

A empresa Nova Casa Distribuidora está com vagas abertas para o Departamento Logístico, na área de carga e descarga de produtos. O horário de trabalho é noturno e de madrugada, com salário de R$ 1.558,20. Os benefícios são: refeição na empresa sem desconto; incentivo à alimentação conforme assiduidade de R$ 200; plano de saúde com mensalidade gratuita e coparticipação; vale-transporte pago em dinheiro; convênio com o Serviço Social do Comércio (Sesc); bônus de produtividade de até R$ 600; adiantamento salarial; cesta de Natal e parcerias com descontos em faculdades locais. O endereço da empresa é: CJ 03 LTS 01 A 06 15, 16, POLO JK, em Santa Maria, no Distrito Federal. Informações: (61) 99966-2855.

Programa de Trainee

A Renner, empresa de roupas e acessórios, está com inscrições abertas até amanhã para seu programa de trainee (https://ciadetalentos.com.br/traineerenner/), que tem duração de 10 meses e oferece capacitação em dois setores: gerência de lojas ou produto. Na área de gerência, os trainees serão preparados para liderar operações em qualquer unidade do país, com foco em gestão de pessoas, orçamento, tendências de moda e experiência do cliente. Os candidatos devem ter ensino superior completo em qualquer curso, com formação entre junho de 2017 e dezembro de 2024, além de disponibilidade para mudanças e trabalho em finais de semana e feriados. Já no setor de produto, as oportunidades são para as funções de planner (planejamento), buyer (compras) e design (gráfico ou de produtos). Para participar, é necessário ter ensino superior completo, com formação entre junho de 2019 e dezembro de 2024, e disponibilidade para mudança para Porto Alegre (RS), onde fica o escritório administrativo da empresa. Os trainees terão acesso à Universidade Renner, plataforma que oferece trilhas de aprendizado gamificadas e conteúdos personalizados via inteligência artificial. Há diversos benefícios, como vale-transporte, assistência médica, vale-alimentação, gympass, participação nos resultados e descontos em compras. A remuneração não foi divulgada. A seleção inclui testes on-line, entrevistas, oficinas de ideias e avaliações presenciais, com início do programa previsto para maio. As inscrições podem ser feitas pelo site da Cia de Talentos: https://site.vagas.com.br/IdCandSel.asp.

PRECISA-SE

AÇOUGUEIRO 4 R$ 1.639,28 + BENEFÍCIOS

AJUDANTE DE AÇOUGUEIRO 15 R$ 1.606 + BENEFÍCIOS

AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA 40 R$ 1.518 + BENEFÍCIOS

AJUDANTE DE OBRAS 6 R$ 1.518 + BENEFÍCIOS

ALMOXARIFE 1 R$ 2.000 + BENEFÍCIOS

ASSISTENTE DE ENGENHARIA 1 R$ 3.000 + BENEFÍCIOS

ASSISTENTE DE VENDAS 3 R$ 1.580 + BENEFÍCIOS

ATENDENTE BALCONISTA 15 R$ 1.525 + BENEFÍCIOS

ATENDENTE DE LOJAS 6 R$ 1.530,84 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 3 R$ 40/DIÁRIA + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE COSTURA 5 R$ 1.520 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE COZINHA 20 R$ 1.518 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE LIMPEZA 15 R$ 1.532 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE PRODUÇÃO 9 R$ 1.518 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE LOGÍSTICA 7 R$ 1.518 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE ELÉTRICA E HIDRÁULICA 1 R$ 2.000 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE MECÂNICO 1 R$ 2.800 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE PADEIRO 1 R$ 1.606 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR FINANCEIRO 2 R$ 1.600 + BENEFÍCIOS

