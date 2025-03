Agências e empresas oferecem 574 vagas de emprego

E EuEstudante

A Secretaria do Estado de Trabalho do Distrito Federal também disponibiliza as vagas oferecidas nos sites www.trabalho.df.gov.br e maisemprego.mte.gov.br.

OPORTUNIDADE

Vaga de Emprego

O Programa das Nações Unidas (Pnud) está com inscrições abertas para novas oportunidades de trabalho no Brasil. As vagas incluem cargos administrativos e consultorias em diversas áreas, como recursos humanos, projetos e cerimonial e eventos. Os interessados devem se inscrever exclusivamente pelo site encr.pw/dGI3g, onde tambem estão disponiveis detalhes sobre requisitos, prazos e modalidades de contratação. O Pnud incentiva a diversidade, estimula candidaturas de pessoas de grupos minoritários, como indígenas e pessoas com deficiência. Para mais informações sobre as oportunidades, acesse o endereço eletrônico: encr.pw/Coc26.

Americanas

Trabalho temporário

A Americanas abriu 156 vagas temporárias no Distrito Federal para atender a demanda da Páscoa, um dos períodos mais movimentados do ano para a varejista. As oportunidades são para o cargo de operador de loja e estão distribuídas entre Brasília, Águas Claras e Taguatinga. Não é necessário ter experiência anterior, e os contratados terão chance de efetivação ao fim do contrato. Para se candidatar, é preciso ter 18 anos ou mais e ensino médio completo. Os selecionados atuarão em diversas funções dentro das lojas, como atendimento ao cliente, organização de produtos nas gôndolas e parreiras de ovos de Páscoa, operação de caixa e suporte na retirada e entrega de pedidos feitos pelo site e aplicativo da marca. Os contratados terão direito a benefícios, como vale-transporte, vale-refeição e seguro de vida. Além disso, a Americanas oferece treinamento e ambientação para que os novos funcionários se adaptem rapidamente às funções. O processo seletivo será realizado de forma on-line e presencial. Os interessados devem se inscrever até 28 de março pelo site encr.pw/bOx5O. As contratações seguem até o fim de abril.

PRECISA-SE

AÇOUGUEIRO 3 R$ 1.739,27 + BENEFÍCIOS

AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA 3 R$ 1.750 + BENEFÍCIOS

AJUDANTE DE OBRAS 14 R$ 1.600 + BENEFÍCIOS

AJUDANTE DE PADEIRO 2 R$ 1.606 + BENEFÍCIOS

ANALISTA DE RH 1 R$ 3.200 + BENEFÍCIOS

ARTESÃO ESCULTOR 1 R$ 2.200 + BENEFÍCIOS

ATENDENTE DE LANCHONETE 5 R$ 1.648,98 + BENEFÍCIOS

ATENDENTE DE PADARIA 20 R$ 1.606 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR CONTÁBIL 3 R$ 2.392,27 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE CHURRASQUEIRO 15 R$ 1.639,44 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE COSTURA 6 R$ 1.520 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE COZINHA 19 R$ 1.639,44 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO 12 R$ 1.518 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE LAVANDERIA 4 R$ 1.700 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE LIMPEZA 15 R$ 1.700 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE PRODUÇÃO 10 R$ 1.518 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE MARCENEIRO 3 R$ 1.518 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE PESSOAL 4 R$ 1.585 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE VIDRACEIRO 1 R$ 1.518 + BENEFÍCIOS

