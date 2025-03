Agências e empresas oferecem 702 vagas de emprego

E EuEstudante

A Secretaria do Estado de Trabalho do Distrito Federal também disponibiliza as vagas oferecidas nos sites www.trabalho.df.gov.br e maisemprego.mte.gov.br.

Laboratório Teuto

150 vagas

O Laboratório Teuto, localizado em Anápoles, em Goiás, abriu 157 vagas para início imediato. A maior parte se concentra nos cargos de auxiliar de produção (61) e operador de máquina (41). Para se candidatar é necessário ter ensino médio completo. Porém, caso a opção seja de operador de máquina, é desejável experiência com operação de máquinas industriais. As oportunidades abrangem ainda áreas de distribuição, vendas, controle de qualidade, entre outros, para candidatos de vários níveis de escolaridade e pessoas com deficiência (PcD). Os interessados devem cadastrar seus currículos no site do laboratório teuto.com.br/trabalhe-conosco ou enviá-los para o e-mail: selecao@teuto.com.br, especificando a vaga de interesse.

MRV

Emprego em obras

A MRV, construtora brasileira que atua no grupo MRV&CO, está com vagas abertas para trabalhar nos seus canteiros de obras no Gama, região administrativa do Distrito Federal. Ao todo, estão sendo ofertadas 30 vagas: ladrilheiro (20) e gesseiro (10). Para as funções, é exigido um ano de experiência comprovada em carteira de trabalho. A empresa também busca parcerias com empreiteiras nas cidades de Ceilândia, Samambaia e Gama, com oportunidades para as áreas de acabamento (assentamento cerâmico, gesso corrido, drywal, forro e assentamento de bancada); pintura e estrutura (parede de concreto, fundação). Para atuar nas funções, é necessário: CNAE adequado, CNPJ ativo, capital social compatível e documentação fiscal e trabalhista em conformidade. As pessoas interessadas nas vagas e empreiteiras podem fazer contato com a responsável Keilla Cristina, pelo telefone (61) 98178-9019 ou no e-mail: keille.gomes@primeconstrucoes.com.br.

Iges DF

Trabalho na saúde

O Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IgesDF) está com processo seletivo aberto para profissionais da saúde. As vagas são destinadas a nutricionistas, médicos de diversas especialidades, técnicos de enfermagem e analistas. A carga horária varia entre 24 e 40 horas semanais, com remuneração entre R$ 2.818,34 e R$ 15.292,32, conforme o cargo e o nível de escolaridade. Além disso, os profissionais selecionados terão benefícios como auxílio-transporte, abono semestral, folga no aniversário e acesso a um clube de vantagens com descontos em estabelecimentos parceiros. As inscrições ficam abertas até o dia 16 deste mês. Para mais informações e detalhes sobre como se inscrever, acesse o site: https://shre.ink/MOvP.

PRECISA-SE

AÇOUGUEIRO 50 R$ 1.606 A R$ 2.500 + BENEFÍCIOS

AJUDANTE DE AÇOUGUEIRO 10 R$ 1.518 + BENEFÍCIOS

AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA 21 R$ 1.518 + BENEFÍCIOS

AJUDANTE DE OBRAS 4 R$ 1.518 + BENEFÍCIOS

ARMADOR DE ESTRUTURA DE CONCRETO 50 R$ 2.400 + BENEFÍCIOS

ATENDENTE DE LANCHONETE 10 R$ 1.525 + BENEFÍCIOS

ATENDENTE DE LOJAS 4 R$ 1.600 + BENEFÍCIOS

ATENDENTE DE PADARIA 20 R$ 1.606 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 18 R$ 1.670 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE COZINHA 13 R$ 1.518 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE LIMPEZA 45 R$ 1.518 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE MARCENEIRO 4 R$ 1.518 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE PADEIRO 25 R$ 1.606 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE PEDREIRO 2 R$ 1.639 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL 3 R$ 1.700 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR FINANCEIRO 2 R$ 2.000 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR (SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO) 20 R$ 1.535 + BENEFÍCIOS