CASEIRO 2 R$ 1.518 + BENEFÍCIO

CHAPISTA DE LANCHONETE 10 R$ 1.639,45 + BENEFÍCIOS

CONSULTOR DE VENDAS 5 R$ 1.518 + BENEFÍCIOS

COSTUREIRA 5 R$ 1.700 + BENEFÍCIOS

COZINHEIRO DE RESTAURANTE 4 R$ 1.752 + BENEFÍCIOS

CUMIN 4 R$ 2.322,75 + BENEFÍCIOS

EMPREGADO DOMÉSTICO 4 R$ 1.518 + BENEFÍCIOS

ENCARREGADO DE OBRAS 3 R$ 3.173,44 + BENEFÍCIOS

FIEL DE DEPÓSITO 11 R$ 1.704 + BENEFÍCIOS

FISCAL DE LOJA 15 R$ 1.821 + BENEFÍCIOS

FISCAL DE PREVENÇÃO DE PERDAS 15 R$ 1.606 + BENEFÍCIOS

INSTALADOR DE TELECOMUNICAÇÕES 23 R$ 1.518 + BENEFÍCIOS

INSTRUTOR DE INFORMÁTICA 1 R$ 1.518 + BENEFÍCIOS

MARCENEIRO 4 R$ 1.518 + BENEFÍCIOS

MECÂNICO DE AUTOS 1 R$ 4.000 + BENEFÍCIOS

MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO 3 R$ 2.900 + BENEFÍCIOS

MESTRE DE OBRAS 2 R$ 3.173,44 + BENEFÍCIOS

MOTOFRETISTA 7 R$ 1.518 + BENEFÍCIOS

MOTORISTA DE CAMINHÃO 2 R$ 1.800 + BENEFÍCIOS

MOTORISTA ENTREGADOR 10 R$ 1.542 + BENEFÍCIOS

OPERADOR DE CAIXA 19 R$ 1.606 + BENEFÍCIOS

OPERADOR DE EMPILHADEIRA 3 R$ 1.926,86 + BENEFÍCIOS

OPERADOR DE JATO DE AREIA 1 R$ 2.541 + BENEFÍCIOS

OPERADOR DE MÁQUINAS DE CONSTRUÇÃO 1 R$ 2.285 + BENEFÍCIOS

OPERADOR DE TELEMARKETING 4 R$ 425/QUINZENAL + BENEFÍCIOS

PEDREIRO 10 R$ 2.285+ BENEFÍCIOS

PROFESSOR DE INGLÊS 1 R$ 1.518 + BENEFÍCIOS

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA 3 R$ 1.718 + BENEFÍCIOS

PSICÓLOGO CLÍNICO 1 R$ 1.518 + BENEFÍCIOS

REPOSITOR DE MERCADORIAS 17 R$ 1.606 + BENEFÍCIOS

SERRALHEIRO 3 R$ 2.200 + BENEFÍCIOS

SERVENTE DE OBRAS 20 R$ 1.528 + BENEFÍCIOS

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO 1 R$ 45,83/DIÁRIA + BENEFÍCIOS

VENDEDOR INTERNO 4 R$ 1.585 + BENEFÍCIOS

Confira o endereço das Agências do Trabalhador que estão funcionando:

Agência Brazlândia

Tel:. 3255-3868 / 3255-3869

SCDN Bl. K, Lj. 1/5

Agência de Ceilândia

Tel:. 3255-3521

EQNM 18/20, Bloco B, Praça do Povo, Ceilândia

Agência PCD (112 Sul)

Estação do Metrô, 112 Asa Sul

Tel:. 3255-3804 / 3255-3843

Agência Estrutural

Tel:. 3255-3808 / 3255-3809

AE n° 5, Setor Central, Administração

Agência Gama

Tel:. 3255-3820 / 3255-3821

AE 1, Setor Central

Agência Sobradinho

Tel:. 3255-3824 / 3255-3825

Qd 8, AE nº 3, Sobradinho I

Agência do Trabalhador Autônomo

Tel:. 3255-3797 / 3255-3798

SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11

Agência Plano Piloto

Tel:. 3255-3732 / 3255-3815

SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11

Agência Recanto das Emas

Tel:. 3255-3864 / 3255-3842

Qd. 805, AE s/n, Prédio da Biblioteca Pública

Agência Riacho Fundo II

Tel:.3255-3827 / 3255-3828

QC 1, Cj. 5, Lt. 2, AE s/n

Agência Samambaia

Tel:.3255-3832 / 3255-3833

QN 303, Cj. 1, Lt. 3

Agência Santa Maria

Tel:.3255-3836 / 3255-3837

Av. Alagados, QC 1, Cj. H, Galpão Cultural

Agência Taguatinga

Tel:. 3255-3848 / 3255-3849 / 3255-3754

C4 Lt. 3, Ed. TVA Imperial, Av. das Palmeiras

Agência Planaltina

Tel:.3255-3715 / 3255-3829

Setor Administrativo, Av. Uberdan Cardoso

Agência São Sebastião

Tel:.3255-3840 / 3255-3841

Qd. 104, Cj. 5, Lt. 9, Setor Residencial Oeste