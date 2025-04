Agências e empresas oferecem 964 vagas de emprego

E EuEstudante

A Secretaria do Estado de Trabalho do Distrito Federal também disponibiliza as vagas oferecidas nos sites www.trabalho.df.gov.br e maisemprego.mte.gov.br.

Caesb

Jovem aprendiz

A Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb) encerra, hoje, o processo de inscrição para o programa de empregados aprendizes. Podem participar jovens entre 14 e 22 anos que estejam cursando ou tenham concluído o ensino fundamental ou médio. Do total, 10% das vagas são destinadas a candidatos com deficiência — para esse público, o limite máximo de idade não se aplica. Os aprendizes selecionados trabalharão em unidades da Caesb e participarão de cursos promovidos pelo Senai em Taguatinga, com bolsa de R$ 828, vale-refeição e/ou alimentação no valor de R$ 594,37 e vale-transporte. No momento da inscrição, que deve ser feita no site shre.ink/MMla, o candidato deverá escolher o turno e o curso de interesse. Estudantes da rede privada podem participar se forem bolsistas integrais. Não serão aceitas inscrições de candidatos que já tenham trabalhado com carteira assinada por mais de 90 dias ou que tenham sido contratados como aprendizes em outras empresas.

PRECISA-SE

AÇOUGUEIRO 2 R$ 1.518 + BENEFÍCIOS

AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA CENTRO 15 R$ 1.531,06

AJUDANTE DE SERRALHEIRO 10 R$ 1.520 + BENEFÍCIOS

ANALISTA DE MARKETING 1 R$ 1.737,15 + BENEFÍCIOS

ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS 1 R$ 3.500 + BENEFÍCIOS

ARMADOR DE ESTRUTURA DE CONCRETO 7 R$ 2.100 + BENEFÍCIOS

ARMADOR DE FERROS 36 R$ 2.225,80 + BENEFÍCIOS

ATENDENTE DE FARMÁCIA 3 R$ 1.518 + BENEFÍCIOS

ATENDENTE DE LANCHONETE 40 R$ 1.639 + BENEFÍCIOS

ATENDENTE DE LOJAS 4 R$ 400 + BENEFÍCIOS

ATENDENTE DE PADARIA 5 R$ 1.550 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 40 R$ 800 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE COSTURA 5 R$ 1.520 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE COZINHA 45 R$ 1.525 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE LAVANDERIA 10 R$ 1.518 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE LIMPEZA 63 R$ 1.518 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO 20 R$ 1.518 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE MARCENEIRO 3 R$ 1.800 + BENEFÍCIOS

