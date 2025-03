Agências e empresas oferecem 169 vagas de emprego

E EuEstudante

A Secretaria do Estado de Trabalho do Distrito Federal também disponibiliza as vagas oferecidas nos sites www.trabalho.df.gov.br e maisemprego.mte.gov.br .

OPORTUNIDADES

Funpresp-Jud

Vaga de emprego

A Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Judiciário (Funpresp-Jud) abriu processo seletivo nacional para o emprego em comissão de supervisor de auditoria interna para trabalhar no Distrito Federal. Para se candidatar ao cargo é obrigatório ter ensino superior completo em administração, ciências contábeis, ciências econômicas, tecnologia da informação ou áreas correlatas. É obrigatório ter no mínimo quatro anos de experiência profissional em auditoria interna nos últimos dez anos, e desejável ter no mínimo dois anos de experiência profissional em auditoria interna no segmento de previdência complementar fechada e experiência em gestão de equipes. Além disso, é desejável ter pós-graduação em auditoria, governança corporativa, gestão de riscos ou gestão da previdência complementar fechada, além de ter certificação profissional emitida pelo Instituto dos Auditores Internos (IIA), como Certified Internal Auditor (CIA), Certified Information Systems Auditor (Cisa), Certification in Risk Management Assurance (CRMA). Os benefícios são plano de saúde empresarial, contributivo e coparticipativo, com abrangência nacional; plano de previdência complementar; plano odontológico; auxílio-alimentação/refeição; auxílio-creche; seguro de vida; auxílio bem-estar, benefício flexível para três modalidades (combustível e transporte, cultura ou educação); massagem expressa; incentivo à pós-graduação após dois anos de admissão; e day-off no dia do aniversário. A jornada de trabalho será de 40 horas semanais, em regime presencial no período de experiência, de 90 dias, podendo ingressar em modelo híbrido de trabalho posteriormente, e o salário será de R$ 13.267,80. A inscrição deverá ser realizada até 11 de março, pelo endereço eletrônico: https://shre.ink/baUq, acompanhada de cópia da documentação comprobatória exigida. Não haverá cobrança de taxa.

Shopee

Jovem aprendiz

A Shopee abriu as inscrições para o programa Jovem Aprendiz Shopee, que oferece bolsa auxílio de R$ 1.069,48, benefícios como vale-refeição de R$ 18,18 por dia útil, vale-alimentação de R$ 400 por mês, assistência médica e odontológica, além de vale-transporte sem desconto em folha. Para se candidatar, é necessário ter entre 18 e 21 anos, estar cursando o ensino médio no período noturno ou tê-lo concluído, ser proativo e comunicativo, além de ter interesse em se desenvolver. Há vagas em 23 estados e no Distrito Federal, abrangendo cidades, como Salvador, Fortaleza, Goiânia, Belo Horizonte, Recife, Curitiba, Rio de Janeiro, Porto Alegre e São Paulo. As inscrições podem ser feitas até 7 de fevereiro pelo link: https://shre.ink/blHn.

Americanas

Profissionais com mestrado

A Americanas abriu inscrições para o Programa Talentos Mestrado, que busca profissionais com mestrado profissional em administração, contabilidade, economia, engenharia, matemática ou estatística para atuar no Rio de Janeiro e em Itapevi (SP). Não é exigido conhecimento de inglês. Os selecionados ingressam nos cargos de coordenador ou especialista I, com salário compatível e benefícios, como plano de saúde e odontológico, vale-refeição, vale-transporte, seguro de vida, Wellhub, Allya, descontos em compras e acesso à plataforma de treinamentos Americanas Educa. As inscrições vão até 2 de março pelo link: mestradoamericanas.gupy.io.

PRECISA-SE

AJUDANTE DE ELETRICISTA 4 R$ 1.743,69 + BENEFÍCIOS

ALINHADOR DE PNEUS 1 R$ 1.518 + BENEFÍCIOS

ARTE-FINALISTA 2 R$ 1.800 + BENEFÍCIOS

ASSISTENTE DE PREVENÇÃO DE PERDAS 3 R$ 1.520 + BENEFÍCIOS

ATENDENTE BALCONISTA 13 R$ 1.525 + BENEFÍCIOS

ATENDENTE DE LOJAS 10 R$ 1.525 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR CONTÁBIL 3 R$ 2.392,87 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE LAVANDERIA 20 R$ 1.518 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE LIMPEZA 1 R$ 1.518 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE MARCENEIRO 4 R$ 1.800 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR TÉCNICO DE ELETRÔNICA 2 R$ 1.518 + BENEFÍCIOS

