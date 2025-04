IFB Câmpus Estrutural abre vagas para cursos técnicos neste 1° semestre de 2025

JC Júlia Christine

Instituto Federal de Brasília (IFB) está com vagas abertas para cursos técnicos. - (crédito: Divulgação)

O Câmpus Estrutural do Instituto Federal de Brasília (IFB) está com vagas abertas para cursos técnicos integrados ao ensino médio e na Modalidade de Jovens e Adultos (PROEJA), para este 1° semestre de 2025. Os interessados em se matricular em algum dos cursos ofertados devem ir, presencialmente, das 9h às 12h e das 13h às 18h, até o IFB Câmpus Estrutural, que fica localizado no SCIA, Quadra 16, Área Especial n°. 01, na Cidade do Automóvel. Basta entregar a documentação exigida no edital . As oportunidades serão preenchidas por ordem de chegada.

Os adolescentes que estão cursando o ensino médio podem escolher entre os cursos técnico em manutenção automotiva ou técnico em meio ambiente. Já para o ensino médio na Modalidade de Jovens e Adultos (PROEJA), o câmpus oferece o curso técnico em meio ambiente.

Para o estudante do terceiro ano do ensino médio integrado ao técnico em manutenção automotiva, o curso oferece grandes aprendizados que podem ser levados tanto para a vida pessoal quanto para um possível futuro profissional na área.

O IFB promove grandes oportunidades pessoais e profissionais, com ensino e infraestrutura de qualidade. O diferencial do Instituto consiste na adoção de um sistema universitário, estimulando o senso de responsabilidade e autonomia do estudante.

Para mais informações e dúvidas acesse o Portal IFB ou entre em contato com cdra.cest@ifb.edu.br.

Estagiária sob a supervisão de Ana Sá