Páscoa: eduK disponibiliza cursos gratuitos de confeitaria até 18 de abril

JC Júlia Christine

A eduK, empresa que tem foco na Inclusão produtiva e geração de renda, disponibilizará, gratuitamente, cinco cursos para quem quer aprender a produção de confeitos e chocolates - (crédito: Divulgação )

A páscoa, conhecida também como “natal dos confeiteiros” , será celebrada em 20 de abril em 2025. A data é marcada por uma demanda extensa de chocolates, doces e colombas pascais. Por isso, a eduK disponibilizará, gratuitamente, cinco cursos para quem quer aprender a produção de confeitos e chocolates. Essa iniciativa ajuda as pessoas no desenvolvimento técnico e sociocomportamental para empreender ou entrar no mercado de trabalho. Os cursos poderão ser visualizados gratuitamente até 18 de abril pelo site: https://encr.pw/4z17t.

Os cursos disponíveis incluem Beabá da Páscoa: chocolates para presente”, Chocolate para todos: sem açúcar, glúten e lactose”, “Como Lucrar com Colombas na Páscoa: Técnicas e Receitas”, “Páscoa no Pote” e “Pão de Chocolate para Páscoa”. As aulas também abordam os tipos de utensílios e fôrmas ideais para quem quer entrar nesse mercado e começar a comercializar seus próprios produtos.

De acordo com a Abicab (Associação Brasileira da Indústria de Chocolates, Cacau, Amendoim, Balas e Derivados), só em 2024, foram cerca de 58 milhões de ovos de páscoa produzidos. Segundo a Kantar, as vendas de chocolates em geral cresceram 15% em relação a 2023 no mesmo período. Por isso, empreender durante esta data é uma boa pedida para quem quer obter renda extra e independência financeira.

Sobre a eduK

A eduK é uma empresa que tem sua atuação com foco na Inclusão Produtiva e Geração de Renda para a população em situação de fragilidade social. Com um forte investimento em tecnologia e inovação, a empresa oferece o melhor resultado em capacitação e desenvolvimento de habilidades socioemocionais, comportamentais, habilidades técnicas e de gestão e empreendedorismo para aqueles que desejam gerar renda. Atua com projetos escaláveis, investindo na formação de indivíduos e promovendo a conexão com a renda, com o objetivo de promover a inclusão e ascensão social.