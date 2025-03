Inep divulga espelhos das redações do Enem 2024 e notas dos treineiros

CB Correio Braziliense

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) disponibilizou os espelhos das redações do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2024. Os participantes podem visualizar a versão digitalizada de seus textos corrigidos, com detalhamento da pontuação em cada uma das cinco competências avaliadas.

Além disso, também foram divulgadas as notas dos chamados treineiros, candidatos que fizeram a prova apenas para testar conhecimentos.

Para acessar a correção detalhada da redação e conferir as notas dos treineiros, os candidatos devem entrar na Página do Participante.

A redação do Enem é avaliada com base em cinco competências, cada uma valendo até 200 pontos, totalizando 1.000 pontos. São elas: demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa; compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas do conhecimento para desenvolver o tema; selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações e argumentos em defesa de um ponto de vista; demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação; e elaborar uma proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos humanos.

O Enem é a principal porta de entrada para o ensino superior no Brasil, sendo utilizado no Sistema de Seleção Unificada (Sisu), Programa Universidade Para Todos (Prouni) e como critério para o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). Além disso, universidades em Portugal aceitam as notas do exame como parte de seus processos seletivos.

Para mais informações acesse o site oficial do Inep.