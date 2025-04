Agências e empresas oferecem 342 vagas de emprego

E EuEstudante

. - (crédito: EuEstudante)

A Secretaria do Estado de Trabalho do Distrito Federal também disponibiliza as vagas oferecidas nos sites www.trabalho.df.gov.br e maisemprego.mte.gov.br.

Programa Aprendiz

Rede Sarah

A Rede Sarah de Hospitais de Reabilitação abriu as inscrições para o Programa Aprendiz 2025. A formação tem foco humanista e é voltada para a área da saúde, com acompanhamento educacional, social e psicológico. Com contrato de até 24 meses, os jovens podem realizar atividades teóricas e práticas supervisionadas. Os requisitos para participar incluem estar matriculado e frequentando regularmente o terceiro ano do ensino médio em escola pública ou ter finalizado o ensino médio em escola pública há, no máximo, seis meses na data da inscrição. Além disso, é necessário ter idade mínima de 18 anos e máxima de 21, bem como possuir renda per capita familiar de até meio salário mínimo. As inscrições e a aplicação das provas objetivas on-ine ocorrem entre 1º e 13 de abril pelo site (https://encr.pw/5nnSMhttps://encr.pw/5nnSM). programa.

PRECISA-SE

AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA 6 R$ 1.520 + BENEFÍCIOS

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 4 R$ 776 + BENEFÍCIOS

ASSISTENTE DE PREVENÇÃO DE PERDAS 1 R$ 1.520 + BENEFÍCIOS

ATENDENTE DE LOJAS 64 R$ 1.518 + BENEFÍCIOS

ATENDENTE DE PADARIA 9 R$ 1.520 + BENEFÍCIOS

ATENDENTE DE FRIOS E LATICÍNIOS 2 R$ 1.518 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 5 R$ 1.818 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE COSTURA 6 R$ 1.518 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE COZINHA 6 R$ 1.604,19 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE LAVANDERIA 5 R$ 1.518 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE MECÂNICO DE AUTOS 1 R$ 1.518 + BENEFÍCIOS

CABELEIREIRO 2 R$ 2.000 + BENEFÍCIOS

CONSULTOR DE VENDAS 70 R$ 1.518 + BENEFÍCIOS

COSTUREIRA 5 R$ 1.700 + BENEFÍCIOS

EMPREGADO DOMÉSTICO 2 R$ 1.700 + BENEFÍCIOS

ESTOQUISTA 2 R$ 1.518 + BENEFÍCIOS

FISCAL DE PREVENÇÃO DE PERDAS 4 R$ 1.606 + BENEFÍCIOS

FRENTISTA 5 R$ 1.750 + BENEFÍCIOS

GERENTE DE VENDAS 2 R$ 5.000 + BENEFÍCIOS

GERENTE FINANCEIRO 1 R$ 2.000 + BENEFÍCIOS

LAVADOR DE AUTOMÓVEIS 5 R$ 2.500 + BENEFÍCIOS

MANICURE/PEDICURE 2 R$ 1.800 + BENEFÍCIOS

MECÂNICO DE AUTO 1 R$ 2.500 + BENEFÍCIOS

MOEDOR DE ESPECIARIAS 1 R$ 1.591,04 + BENEFÍCIOS

MONTADOR 1 R$ 2.000 + BENEFÍCIOS

MOTOFRETISTA 4 R$ 1.606 + BENEFÍCIOS

MOTORISTA DE AUTOMÓVEIS 4 R$ 2.500 + BENEFÍCIOS

OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL 1 R$ 1.518 + BENEFÍCIOS

OPERADOR DE CAIXA 50 R$ 1.518 + BENEFÍCIOS

OPERADOR DE GUINDASTE 2 R$ 2.600 + BENEFÍCIOS



OPERADOR DE MÁQUINAS 1 R$ 1.993,13 + BENEFÍCIOS

PEDREIRO 8 R$ 2.285,80 + BENEFÍCIOS

PERSONAL TRAINING 2 R$ 400 + BENEFÍCIOS

PINTOR DE OBRAS 2 R$ 2.500 + BENEFÍCIOS

RECEPCIONISTA SECRETÁRIA 1 R$ 2.000 + BENEFÍCIOS

REPOSITOR DE MERCADORIAS 36 R$ 1.518 + BENEFÍCIOS

REPRESENTANTE COMERCIAL 6 R$ 1.518 + BENEFÍCIOS

SECRETÁRIO ESCOLAR 3 R$ 2.000 + BENEFÍCIOS

SERVENTE DE OBRAS 3 R$ 1.518 + BENEFÍCIOS

SUSHIMAN 1 R$ 2.500 + BENEFÍCIOS

TRABALHADOR RURAL 1 R$ 1.518 + BENEFÍCIOS

VENDEDOR INTERNO 5 R$ 2.520 + BENEFÍCIOS

Confira o endereço das Agências do Trabalhador que estão funcionando:

Agência Brazlândia

Tel:. 3255-3868 / 3255-3869

SCDN Bl. K, Lj. 1/5

Agência de Ceilândia

Tel:. 3255-3521

EQNM 18/20, Bloco B, Praça do Povo, Ceilândia

Agência PCD (112 Sul)

Estação do Metrô, 112 Asa Sul

Tel:. 3255-3804 / 3255-3843

Agência Estrutural

Tel:. 3255-3808 / 3255-3809

AE n° 5, Setor Central, Administração

Agência Gama

Tel:. 3255-3820 / 3255-3821

AE 1, Setor Central

Agência Sobradinho

Tel:. 3255-3824 / 3255-3825

Qd 8, AE nº 3, Sobradinho I

Agência do Trabalhador Autônomo

Tel:. 3255-3797 / 3255-3798

SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11

Agência Plano Piloto

Tel:. 3255-3732 / 3255-3815

SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11

Agência Recanto das Emas

Tel:. 3255-3864 / 3255-3842

Qd. 805, AE s/n, Prédio da Biblioteca Pública

Agência Riacho Fundo II

Tel:.3255-3827 / 3255-3828

QC 1, Cj. 5, Lt. 2, AE s/n

Agência Samambaia

Tel:.3255-3832 / 3255-3833

QN 303, Cj. 1, Lt. 3

Agência Santa Maria

Tel:.3255-3836 / 3255-3837

Av. Alagados, QC 1, Cj. H, Galpão Cultural

Agência Taguatinga

Tel:. 3255-3848 / 3255-3849 / 3255-3754

C4 Lt. 3, Ed. TVA Imperial, Av. das Palmeiras

Agência Planaltina

Tel:.3255-3715 / 3255-3829

Setor Administrativo, Av. Uberdan Cardoso

Agência São Sebastião

Tel:.3255-3840 / 3255-3841

Qd. 104, Cj. 5, Lt. 9, Setor Residencial Oeste