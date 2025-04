Lista de concursos — 98 editais e 15.593 vagas

CB Correio Braziliense

Nesta semana, o caderno Trabalho & Formação Profissional preparou uma lista com 98 concursos e 15.593 vagas, além de cadastro reserva. No Distrito Federal, há três concursos abertos com 404 vagas. Para o Centro—Oeste, há 16 seleções abertas com 2.346 oportunidades. Nos conselhos regionais e municipais, são nove concursos com 33 postos vagos. Entre os nacionais, há 11 certames abertos para 5.395 oportunidades. Há ainda 15 seleções de concursos estaduais com 5.281 vagas. Já para os municipais, há 21 concursos e 1.500 vagas. Nas universidades federais, são nove processos seletivos e 166 oportunidades. Nos institutos federais há 14 certames abertos com 468 vagas.

DISTRITO FEDERAL

POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL — PM DF

Inscrições até 23 de abril pelo site: https://shre.ink/M3gD. Concurso com 49 vagas para o Curso de Formação de Oficiais (CFO). Salário: de R$ 14.451,93 até R$ 17.034,85. Taxa de inscrição: R$ 163.

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA — FUB

Inscrições de 11 até 30 de abril pelo site: https://shre.ink/MtS1. Concurso com 273 vagas, para os cargos de: administrador (20); arquiteto e urbanista (1); auditor (1); biólogo (1); contador (3); engenheiro agrônomo (1); engenheiro de produção (1); engenheiro eletricista (1); farmacêutico (1); médico do trabalho (2); produtor cultural (1); técnico em assuntos educacionais (15); tecnólogo em produção audiovisual (1); tecnólogo em sistemas de telecomunicações (1); assistente em administração (200); técnico de laboratório - análises clínicas (1); técnico de laboratório - industrial (3); técnico de tecnologia da informação (12); técnico em contabilidade (7). Salário: de R$ 3.029,90 a R$ 4.967,04, além de benefícios e incentivo a qualificação. Taxa de inscrição: de R$ 66,40 até R$ 112,30.

COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL — CAESB

Inscrições prorrogadas até 9 de abril pelo site: https://shre.ink/MZ61. Concurso com 82 vagas, além de formar cadastro reserva, para os cargos de: advogado (1); biólogo (1); engenheiro agrimensor (1); engenheiro ambiental (1); engenheiro civil (9); engenheiro eletricista (2); engenheiro eletrônico (2); engenheiro florestal (1); engenheiro mecânico (5); engenheiro químico (4); geógrafo (1); químico (1); administrador (4); analista de sistemas (3); contador (1); economista (1); estatístico (1); pedagogo (1); técnico em edificações (9); técnico de saneamento (9); técnico de telecomunicações (1); técnico eletricista (5); técnico eletrônico (2); técnico em hidrologia (1); técnico mecânico (4); técnico químico (1); operador de estação de tratamento (4); assistente administrativo (6). Salário: de R$ 4.426,60 a R$ 10.873,95. Taxa de inscrição: de R$ 71 até R$ 92.

NACIONAIS

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO (TRF1)

Inscrições até 16 de abril pelo site: https://shre.ink/MyHs. Concurso com 50 vagas para os cargos de: juiz (a) federal substituto (a). Salário: R$37.765,55. Taxa: R$120.

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL — MPF

Inscrições até 23 de abril pelo site: https://shre.ink/MuOw. Concurso com 58 vagas para o cargo de procurador da República. Salário: R$ 39.753,22. Taxa: R$ 250.

MARINHA DO BRASIL — COLÉGIO NAVAL

Inscrições até 29 de abril pelo site: marinha.mil.br/sspm/.Concurso com 153 vagas, sendo 141 vagas para o sexo masculino e 12 vagas para o sexo feminino. Salário: R$ 1.398,30. Taxa: R$ 100.