CARPINTEIRO 55 R$ 2.400 + BENEFÍCIOS

CONFERENTE DE CARGA E DESCARGA 3 R$ 2.332 + BENEFÍCIOS

CORRETOR DE IMÓVEIS 20 R$ 2.000 + BENEFÍCIOS

COZINHEIRO DE RESTAURANTE 2 R$ 1.808 + BENEFÍCIOS

ELETRICISTA R$ 2.285,80 + BENEFÍCIOS

EMPACOTADOR 10 R$ 1.606,00 + BENEFÍCIOS

EMPREGADO DOMÉSTICO 3 R$ 1.600 A R$ 2.000 + BENEFÍCIOS

ENCARREGADO DE AÇOUGUE 5 R$ 2.800 + BENEFÍCIOS

ENCARREGADO DE ALMOXARIFADO 1 R$ 3.000 + BENEFÍCIOS

ESTOQUISTA 30 R$ 1.606 + BENEFÍCIOS

FIEL DE DEPÓSITO 11 R$ 1.518 + BENEFÍCIOS

GERENTE DE VENDAS 1 R$ 3.500 + BENEFÍCIOS

MARCENEIRO PARANOÁ 1 R$ 2.200 + BENEFÍCIOS

NEUROPSICÓLOGO 1 R$ 120/HORA + BENEFÍCIOS

OPERADOR DE CAIXA 85 R$ 1.518 + BENEFÍCIOS

OPERADOR DE EMPILHADEIRA 20 R$ 1.800 + BENEFÍCIOS

PADEIRO 20 R$ 2.200 + BENEFÍCIOS

PEDREIRO 5 R$ 2.285,80 + BENEFÍCIOS

PINTOR DE OBRAS 3 R$ 2.285,80 + BENEFÍCIOS

PIZZAIOLO 20 R$ 1.606 + BENEFÍCIOS

RECEPCIONISTA ATENDENTE 1 R$ 197,25/SEMANA + BENEFÍCIOS

RECEPCIONISTA DE HOSPITAL 3 R$ 1.700 + BENEFÍCIOS

REPOSITOR EM SUPERMERCADOS 55 R$ 1.518 + BENEFÍCIOS

REPOSITOR DE MERCADORIAS 20 R$ 1.518 + BENEFÍCIOS

SERRALHEIRO 1 R$ 2.574,37 + BENEFÍCIOS

SERVENTE DE OBRAS 6 R$ 1.819,00 + BENEFÍCIOS

TÉCNICO ORÇAMENTISTA DE OBRAS 2 R$ 2.000 A R$ 3.500 + BENEFÍCIOS

VENDEDOR DE COMÉRCIO 9 R$ 1.585,50 + BENEFÍCIOS

VENDEDOR INTERNO 5 R$ 1.518 + BENEFÍCIOS

VENDEDOR PORTA A PORTA 2 R$ 1.585 + BENEFÍCIOS

Confira o endereço das Agências do Trabalhador que estão funcionando:

Agência Brazlândia

Tel:. 3255-3868 / 3255-3869

SCDN Bl. K, Lj. 1/5

Agência de Ceilândia

Tel:. 3255-3521

EQNM 18/20, Bloco B, Praça do Povo, Ceilândia

Agência PCD (112 Sul)

Estação do Metrô, 112 Asa Sul

Tel:. 3255-3804 / 3255-3843

Agência Estrutural

Tel:. 3255-3808 / 3255-3809

AE n° 5, Setor Central, Administração

Agência Gama

Tel:. 3255-3820 / 3255-3821

AE 1, Setor Central

Agência Sobradinho

Tel:. 3255-3824 / 3255-3825

Qd 8, AE nº 3, Sobradinho I

Agência do Trabalhador Autônomo

Tel:. 3255-3797 / 3255-3798

SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11

Agência Plano Piloto

Tel:. 3255-3732 / 3255-3815

SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11

Agência Recanto das Emas

Tel:. 3255-3864 / 3255-3842

Qd. 805, AE s/n, Prédio da Biblioteca Pública

Agência Riacho Fundo II

Tel:.3255-3827 / 3255-3828

QC 1, Cj. 5, Lt. 2, AE s/n

Agência Samambaia

Tel:.3255-3832 / 3255-3833

QN 303, Cj. 1, Lt. 3

Agência Santa Maria

Tel:.3255-3836 / 3255-3837

Av. Alagados, QC 1, Cj. H, Galpão Cultural

Agência Taguatinga

Tel:. 3255-3848 / 3255-3849 / 3255-3754

C4 Lt. 3, Ed. TVA Imperial, Av. das Palmeiras

Agência Planaltina

Tel:.3255-3715 / 3255-3829

Setor Administrativo, Av. Uberdan Cardoso

Agência São Sebastião

Tel:.3255-3840 / 3255-3841

Qd. 104, Cj. 5, Lt. 9, Setor Residencial Oeste