Agências e empresas oferecem 510 vagas de emprego

A Secretaria do Estado de Trabalho do Distrito Federal também disponibiliza as vagas oferecidas nos sites www.trabalho.df.gov.br e maisemprego.mte.gov.br.

OPORTUNIDADES

Riachuelo

Home office

A Riachuelo anunciou a abertura de diversas vagas para profissionais da tecnologia. O objetivo é reforçar a equipe da área e aprimorar a plataforma de e-commerce da empresa. As oportunidades são para analista de sistemas em diferentes especializações, como backend (.net), react, crédito consignado e dynamics, todas em regime home office. Os candidatos devem ter experiência na área e conhecimento técnico específico. A empresa oferece benefícios, como assistência médica e odontológica, vale-refeição, auxílio-home office, previdência privada e participação nos lucros. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas no site: https://riachuelo.gupy.io/.

Ambev

Vagas abertas

A Ambev anunciou a abertura de 342 vagas de emprego para profissionais de diferentes setores, como logística, produção, administração e vendas, com oportunidades distribuídas por diversos estados, incluindo Bahia, Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, além do Distrito Federal. As posições disponíveis são para analista comercial/vendas, estágio na Ambev, analista de qualidade fabril, jovem aprendiz, auxiliar de cozinha, conferente de armazém e coordenador(a) de franquias, entre outros. A empresa oferece como benefícios plano de saúde e odontológico, vale-refeição ou alimentação, refeitório no local, previdência privada, Gympass para atividades físicas, cesta de Natal, suporte emocional via plataforma Zenklub e o programa Gente 360, focado no desenvolvimento profissional e pessoal. As inscrições estão abertas e podem ser feitas no site: https://ambev.gupy.io/.

Embraer

Emprego em São Paulo

A Embraer anunciou a abertura de 40 vagas de emprego em cidades do estado de São Paulo, como São José dos Campos, Gavião Peixoto, Botucatu e Sorocaba, abrangendo diversas áreas, incluindo compliance, marketing, TI, engenharia e qualidade, com oportunidades para cargos efetivos e banco de talentos. Algumas vagas permitem trabalho híbrido, combinando atividades presenciais e remotas. Entre os destaques, estão os cargos de analista de compliance, analista de TI, analista de recursos humanos e engenheiro de desenvolvimento de produto, com posições para diferentes níveis de experiência. A empresa também vai disponibilizar vagas exclusivas para pessoas com deficiência (PcD). Inscrições e mais informações pelo site: https://embraer.gupy.io/.

PRECISA-SE

AÇOUGUEIRO 26 R$ 1.532,00 + BENEFÍCIOS

AGENTE FUNERÁRIO 4 R$ 1.518,00 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE BAR 15 R$ 1.639,44 + BENEFÍCIOS

AJUDANTE DE MERCADORIA 24 R$ 1.518,00 + BENEFÍCIOS

AJUDANTE DE OBRAS 4 R$ 1.518,00 + BENEFÍCIOS

AJUDANTE DE PADEIRO 2 R$ 1.518,00 + BENEFÍCIOS

ANALISTA DE ESTOQUE 1 R$ 1.585,50 + BENEFÍCIOS

ARMADOR DE FERRAGENS 2 R$ 2.285,80 + BENEFÍCIOS

ATENDENTE BALCONISTA 30 R$ 1.525,00 + BENEFÍCIOS

ATENDENTE DE LANCHONETE 2 R$ 1.518,00 + BENEFÍCIOS

ATENDENTE DE LOJAS 7 R$ 1.530,84 + BENEFÍCIOS

ATENDENTE DE PADARIA 20 R$ 1.532,00 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE CHURRASQUEIRO 15 R$ 1.639,44 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE COSTURA 5 R$ 1.520,00 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE COZINHA 24 R$ 1.518,00 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE ESTOQUE 2 R$ 1.674,00 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE FATURAMENTO 1 R$ 1.591,35 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE LIMPEZA 54 R$ 1.518,00 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE PIZZAIOLO 4 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR TÉCNICO DE FARMÁCIA 2 R$ 2.277,00 + BENEFÍCIOS