COMANDO DO PESSOAL DE FUZILEIROS NAVAIS (CPESFN)

Inscrições até 16 de maio pelo site: marinha.mil.br/cgcfn/. Concurso com 32 vagas para o curso de formação de sargentos músicos do corpo de fuzileiros navais, para as especialidades de: flauta em dó (1); clarinete em sib (5); oboé em dó (1); saxofone—alto em mib (4); saxofone—tenor em sib (2); contrabaixo acústico (1); trompa em fá (3); .trompete em sib (4); trombone—tenor em dó (2); eufônio em sib (3); bombardão em sib (1); tímpanos (1); percussão (bateria completa) (4). Salário: não divulgado. Taxa: R$ 90.

COMANDO DA AERONÁUTICA

Inscrições até 28 de abril pelo site: fab.mil.br/ingresso/. Concurso com 50 vagas, distribuídas entre os seguintes cursos: curso de formação de oficiais aviadores (cfoav) — 5 vagas; curso de formação de oficiais intendentes (cfoint) — 25 vagas; curso de formação de oficiais de infantaria (cfoinf) — 20 vagas. Salário: não divulgado. Taxa: R$ 120.

COMANDO DA ESCOLA PREPARATÓRIA DE CADETES DO EXÉRCITO (ESPCEX)

Inscrições até 9 de maio pelo site: espcex.eb.mil.br/. Concurso com 440 vagas para o curso de formação e graduação de oficiais de carreira da linha de ensino militar bélico. Salário: não divulgado. Taxa: R$ 100.

EXÉRCITO BRASILEIRO - ESA

Inscrições até 18 de maio pelo site: esa.eb.mil.br. Concurso com 1.125 vagas, distribuídas entre as seguintes áreas: área geral - combatente, logística-técnica e aviação: masculino: 910 vagas (sendo 182 reservadas para candidatos autodeclarados negros, feminino (somente para comunicações, intendência e material bélico): 105 vagas (21 reservadas para negros); área música (ambos os sexos) 30 vagas: clarineta: 8 vagas, saxofone: 4 vagas, trombone: 7 vagas, trompa: 1 vaga, trompete/cornetim/flugelhorn: 6 vagas, tuba: 4 vagas; área saúde (ambos os sexos) 80 vagas. Salário: não divulgado. Taxa: R$ 95.

ESCOLA DE SAÚDE E FORMAÇÃO COMPLEMENTAR DO EXÉRCITO (ESFCEX)

Inscrições até 20 de junho pelo site: esfcex.eb.mil.b/. Concurso com 165 vagas distribuídas conforme respectivo edital: cfo - s - esfcex: médicos: anestesiologia (3); cirurgia de cabeça e pescoço (1); cirurgia geral (3); cirurgia de mão (1); cirurgia pediátrica (1); cirurgia vascular (5); clínica médica (3); endocrinologia (3); endoscopia digestiva (2); geriatria (1); ginecologia e obstetrícia (5); infectologia (1); mastologia (1); medicina da família - saúde da família (10); nefrologia (3); oftalmologia (3); ortopedia e traumatologia (6); ortopedia e traumatologia - cirurgia de joelho (3); ortopedia e traumatologia - cirurgia de ombro (1); otorrinolaringologia (1); pediatria (5); pneumologia (2); proctologia (2); radiologia (2); reumatologia (2); sem especialidade (19); urologia (3); demais vagas: farmacêutico (7); dentista - cirurgia e traumatologia buco - máxilo - facial (3); dentista - dentística restauradora (1); dentista - endodontia (2). Médicos regionalizados: cancerologia/oncologia (7); cardiologia (7); cardiologia intervencionista - hemodinâmica (9); hematologia e hemoterapia (7); medicina intensiva (10); medicina intensiva pediátrica (3); neonatologia (3); neurologia (2); patologia (5); psiquiatria (7). Salário: não divulgado. Taxa: R$ 150.