BALCONISTA 4 R$ 1.606 + BENEFÍCIOS

BARMAN 21 R$ 1.639,44 + BENEFÍCIOS

CAIXA DE ESTABELECIMENTO 5 R$ 1.600 + BENEFÍCIOS

CARPINTEIRO 6 R$ 2.285,80 + BENEFÍCIOS

CASEIRO 1 R$ 1.518 + BENEFÍCIOS

CHAPISTA DE LANCHONETE 1 R$ 2.200 + BENEFÍCIOS

CHEFE DE COZINHA 4 R$ 2.700 + BENEFÍCIOS

CHURRASQUEIRO 15 R$ 1.639,44 + BENEFÍCIOS

CONSULTOR DE VENDAS 70 R$ 1.518 + BENEFÍCIOS

COSTUREIRA 5 R$ 1.700 + BENEFÍCIOS

COZINHEIRO DE RESTAURANTE 10 R$ 2.700 + BENEFÍCIOS

COZINHEIRO GERAL 1 R$ 1.800 + BENEFÍCIOS

ELETRICISTA 1 R$ 2.285,80 + BENEFÍCIOS

EMPACOTADOR 10 R$ 1.606 + BENEFÍCIOS

EMPREGADO DOMÉSTICO 1 R$ 1.518 + BENEFÍCIOS

ENCARREGADO DE FRIOS 15 R$ 1.595 + BENEFÍCIOS

ESTOQUISTA 30 R$ 1.606 + BENEFÍCIOS

FISCAL DE PREVENÇÃO DE PERDAS 4 R$ 1.606 + BENEFÍCIOS

FRENTISTA 22 R$ 1.518 + BENEFÍCIOS

GARÇOM 15 R$ 1.600 + BENEFÍCIOS

GERENTE DE RESTAURANTE 2 R$ 1.800 + BENEFÍCIOS

MARCENEIRO 1 R$ 2.200 + BENEFÍCIOS

MECÂNICO 1 R$ 2.800 + BENEFÍCIOS

MONTADOR DE ESTRUTURA DE AÇO 2 R$ 1.573,74 + BENEFÍCIOS

MOTOFRETISTA 4 R$ 1.606 + BENEFÍCIOS

OFICIAL DE MANUTENÇÃO 2 R$ 2.285,80 + BENEFÍCIOS

OPERADOR DE CAIXA 23 R$ 1.518 + BENEFÍCIOS

OPERADOR DE EMPILHADEIRA 20 R$ 1.800 + BENEFÍCIOS

PEDREIRO 21 R$ 2.452 + BENEFÍCIOS

PINTOR DE OBRAS 3 R$ 2.285,80 + BENEFÍCIOS

PIZZAIOLO 24 R$ 1.606 + BENEFÍCIOS

PROFESSOR DE INGLÊS 2 R$ 23/HORA + BENEFÍCIOS

PROMOTOR DE VENDAS 8 R$ 1.664 + BENEFÍCIOS

RECEPCIONISTA ATENDENTE 9 R$ 1.700 + BENEFÍCIOS

REPOSITOR EM SUPERMERCADOS 25 R$ 1.606 + BENEFÍCIOS

REPOSITOR DE MERCADORIAS 24 R$ 1.518 + BENEFÍCIOS

SALADEIRO 2 R$ 1.600 + BENEFÍCIOS

SERVENTE DE OBRAS 4 R$ 1.600 + BENEFÍCIOS

TÉCNICO ELETRÔNICO 3 R$ 2.300 + BENEFÍCIOS

TÉCNICO EM ELETROMECÂNICA 5 R$ 2.330,75 + BENEFÍCIOS

VENDEDOR INTERNO 7 R$ 1.585 + BENEFÍCIOS

Confira o endereço das Agências do Trabalhador que estão funcionando:

Agência Brazlândia

Tel:. 3255-3868 / 3255-3869

SCDN Bl. K, Lj. 1/5

Agência de Ceilândia

Tel:. 3255-3521

EQNM 18/20, Bloco B, Praça do Povo, Ceilândia

Agência PCD (112 Sul)

Estação do Metrô, 112 Asa Sul

Tel:. 3255-3804 / 3255-3843

Agência Estrutural

Tel:. 3255-3808 / 3255-3809

AE n° 5, Setor Central, Administração

Agência Gama

Tel:. 3255-3820 / 3255-3821

AE 1, Setor Central

Agência Sobradinho

Tel:. 3255-3824 / 3255-3825

Qd 8, AE nº 3, Sobradinho I

Agência do Trabalhador Autônomo

Tel:. 3255-3797 / 3255-3798

SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11

Agência Plano Piloto

Tel:. 3255-3732 / 3255-3815

SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11

Agência Recanto das Emas

Tel:. 3255-3864 / 3255-3842

Qd. 805, AE s/n, Prédio da Biblioteca Pública

Agência Riacho Fundo II

Tel:.3255-3827 / 3255-3828

QC 1, Cj. 5, Lt. 2, AE s/n

Agência Samambaia

Tel:.3255-3832 / 3255-3833

QN 303, Cj. 1, Lt. 3

Agência Santa Maria

Tel:.3255-3836 / 3255-3837

Av. Alagados, QC 1, Cj. H, Galpão Cultural

Agência Taguatinga

Tel:. 3255-3848 / 3255-3849 / 3255-3754

C4 Lt. 3, Ed. TVA Imperial, Av. das Palmeiras

Agência Planaltina

Tel:.3255-3715 / 3255-3829

Setor Administrativo, Av. Uberdan Cardoso

Agência São Sebastião

Tel:.3255-3840 / 3255-3841

Qd. 104, Cj. 5, Lt. 9, Setor Residencial Oeste