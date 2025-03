Fort Atacadista realiza Semana de Contratação PCD com benefícios atrativos

E EuEstudante

Evento ocorrerá até 21 de março - (crédito: Divulgação)

O Fort Atacadista, parte do Grupo Pereira, fará a Semana de Contratação PCD (Pessoas Com Deficiência), desta segunda-feira (17) até sesta-feira (21/3), em suas unidades do Distrito Federal e de São Paulo. A iniciativa reforça o compromisso da rede com a inclusão e a diversidade no ambiente de trabalho.

Os colaboradores contratados terão acesso a benefícios como plano odontológico, seguro de vida, refeição no local, descontos em produtos e um programa de desenvolvimento profissional. Para participar do processo seletivo, os interessados devem procurar o Setor de Gente e Gestão ou o SAC das lojas participantes, das 9h às 17h. No Distrito Federal , as unidades que fazem parte da ação estão localizadas em Ceilândia,Taguatinga, Sol Nascente, Recanto das Emas e Valparaiso de Goias.

Além dessa iniciativa, o Fort Atacadista também está com vagas abertas para cargos de liderança. As oportunidades são para gerente de loja e subgerente de loja para as unidades do Distrito Federal. O prazo para inscrição será até 25 de março e os cadastros podem ser feitos pelo site.

Endereços das lojas DF

Sol Nascente DF: Quadra QNP 27 Área Especial 01 S/N

Taguatinga DF: Setor M Norte Qd. 1 Cj. A Lt. 1 – Av. Hélio Prates com M Norte

Ceilândia DF: CNN 1 S/N | Centro

Recanto das Emas DF: Q Quadra 800 Conjunto 1 número 1 Lote 1

Valparaíso de Goiás GO: Rua I S/N Em frente à BR 040 | Jardim Oriente