EXÉRCITO BRASILEIRO - CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DO QUADRO COMPLEMENTAR (CFO/QC) E CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DO QUADRO DE CAPELÃES MILITARES (CFO/QCM)

Inscrições até 20 de junho pelo site: esfcex.eb.mil.br/. Concurso com 66 vagas para diferentes áreas de atuação: cfo/qc administração (4); ciências contábeis (4); comunicação social (jornalismo) (1); direito (5); economia (2); enfermagem (15); estatística (1); informática (4); psicologia (1); pedagogia (1); veterinária (1); magistério biologia (2); magistério geografia (3); magistério história (2); magistério inglês (3); magistério matemática (4); magistério português (5); magistério química (3); magistério física (2); cfo/qcm - padre católico apostólico romano (2); pastor evangélico (1). Salário: não divulgado. Taxa: R$ 150.

EMPRESA BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL S.A — PRÉ—SAL PETRÓLEO S.A. (PPSA)

Inscrições prorrogadas até 14 de maio pelo site: https://shre.ink/MS3k. Concurso com 100 vagas para profissionais de nível superior, para os seguintes cargos: advogado: jurídico (4); analista de gestão corporativa: recursos humanos (5); licitações e contratos (3); administração geral (4); controle contábil (5); finanças (3); gestão tributária, fiscal e paralegal contábil (4); comercialização de petróleo e gás (2); comunicação e ouvidoria (2); planejamento corporativo (1); integridade riscos e controles internos (1); gestão de projetos e contratos em óleo e gás (4); acompanhamento e controle da produção de óleo e gás (2); analista de tecnologia da informação: segurança da informação (2); infraestrutura de ti (2); desenvolvimento de sistemas (2); governança de ti (1); projetos de ti (1); especialista em petróleo e gás: comercialização de petróleo e gás natural (4); petrofísica (2); engenharia de reservatórios (4); geofísica de reservatórios (3); geologia de reservatórios (4); engenharia de instalações marítimas (5); engenharia de poços (5); engenharia submarina (4); geologia de exploração (4); geofísica exploração (4); engenharia de operações de produção (4); análise e controle da produção de óleo e gás (2); gestão de projetos e contratos em óleo e gás (5); e avaliação econômica (2). Salário: de R$ 8.240 a R$ 19.610. Taxa: de R$ 100 a R$ 150.

CENSO CIDADES ESTUDANTIL BRASIL

Inscrições até 7 de abril pelo site: https://shre.ink/bkTR. Concurso com 3.156 vagas para Mato Grosso: agente recenseador — administrativo (13); agente recenseador — área de educação (130); agente recenseador — área de saúde (78); agente recenseador área de esporte, cultura, lazer e cidadania (39); Mato Grosso do Sul: agente recenseador — administrativo (9); agente recenseador — área de educação (90); agente recenseador — área de saúde (54); agente recenseador área de esporte, cultura, lazer e cidadania (27); Sergipe: agente recenseador — administrativo (8); agente recenseador — área de educação (80); agente recenseador — área de saúde (48); agente recenseador área de esporte, cultura, lazer e cidadania (24); Ceará: agente recenseador — administrativo (13); agente recenseador — área de educação (130); agente recenseador — área de saúde (78); agente recenseador área de esporte, cultura, lazer e cidadania (39); Maranhão: agente recenseador — administrativo (15); agente recenseador — área de educação (150); agente recenseador — área de saúde (90); agente recenseador área de esporte, cultura, lazer e cidadania (45); Rio de Janeiro: agente recenseador — administrativo (7); agente recenseador — área de educação (70); agente recenseador — área de saúde (42); agente recenseador área de esporte, cultura, lazer e cidadania (21); Espírito Santo: agente recenseador — administrativo (7); agente recenseador — área de educação (70); agente recenseador — área de saúde (42); agente recenseador área de esporte, cultura, lazer e cidadania (21); Minas Gerais: agente recenseador — administrativo (63); agente recenseador — área de educação (630); agente recenseador — área de saúde (378); agente recenseador área de esporte, cultura, lazer e cidadania (189); Paraíba: agente recenseador — administrativo (16); agente recenseador — área de educação (160); agente recenseador — área de saúde (96); agente recenseador área de esporte, cultura, lazer e cidadania (48); e em Alagoas: agente recenseador — administrativo (8); agente recenseador — área de educação (80); agente recenseador — área de saúde (48). Salário: de R$ 1.970 até R$ 2.100. Taxa: de R$ 54,50 até R$ 68,50.





