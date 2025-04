EducationUSA oferece oportunidade de passar temporada em universidades americanas

JC Júlia Christine

Universidade de Chicago — Por meio de duas conferências onlines, os interessados poderão aprender sobre programas em instituições dos Estados Unidos - (crédito: Divulgação)

O EducationUSA oferecerá, em 2 e 15 de abril, dois webinars (seminário on-line) com universidades americanas para aqueles que sonham em passar uma temporada vivenciando a rotina e morando em um câmpus nos Estados Unidos. Os participantes poderão tirar dúvidas sobre cursos, programas, formas de ingresso e até discutir possibilidades de candidatura a bolsas de estudo. A participação para ambas as reuniões está aberta ao público pelos respectivos links https://l1nq.com/TZOYB e https://encr.pw/y1L73 .

O primeiro webinar, em 2 de abril, é voltado para quem deseja fazer graduação e permite a participação de estudantes do ensino médio. Durante o seminário, será possível conversar com representantes de instituições americanas para entender diferentes rotinas, como o funcionamento do campus, os cursos, a carga horária, a grade curricular e a vivência acadêmica. Além disso, em outro momento haverá a possibilidade de se inscrever para o Pre-College Programs, programas preparatórios, que permitem aos estudantes passar algumas semanas na universidade, experimentando a rotina antes de se candidatarem a uma vaga definitiva.

Já o segundo webinar, em 15 de abril, será focado em STEM, uma abordagem educacional que integra as áreas de ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Essa é uma área com grande incentivo e muitas oportunidades nos Estados Unidos. Além de se preparar para a vida acadêmica, os estudantes selecionados poderão participar de cursos específicos, como escrita em inglês e aulas de artes.

O EducationUSA atua há mais de 25 anos no Brasil e faz parte de uma iniciativa do Departamento de Estado dos Estados Unidos para informar e orientar pessoas interessadas em estudar nos EUA. Em Brasília, o escritório do programa funciona dentro da Casa Thomas Jefferson, um centro binacional de ensino.