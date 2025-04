As cinquenta primeiras bolsas do projeto Conhecer Direito já estão disponíveis

JC Júlia Christine

As primeiras bolsas do projeto Conhecer Direito já estão disponíveis - (crédito: Divulgação)

As 50 primeiras bolsas do projeto Conhecer Direito, ofertadas pelo Sofista e coordenado pelas escolas da Defensoria Pública do Distrito Federal (DPDF) e da Defensoria Pública da União (DPU), estão disponíveis. Para participar do concurso de bolsas, os estudantes devem se inscrever no projeto pelo site: https://acesse.one/KXeJi. Além de assistir a todas as aulas dos dois primeiros módulos e emitir os certificados pela plataforma.

Até 30 de maio, devem enviar à Escola de Assistência Jurídica da DPDF (Easjur/DPDF) o comprovante de que cursam ou cursaram o ensino médio na rede pública de ensino. Em junho, será realizado um simulado oficial com os conteúdos trabalhados nas aulas referentes ao PAS/UnB. As vagas serão distribuídas de acordo com a ordem de classificação dos alunos.

O novo formato da iniciativa, disponibilizada em formato EaD, está acessível na plataforma digital da escola da DPDF, a Easjur EaD. O intuito é eliminar as barreiras do ensino presencial, universalizando a educação em direitos. O módulo inaugural, de apresentação da Defensoria Pública do DF, inova ao facilitar o acesso à Justiça.

Além de beneficiar estudantes de escolas públicas, o projeto será oficialmente implementado na DPDF como componente formativo dos estagiários de nível médio da instituição. A iniciativa será incorporada à política de formação dos estudantes, sendo exigida a juntada dos certificados de cada módulo mensalmente.

Estagiária sob a supervisão de Ana Sá