BORRACHEIRO 1 R$ 1.518 + BENEFÍCIOS

CABELEIREIRO 2 R$ 2.000 + BENEFÍCIOS

CARREGADOR 1 R$ 1.518 + BENEFÍCIOS

CASEIRO 1 R$ 1.518 + BENEFÍCIOS

CHAPISTA DE LANCHONETE 2 R$ 1.680 + BENEFÍCIOS

COSTUREIRA 4 R$ 1.650 + BENEFÍCIOS

COZINHEIRO DE RESTAURANTE 2 R$ 1.800 + BENEFÍCIOS FISCAL DE LOJA 5 R$ 1.585,50 + BENEFÍCIOS

GERENTE DE DEPÓSITO 1 R$ 3.000 + BENEFÍCIOS

GERENTE DE LOJA E SUPERMERCADO 3 R$ 2.140,43 + BENEFÍCIOS

LADRILHEIRO 25 R$ 2.285,80 + BENEFÍCIOS

LAVADOR DE AUTOMÓVEIS 1 R$ 1.518 + BENEFÍCIOS

MARCENEIRO 1 R$ 1.518 + BENEFÍCIOS

MECÂNICO DE AUTO 1 R$ 1.653,75 + BENEFÍCIOS

MECÂNICO DE APARELHOS DE CLIMATIZAÇÃO 2 R$ 1.585 + BENEFÍCIOS

MONTADOR DE MÓVEIS 4 R$ 2.500 + BENEFÍCIOS

OPERADOR DE CAIXA 2 R$ 1.550 + BENEFÍCIOS

OPERADOR DE MAQUINA DE BORDAR 1 R$ 1.520 + BENEFÍCIOS

OPERADOR DE VENDAS 2 R$ 1.518 + BENEFÍCIOS

PEDREIRO 30 R$ 2.285,80 + BENEFÍCIOS

PROMOTOR DE VENDAS 1 R$ 2.890 + BENEFÍCIOS

REPRESENTANTE COMERCIAL 2 R$ 2.000 + BENEFÍCIOS

RETIFICADOR DE MOTORES 2 R$ 1.518 + BENEFÍCIOS

SOLDADOR 2 R$ 2.000 + BENEFÍCIOS

TÉCNICO EM AR CONDICIONADO 1 R$ 2.000 + BENEFÍCIOS

TORNEIRO MECÂNICO 1 R$ 1.653,75 + BENEFÍCIOS

VENDEDOR INTERNO 4 R$ 1.518 + BENEFÍCIOS

VENDEDOR PRACISTA 2 R$ 1.800 + BENEFÍCIOS

CONFIRA O ENDEREÇO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR QUE ESTÃO FUNCIONANDO:

Agência Brazlândia

Tel:. 3255-3868 / 3255-3869

SCDN Bl. K, Lj. 1/5

Agência de Ceilândia

Tel:. 3255-3521

EQNM 18/20, Bloco B, Praça do Povo, Ceilândia

Agência PCD (112 Sul)

Estação do Metrô, 112 Asa Sul

Tel:. 3255-3804 / 3255-3843

Agência Estrutural

Tel:. 3255-3808 / 3255-3809

AE n° 5, Setor Central, Administração

Agência Gama

Tel:. 3255-3820 / 3255-3821

AE 1, Setor Central

Agência Sobradinho

Tel:. 3255-3824 / 3255-3825

Qd 8, AE nº 3, Sobradinho I

Agência do Trabalhador Autônomo

Tel:. 3255-3797 / 3255-3798

SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11

Agência Plano Piloto

Tel:. 3255-3732 / 3255-3815

SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11

Agência Recanto das Emas

Tel:. 3255-3864 / 3255-3842

Qd. 805, AE s/n, Prédio da Biblioteca Pública

Agência Riacho Fundo II

Tel:.3255-3827 / 3255-3828

QC 1, Cj. 5, Lt. 2, AE s/n

Agência Samambaia

Tel:.3255-3832 / 3255-3833

QN 303, Cj. 1, Lt. 3

Agência Santa Maria

Tel:.3255-3836 / 3255-3837

Av. Alagados, QC 1, Cj. H, Galpão Cultural

Agência Taguatinga

Tel:. 3255-3848 / 3255-3849 / 3255-3754

C4 Lt. 3, Ed. TVA Imperial, Av. das Palmeiras

Agência Planaltina

Tel:.3255-3715 / 3255-3829

Setor Administrativo, Av. Uberdan Cardoso

Agência São Sebastião

Tel:.3255-3840 / 3255-3841

Qd. 104, Cj. 5, Lt. 9, Setor Residencial Oeste