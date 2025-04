MEC publica resultado preliminar do Pé-de-Meia Licenciaturas; segunda chamada 7/4

JC Júlia Christine

Na última sexta-feira (4/4), o resultado preliminar do Pé-de-Meia Licenciaturas, programa do Governo Federal que incentiva o ingresso na carreira docente, foi divulgado pelo Ministério da Educação (MEC). Os resultados referem-se à primeira chamada da ação e podem ser consultados no portal da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes). Os selecionados devem começar a receber a bolsa em maio. Já os interessados que atendem aos critérios de elegibilidade, mas ainda não se inscreveram, poderão participar da segunda chamada pela Plataforma Freire.

O prazo para contestação do resultado preliminar foi aberto no sábado (5/4), e os candidatos podem apresentar recurso até esta quarta-feira (9/4). O resultado final será divulgado na próxima segunda-feira (14/4).

A ação é voltada para estudantes aprovados em cursos de licenciatura pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu), Programa Universidade para Todos (Prouni) ou Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), desde que tenham alcançado nota igual ou superior a 650 no Enem 2024. Para manter o benefício, é necessário cumprir a carga horária e apresentar bom desempenho acadêmico. Além disso, para receber o valor acumulado na poupança, o bolsista deve ingressar na rede pública de ensino como professor em até cinco anos após a formatura.

O Pé-de-Meia Licenciaturas integra o programa Mais Professores para o Brasil, cujo objetivo é fortalecer a formação de educadores, ampliar o ingresso no ensino público e valorizar a docência por meio de incentivos financeiros e oportunidades de desenvolvimento contínuo. A proposta pretende alcançar 2,3 milhões de professores em todo o país, com outras frentes de atuação como a Bolsa Mais Professores, a Prova Nacional Docente, o Portal de Formação e ações em parceria com bancos públicos e demais ministérios.