CENTRO—OESTE

PREFEITURA DE NOVA VENEZA — GO

Inscrições até 6 de abril pelo site: https://shre.ink/MqXj. Concurso com 178 vagas para os cargos de: auxiliar de serviços gerais (50); coveiro (1); cozinheiro (3); gari (20); guarda noturno (10); merendeiro (4); vigia (4); auxiliar de alimentação (5); motorista categoria i (5); motorista categoria ii (15); operador de máquinas (5); agente administrativo (5); agente educativo (14); técnico de enfermagem (6); enfermeiro psf (3); professor de educação física (1); professor de libras (1); professor de língua inglesa (1); professor pii (25). Salário: de R$ 1.518 até R$ 4.445,65. Taxa: de R$ 30 até R$ 100.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE GOIÁS — GO

Inscrições até 7 de abril pelo site: https://shre.ink/MqZe. Concurso com uma vaga para o cargo de professor substituto na área de informática. Salário: de R$ 3.412,63 a R$ 6.356,02. Taxa de inscrição: R$ 40.

PREFEITURA DE SANTA CARMEN — MT

Inscrições até 7 de abril presencialmente na Prefeitura Municipal. Concurso com três vagas para os cargos de: agente de vigilância e manutenção (1); apoio educacional e serviços gerais; auxiliar de sala (1); professor de ensino fundamental ii de educação física (1). Salário: de R$ 1.518 até R$ 1.793 ou R$ 38,23 por hora—aula. Taxa de inscrição: não informada.

GOVERNO DO ESTADO DO MATO GROSSO — MS

Inscrições até 7 de abril pelo site: https://shre.ink/MqK9. Concurso com 27 vagas para os cargos de: gestor de educação na saúde (4); médico pediatra (17) e médico intensivista pediátrico (6). Salário: de R$ 2.863,12 a R$ 5.402,59, com possibilidade de adicional de função de R$ 3.149,43. Taxa de inscrição: não informada.

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO — MS

Inscrições até 7 de abril pelo site: https://shre.ink/MteW. Concurso com 23 vagas para os cargos de: atendente de visitante/condutor (10); atendente de visitante/condutor bilíngue (5); gestor de atividades ambientais (6); técnico de atividades ambientais (2). Salário: de R$ 3.232,82 a R$ 5.500. Taxa de inscrição: não informada.

PREFEITURA DE ITABERAÍ — GO

Inscrições de 7 até 11 de abril presencialmente, na Secretaria Municipal de Assistência Social, localizada na Rua Capitão Caldas, esquina com a Rua Ministro Guimarães Natal, Qd. 09, Lt. 01, Centro. Concurso com 20 vagas para os cargos de: assistente social (4); nutricionista (1); psicólogo (2); orientador social (4); entrevistador/digitador; visitador (4); facilitador de oficinas — práticas artísticas (1); facilitador de oficinas — educador físico (1); facilitador de oficinas — músicos (1); motorista (2). Salário: de R$ 1.518 até R$ 3.552,59. Taxa de inscrição: não informada.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MATO GROSSO DO SUL – CORUMBÁ MS

Inscrições até 9 de abril pelo site: https://shre.ink/MqCL. Concurso com duas vagas para o cargo de professor substituto nas áreas de: português/inglês e sociologia. Salário: de R$ 5.326,60 a R$ 9.058,29. Taxa: R$ 50.

