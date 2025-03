Agências e empresas oferecem 624 vagas de emprego

E EuEstudante

A Secretaria do Estado de Trabalho do Distrito Federal também disponibiliza as vagas oferecidas nos sites www.trabalho.df.gov.br e maisemprego.mte.gov.br.

Líder Aviação

Vagas em Brasília

A Líder Aviação, empresa de aviação executiva, abriu uma vaga para o cargo de técnico mecânico de helicópteros, com operação na base da empresa no Aeroporto de Brasília. Quem tiver interesse em se candidatar deve enviar o currículo, com o nome da vaga no assunto, para o e-mail curriculos@lideraviacao.com.br. Os requisitos exigidos para cada oportunidade e demais informações podem ser conferidos no site trabalheconosco.vagas.com.br/lider/oportunidades. As vagas, com exceção das oportunidades de estágio, têm como benefícios assistência médica e odontológica, previdência privada, participação nos lucros, vale-refeição, vale-transporte, vale-alimentação e, algumas, com seguro de vida. Além de Brasília, a Líder Aviação tem vagas abertas para profissionais em suas bases aéreas e operações nas cidades de São Paulo (SP), Sorocaba (SP), Rio de Janeiro (RJ), Belo Horizonte (MG) e Manaus (AM).

Eneva

Programa de trainee

A Eneva, operadora privada de gás natural do Brasil, está com inscrições abertas para o Programa de Trainee 2025. A empresa quer atrair e desenvolver jovens talentos interessados em construir uma carreira no setor de energia, um dos mais promissores e estratégicos do país. O programa é voltado para profissionais que tenham concluído a graduação em bacharelado entre novembro de 2022 e julho de 2025. Os selecionados terão a oportunidade de atuar em diferentes áreas da companhia, em diversas regiões do Brasil. As inscrições vão até 15 de abril. A estruturação está organizada em três frentes principais: trainee operações, com vagas distribuídas em diversas localidades, incluindo Itapiranga e Silves (AM); Juazeiro (BA); São Gonçalo do Amarante (CE); Linhares e Viana (ES); Miranda do Norte, Santo Antônio dos Lopes e São Luís (MA); Boa Vista (RR) e Barra dos Coqueiros (SE); trainee negócios, com oportunidades no Rio de Janeiro (RJ) e em São Paulo (SP); e trainee exploração & produção (E&P), ofertando vagas no Rio de Janeiro (RJ). Há bônus e bolsa-auxílio de R$ 7 mil, além de excelentes benefícios. Os interessados podem acessar o site da Eneva para mais informações e para realizar a inscrição: www.enevatrainee2025.com.br.





PRECISA-SE

AÇOUGUEIRO 30 R$ 2.119 + BENEFÍCIOS

AJUDANTE DE AÇOUGUEIRO 30 R$ 1.606 + BENEFÍCIOS

AJUDANTE DE CABELEIREIRO 3 R$ 1.580 + BENEFÍCIOS

AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA 35 R$ 1.518 + BENEFÍCIOS

AJUDANTE DE MOTORISTA 1 R$ 1.518 + BENEFÍCIOS

ATENDENTE BALCONISTA 3 R$ 1.518 + BENEFÍCIOS

ATENDENTE DE LANCHONETE 24 R$ 1.518 + BENEFÍCIOS

ATENDENTE DE MESA 2 R$ 1.639,44 + BENEFÍCIOS

ATENDENTE DE PADARIA 38 R$ 1.524 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE COSTURA 1 R$ 1.518 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE COZINHA 69 R$ 1.550 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE ESTOQUE 1 R$ 1.518 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE LAVANDERIA 10 R$ 1.518 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE LIMPEZA 19 R$ 1.518 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO 4 R$ 1.518 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE PADEIRO 5 R$ 1.584,71 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR FINANCEIRO 3 R$ 2.238,60 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE AR CONDICIONADO 2 R$ 2.000 + BENEFÍCIOS