BARMAN 4 R$ 1.639,44 + BENEFÍCIOS

BOMBEIRO HIDRÁULICO 35 R$ 2.285,80 + BENEFÍCIOS

CABELEIREIRO 3 R$ 3.000 + BENEFÍCIOS

CAMAREIRA DE HOTEL 30 R$ 1.773,62 + BENEFÍCIOS

CARPINTEIRO 7 R$ 2.200 + BENEFÍCIOS

CHAPISTA DE LANCHONETE 7 R$ 1.518 + BENEFÍCIOS

COMPRADOR 2 R$ 600 + BENEFÍCIOS

CONSULTOR DE VENDAS 70 R$ 1.518 + BENEFÍCIOS

COPEIRO 2 R$ 1.518 + BENEFÍCIOS

COSTUREIRA 5 R$ 1.700 + BENEFÍCIOS

COZINHEIRO 1 R$ 1.639,44 + BENEFÍCIOS

CUMIM 4 R$ 1.639,44 + BENEFÍCIOS

DIRETOR DE ARTE 1 R$ 3.000 + BENEFÍCIOS

ELETRICISTA 26 R$ 2.285,80 + BENEFÍCIOS

ELETROTÉCNICO 2 R$ 2.940 + BENEFÍCIOS

EMPREGADO DOMÉSTICO 3 R$ 1.700 + BENEFÍCIOS

ESTOQUISTA 2 R$ 1.518 + BENEFÍCIOS

FISCAL DE PREVENÇÃO DE PERDAS 5 R$ 1.800 + BENEFÍCIOS

GARÇOM 30 R$ 1.773,62 + BENEFÍCIOS

JARDINEIRO 1 R$ 2.574 + BENEFÍCIOS

MANICURE/PEDICURE 3 R$ 2.000 + BENEFÍCIOS

MARCENEIRO 5 R$ 2.200 + BENEFÍCIOS

MECÂNICO DE AUTO 5 R$ 1.650 + BENEFÍCIOS

MONTADOR DE MADEIRA 47 R$ 2.285,80 + BENEFÍCIOS

MOTORISTA DE CAMINHÃO 1 R$ 2.424 + BENEFÍCIOS

MOTORISTA DE GUINCHO 4 R$ 2.100 + BENEFÍCIOS

MOTORISTA ENTREGADOR 2 R$ 2.097 + BENEFÍCIOS

OPERADOR DE CAIXA 35 R$ 1.518 + BENEFÍCIOS

OPERADOR DE ESCAVADEIRA 1 R$ 3.000 + BENEFÍCIOS

OPERADOR DE MÁQUINAS DE CONSTRUÇÃO 1 R$ 2.100 + BENEFÍCIOS

PEDREIRO 76 R$ 2.285,80 + BENEFÍCIOS

PIZZAIOLO 5 R$ 1.700 + BENEFÍCIOS

PROMOTOR DE VENDAS 18 R$ 1.650 + BENEFÍCIOS

REPOSITOR DE MERCADORIAS 40 R$ 1.518 + BENEFÍCIOS

SECRETÁRIO-ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 2 R$ 1.969,49 + BENEFÍCIOS

SERRALHEIRO 14 R$ 2.300 + BENEFÍCIOS

SERVENTE DE OBRAS 121 R$ 1.518 + BENEFÍCIOS

SOLDADOR 1 R$ 2.100 + BENEFÍCIOS

SUPERVISOR DE VENDAS 2 R$ 2.800 + BENEFÍCIOS

TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES 5 R$ 2.100 + BENEFÍCIOS

VENDEDOR INTERNO 20 R$ 1.518 + BENEFÍCIOS

VIDRACEIRO 1 R$ 2.100 + BENEFÍCIOS

ZELADOR 7 R$ 1.518 + BENEFÍCIOS

Confira o endereço das Agências do Trabalhador que estão funcionando:

Agência Brazlândia

Tel:. 3255-3868 / 3255-3869

SCDN Bl. K, Lj. 1/5

Agência de Ceilândia

Tel:. 3255-3521

EQNM 18/20, Bloco B, Praça do Povo, Ceilândia

Agência PCD (112 Sul)

Estação do Metrô, 112 Asa Sul

Tel:. 3255-3804 / 3255-3843

Agência Estrutural

Tel:. 3255-3808 / 3255-3809

AE n° 5, Setor Central, Administração

Agência Gama

Tel:. 3255-3820 / 3255-3821

AE 1, Setor Central

Agência Sobradinho

Tel:. 3255-3824 / 3255-3825

Qd 8, AE nº 3, Sobradinho I

Agência do Trabalhador Autônomo

Tel:. 3255-3797 / 3255-3798

SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11

Agência Plano Piloto

Tel:. 3255-3732 / 3255-3815

SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11

Agência Recanto das Emas

Tel:. 3255-3864 / 3255-3842

Qd. 805, AE s/n, Prédio da Biblioteca Pública

Agência Riacho Fundo II

Tel:.3255-3827 / 3255-3828

QC 1, Cj. 5, Lt. 2, AE s/n

Agência Samambaia

Tel:.3255-3832 / 3255-3833

QN 303, Cj. 1, Lt. 3

Agência Santa Maria

Tel:.3255-3836 / 3255-3837

Av. Alagados, QC 1, Cj. H, Galpão Cultural

Agência Taguatinga

Tel:. 3255-3848 / 3255-3849 / 3255-3754

C4 Lt. 3, Ed. TVA Imperial, Av. das Palmeiras

Agência Planaltina

Tel:.3255-3715 / 3255-3829

Setor Administrativo, Av. Uberdan Cardoso

Agência São Sebastião

Tel:.3255-3840 / 3255-3841

Qd. 104, Cj. 5, Lt. 9, Setor Residencial Oeste