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO MATO GROSSO – MT

Inscrições de 10 de abril até 8 de maio pelo site: https://shre.ink/MtbX. Concurso com 1.500 vagas para o cargo de professor da educação básica para as seguintes áreas: arte; física; inglês; língua portuguesa; sociologia; matemática; ciências; física; química; história; educação física; filosofia; geografia; biologia. Salário: de R$ 3.671,84 a R$ 7.005,09. Taxa: R$ 150.

MINISTÉRIO PÚBLICO DE GOIÁS — (MP — GO)

Inscrições até 11 de abril pelo site: https://l1nq.com/XljSc. Concurso com duas vagas para o cargo de: secretário auxiliar. Salário: R$ 3.910,20. Taxa: R$ 62,02.

PREFEITURA DE CONQUISTA D’OESTE — MT

Inscrições até 11 de abril presencialmente na Coordenadoria de Gestão de Pessoas na sede da Prefeitura Municipal, localizada na Avenida dos Oitis, nº 1200, centro ou por e—mail: https://shre.ink/MqKA. Concurso com três vagas para os cargos de: motorista (1); técnico em análises clínicas (1); técnico em higiene dental (1). Salário: de R$ 2.615,06 até R$ 3.268,82. Taxa: não informada.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MATO GROSSO DO SUL – MS

Inscrições até 10 de abril pelo site: https://shre.ink/Mw4s. Concurso com 61 vagas para os cargos de: assistente de alunos (4); assistente em administração (18); técnico de laboratório — agropecuária (1); técnico de laboratório — biologia (2); técnico de laboratório — biologia/física/química (1); técnico de laboratório — edificações (1); técnico de laboratório — informática (10); técnico de tecnologia da informação (13); técnico em agropecuária (1); técnico em contabilidade (2); analista de tecnologia da informação (2); enfermeiro (1); médico/médico do trabalho (1); nutricionista (1); técnico em assuntos educacionais (1); tecnólogo em gestão pública (2). Salário: de R$ 2.483,52 a R$ 4.967,04. Taxa: de R$ 80 até R$ 110.

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DE MATO GROSSO DO SUL

Inscrições até 14 de abril pelo site: https://www.quadrix.org.br/. Concurso com uma vaga e formar cadastro reserva para cargos de níveis fundamental, médio e superior, para as oportunidades: auxiliar administrativo; agente fiscal; assistente administrativo; advogado; analista administrativo; analista de informática; contador; controlador interno; médico fiscal (1). Salário: R$ 2.536,21 a R$ 8.538,29. Taxa: de R$ 40 a R$ 70.

PREFEITURA DE RESERVA DO CABAÇAL — MT

Inscrições até 17 de abril pelo site: https://shre.ink/Mquz. Concurso com 14 vagas para os cargos de: professor graduado em pedagogia (9); professor licenciado em pedagogia com habilitação em educação especial psicopedagogo ou nas áreas relacionadas ao aee (1) e agente comunitário de saúde (4). Salário: de R$ 2.902,26 até R$ 3.036. Taxa de inscrição: R$ 60.

PREFEITURA DE RIO VERDE — GO 1

Inscrições até 29 de abril pelo site: https://shre.ink/Mypc. Concurso com 499 vagas para os cargos de: auxiliar administrativo (383); auxiliar administrativo (2); atendente plantonista (98); monitor de transporte coletivo urbano (16). Salário: R$2.113. Taxa: R$180.

PREFEITURA DE RIO VERDE — GO 2

Inscrições até 22 de maio pelo site: https://shre.ink/Myfn. Concurso com 10 vagas para os cargos de: fiscal de edificações e loteamentos. Salário: R $7.513,29. Taxa: R$290.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO — MT

Inscrições até 11 de abril pelo site: https://l1nq.com/sgIsH. Concurso com duas vagas para o cargo de: professor substituto. Salário: R$ 3.412,63 a R$ 6.356,02. Taxa: Não informado.