BALCONISTA 1 R$ 1.518 + BENEFÍCIOS

BARMAN 1 R$ 1.613 + BENEFÍCIOS

CABELEIREIRO 2 R$ 1.580 + BENEFÍCIOS

CAIXA COMERCIAL 1 R$ 1.518 + BENEFÍCIOS

CARPINTEIRO 5 R$ 2.457,40 + BENEFÍCIOS

CHAPISTA DE LANCHONETE 5 R$ 1.639,45 + BENEFÍCIOS

CONFERENTE DE FATURAS 2 R$ 1.518 + BENEFÍCIOS

CONSULTOR DE VENDAS 70 R$ 1.518 + BENEFÍCIOS

COZINHEIRO GERAL 25 R$ 1.942,40 + BENEFÍCIOS

ELETRICISTA DE INSTALAÇÕES 2 R$ 2.285,80 + BENEFÍCIOS

EMPACOTADOR 30 R$ 1.518 + BENEFÍCIOS

EMPREGADO DOMÉSTICO 1 R$ 1.700 + BENEFÍCIOS

ESTOQUISTA 5 R$ 1.518 + BENEFÍCIOS

GERENTE COMERCIAL 2 R$ 2.140,42 + BENEFÍCIOS

MONTADOR A MÃO 1 R$ 1.518 + BENEFÍCIOS

MONTADOR DE MÓVEIS 2 R$ 1.600 + BENEFÍCIOS

MOTORISTA ENTREGADOR 11 R$ 1.711,48 + BENEFÍCIOS

OPERADOR DE CAIXA 63 R$ 1.518 + BENEFÍCIOS

OPERADOR DE EMPILHADEIRA 5 R$ 1.518 + BENEFÍCIOS

OPERADOR DE TELEMARKETING 10 R$ 300/QUINZENA + BENEFÍCIOS

PEDREIRO 7 R$ 2.200 + BENEFÍCIOS

PINTOR DE OBRAS 3 R$ 2.285,80 + BENEFÍCIOS

PIZZAIOLO 1 R$ 2.300 + BENEFÍCIOS

PROFESSOR DE INGLÊS 2 R$ 23/HORA + BENEFÍCIOS

REPOSITOR DE MERCADORIAS 40 R$ 1.606 + BENEFÍCIOS

SERVENTE DE LIMPEZA 1 R$ 1.518 + BENEFÍCIOS

SERVENTE DE OBRAS 19 R$ 1.518 + BENEFÍCIOS

SUPERVISOR DE VENDAS 1 R$ 4.500 + BENEFÍCIOS

TÉCNICO EM AR CONDICIONADO 2 R$ 3.000 + BENEFÍCIO

VENDEDOR DE COMÉRCIO 11 R$ 1.585,50 + BENEFÍCIOS

VENDEDOR PORTA A PORTA 5 R$ 1.518 + BENEFÍCIOS

VENDEDOR PRACISTA 8 R$ 4.000 + BENEFÍCIOS

Confira o endereço das Agências do Trabalhador que estão funcionando:

Agência Brazlândia

Tel:. 3255-3868 / 3255-3869

SCDN Bl. K, Lj. 1/5

Agência de Ceilândia

Tel:. 3255-3521

EQNM 18/20, Bloco B, Praça do Povo, Ceilândia

Agência PCD (112 Sul)

Estação do Metrô, 112 Asa Sul

Tel:. 3255-3804 / 3255-3843

Agência Estrutural

Tel:. 3255-3808 / 3255-3809

AE n° 5, Setor Central, Administração

Agência Gama

Tel:. 3255-3820 / 3255-3821

AE 1, Setor Central

Agência Sobradinho

Tel:. 3255-3824 / 3255-3825

Qd 8, AE nº 3, Sobradinho I

Agência do Trabalhador Autônomo

Tel:. 3255-3797 / 3255-3798

SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11

Agência Plano Piloto

Tel:. 3255-3732 / 3255-3815

SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11

Agência Recanto das Emas

Tel:. 3255-3864 / 3255-3842

Qd. 805, AE s/n, Prédio da Biblioteca Pública

Agência Riacho Fundo II

Tel:.3255-3827 / 3255-3828

QC 1, Cj. 5, Lt. 2, AE s/n

Agência Samambaia

Tel:.3255-3832 / 3255-3833

QN 303, Cj. 1, Lt. 3

Agência Santa Maria

Tel:.3255-3836 / 3255-3837

Av. Alagados, QC 1, Cj. H, Galpão Cultural

Agência Taguatinga

Tel:. 3255-3848 / 3255-3849 / 3255-3754

C4 Lt. 3, Ed. TVA Imperial, Av. das Palmeiras

Agência Planaltina

Tel:.3255-3715 / 3255-3829

Setor Administrativo, Av. Uberdan Cardoso

Agência São Sebastião

Tel:.3255-3840 / 3255-3841

Qd. 104, Cj. 5, Lt. 9, Setor Residencial Oeste