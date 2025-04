Live gratuita orienta estudantes sobre os exames de Cambridge

JC Júlia Christine

Cultura Inglesa e o Consulado Britânico promovem live gratuita - (crédito: Divulgação)

A Cultura Inglesa e o Consulado Britânico promoveu ( 15/4), das 18h30 às 19h30, uma live gratuita no Instagram com o tema Os atributos dos exames de Cambridge. O evento foi voltado para estudantes, profissionais e educadores que desejam entender melhor as certificações, seus níveis, dicas de preparação e como podem impulsionar carreiras acadêmicas e profissionais dentro e fora do Brasil. A live foi transmitida por meio do instagram da Cultura Inglesa: @culturainglesaoficial.

Com a mediação de Flávia Dias, supervisora de Exames da Cultura Inglesa São Paulo, a conversa contou com a participação de Alberto Costa (Senior Assessment Services Manager de Cambridge), Kelly Tavarez (Head of Education for Latin America and the Caribbean na Embaixada Britânica) e Edimilson Mendonça (gerente de exames CEM Minas Gerais). O grupo vai abordar desde os desafios do ensino de inglês no Brasil até os diferenciais de cada exame, dicas de preparação e exemplos reais de alunos que tiveram sucesso com a certificação.

Em um mercado de trabalho cada vez mais globalizado e competitivo, ter uma certificação internacional de proficiência em inglês, como os exames de Cambridge, pode ser o diferencial decisivo para a conquista de vagas em empresas e instituições renomadas ao redor do mundo.