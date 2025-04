Faculdade Sírio-Libanês lança curso de graduação em medicina; inscrições em abril

JC Júlia Christine

Faculdade Sírio-Libanês — O curso será ministrado na sede da Faculdade Sírio-Libanês, um espaço moderno com mais de 9 mil metros quadrados, localizado próximo à Avenida Paulista, com fácil acesso por transporte público - (crédito: Sarah Daltri)

Com nota máxima no MEC, a Faculdade Sírio-Libanês lança curso de graduação em medicina. As inscrições poderão ser realizadas diretamente na página do curso, no site da Faculdade Sírio-Libanês. O bacharelado passa a integrar a grade da instituição, que já oferece os cursos de enfermagem, psicologia, fisioterapia e biomedicina.

Segundo nota da presidente da instituição, Denise Jafet, o curso nasce com base na experiência acumulada pelo Sírio-Libanês em mais de cem anos de atuação na área da saúde. “Nosso compromisso é com a formação de médicos qualificados, preparados para atuar com excelência, senso crítico e responsabilidade social em um cenário de constante transformação da saúde pública e privada”, afirmou.

Conforme nota divulgada pela faculdade, a grade curricular do curso prevê a integração entre teoria e prática desde o início, com unidades curriculares que abordam temas fundamentais da medicina e também áreas como empreendedorismo, gestão, pesquisa e inovação. Os alunos terão acesso à estrutura do Hospital Sírio-Libanês e atuarão em unidades do SUS, como o Hospital Regional Rota dos Bandeirantes, em Barueri (SP).

Com o novo curso de medicina, a Faculdade Sírio-Libanês amplia sua atuação na graduação e passa a oferecer cinco cursos na área da saúde. A proposta é contribuir para a formação de profissionais preparados para os desafios atuais do setor.