BORRACHEIRO 4 R$ 2.684,00 + BENEFÍCIOS

CARPINTEIRO DE OBRAS 3 R$ 2.285,80 + BENEFÍCIOS

CASEIRO 3 R$ 1.518,00 + BENEFÍCIOS

CHEFE DE COZINHA 5 R$ 2.000,00 + BENEFÍCIOS

CHURRASQUEIRO 1 R$ 2.400,00 + BENEFÍCIOS

COLETOR DE LIXO 4 R$ 1.675,09 + BENEFÍCIOS

COSTUREIRA EM GERAL 5 R$ 1.700,00 + BENEFÍCIOS

COZINHEIRO GERAL 1 R$ 1.600,00 + BENEFÍCIOS

ELETRICISTA 1 R$ 2.285,80 + BENEFÍCIOS

EMPREGADO DOMÉSTICO 2 R$ 1.518,00 + BENEFÍCIOS

FISCAL DE LOJA 5 R$ 1.585,50 + BENEFÍCIOS

FISCAL DE PREVENÇÃO DE PERDAS 3 R$ 1.727,00 + BENEFÍCIOS

FUNILEIRO DE AUTOMÓVEIS 2 R$ 2.684,00 + BENEFÍCIOS

GERENTE DE LOJA E SUPERMERCADO 3 R$ 2.140,43 + BENEFÍCIOS

INSTALADOR DE TELECOMUNICAÇÕES 23 R$ 1.518,00 + BENEFÍCIOS

LADRILHEIRO 10 R$ 2.285,80 + BENEFÍCIOS

MANIPULADOR 6 R$ 1.606,00 + BENEFÍCIOS

MARCENEIRO 1 R$ 1.518,00 + BENEFÍCIOS

MECÂNICO DE VEÍCULOS 1 R$ 3.200,00 + BENEFÍCIOS

MECÂNICO DIESEL 4 R$ 2.684,00 + BENEFÍCIOS

MONITOR DE RECREAÇÃO 15 R$ 1.639,44 + BENEFÍCIOS

MONITOR INFANTIL 3 R$ 1.525 + BENEFÍCIOS

FRENTISTA 6 R$ 1.518,00 + BENEFÍCIOS

MOTORISTA ENTREGADOR 2 R$ 1.680 + BENEFÍCIOS

OPERADOR DE CAIXA 48 R$ 1.518 + BENEFÍCIOS

OPERADOR DE CAIXA LOTÉRICO 3 R$ 1.800 + BENEFÍCIOS

OPERADOR DE EMPILHADEIRA 6 R$ 1.606 + BENEFÍCIOS

PASSADEIRA 1 R$ 2.300 + BENEFÍCIOS

PEDREIRO 4 R$ 2.285,80 + BENEFÍCIOS

PINTOR DE OBRAS 3 R$ 2.285,80 + BENEFÍCIOS

REPOSITOR DE MERCADORIAS 49 R$ 1.518 + BENEFÍCIOS

SERRALHEIRO 1 R$ 2.019 + BENEFÍCIOS

SUSHIMAN 1 R$ 1.900 + BENEFÍCIOS

TRABALHADOR RURAL 1 R$ 3.036 + BENEFÍCIOS

TRIADOR DE RECICLÁVEL 6 R$ 1.675 + BENEFÍCIOS

VENDEDOR DE SERVIÇOS 1 R$ 1.600 + BENEFÍCIOS

VENDEDOR INTERNO 5 R$ 1.585 + BENEFÍCIOS

VENDEDOR PRACISTA 24 R$ 1.518 + BENEFÍCIOS

Confira o endereço das Agências do Trabalhador que estão funcionando:

Agência Brazlândia

Tel:. 3255-3868 / 3255-3869

SCDN Bl. K, Lj. 1/5

Agência de Ceilândia

Tel:. 3255-3521

EQNM 18/20, Bloco B, Praça do Povo, Ceilândia

Agência PCD (112 Sul)

Estação do Metrô, 112 Asa Sul

Tel:. 3255-3804 / 3255-3843

Agência Estrutural

Tel:. 3255-3808 / 3255-3809

AE n° 5, Setor Central, Administração

Agência Gama

Tel:. 3255-3820 / 3255-3821

AE 1, Setor Central

Agência Sobradinho

Tel:. 3255-3824 / 3255-3825

Qd 8, AE nº 3, Sobradinho I

Agência do Trabalhador Autônomo

Tel:. 3255-3797 / 3255-3798

SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11

Agência Plano Piloto

Tel:. 3255-3732 / 3255-3815

SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11

Agência Recanto das Emas

Tel:. 3255-3864 / 3255-3842

Qd. 805, AE s/n, Prédio da Biblioteca Pública

Agência Riacho Fundo II

Tel:.3255-3827 / 3255-3828

QC 1, Cj. 5, Lt. 2, AE s/n

Agência Samambaia

Tel:.3255-3832 / 3255-3833

QN 303, Cj. 1, Lt. 3

Agência Santa Maria

Tel:.3255-3836 / 3255-3837

Av. Alagados, QC 1, Cj. H, Galpão Cultural

Agência Taguatinga

Tel:. 3255-3848 / 3255-3849 / 3255-3754

C4 Lt. 3, Ed. TVA Imperial, Av. das Palmeiras

Agência Planaltina

Tel:.3255-3715 / 3255-3829

Setor Administrativo, Av. Uberdan Cardoso

Agência São Sebastião

Tel:.3255-3840 / 3255-3841

Qd. 104, Cj. 5, Lt. 9, Setor Residencial Oeste