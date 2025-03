Varejista contrata mais de 6,5 mil temporários para Páscoa; 156 vagas no DF

CB Correio Braziliense

Júlia Christine*

A Americanas está com uma grande oportunidade para quem busca trabalho temporário na Páscoa, o maior evento do semestre para a varejista. Ao todo, a companhia está contratando mais de 6,5 mil profissionais para atuar em diversas funções em suas lojas físicas. No Distrito Federal, são 156 vagas, distribuídas entre as cidades de Brasília, Águas Claras e Taguatinga. As vagas são para o cargo de operador de loja e não exigem experiência anterior.

Os candidatos devem ter idade a partir de 18 anos, ensino médio completo e um perfil dinâmico, ágil e resiliente. As funções incluem atendimento ao cliente, operação de caixa e loja, organização de gôndolas e parreiras de ovos de Páscoa, e suporte para retirada e entrega de pedidos feitos por meio de site e app da marca. Não é necessário ter experiência prévia, e as oportunidades têm chance de efetivação ao final do contrato temporário.

Além de salário compatível com o mercado, os contratos terão direito a benefícios como vale-transporte, vale-refeição, seguro de vida e acesso à plataforma de treinamento da empresa, o Americanas Educa, plataforma de treinamento da companhia. O processo seletivo será realizado de forma on-line e presencial, com treinamentos, integração e ambientação nas unidades de trabalho.

Os interessados podem se inscrever até 28 de março por meio do link. As contratações vão ocorrer em março, com a expectativa de que os contratados atuem até o fim de abril, atendendo a alta demanda de vendas durante a Páscoa.

Estagiária sob a supervisão de Ana Sá