Especialistae destaca cursos com notas máximas no Enade

JC Júlia Christine

Alexandre Nicolini — Análise realizada pelo especialista com base nos resultados do exame divulgados pelo MEC revela os 12 cursos que mais acertaram questões - (crédito: Divulgação)

O especialista em gestão acadêmica, design curricular e avaliação da aprendizagem, Alexandre Nicolini, iniciou nesta terça-feira (15) uma série de análises sobre os resultados do Exame Nacional de Desempenho (Enade) 2023. O objetivo, segundo ele, é “lançar luz sobre os reais resultados da avaliação da aprendizagem aferidos pelo exame”, que teve seus dados divulgados na última sexta-feira pelo MEC.

Nicolini destacou os 12 cursos que obtiveram desempenho máximo nos componentes de Formação Geral (FG) e Formação Específica (FE). Entre eles, estão a Universidade Federal do Paraná (com veterinária e biomedicina) e o Instituto Militar de Engenharia (com as engenharias mecânica e civil), únicas instituições com dois bacharelados entre os conceitos máximos. Nos cursos superiores de tecnologia, foram destaque radiologia (Unichristus), segurança do trabalho (Fametro) e gestão ambiental (Universidade Santa Cecília).

Apesar do destaque, o especialista reforça que as notas máximas não significam excelência plena. Segundo ele, “as notas brutas dessas IES em FG e FE mal ultrapassaram 70%, quando ultrapassaram”. Para Nicolini, os dados exigem uma leitura crítica, já que “obter conceito 5 revela apenas que a IES é melhor do que as outras para o Inep, mas é preciso dispor de mais evidências para medir a qualidade real”.

Doutor em Administração pela UFBA e mestre pela FGV, Nicolini tem longa trajetória no ensino superior, com experiência como reitor, avaliador ad hoc( profissional que é convidado para avaliar ou julgar um assunto específico, de forma temporária) MEC e líder de pesquisa na Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Administração (ANPAD).

Em sua atuação, publicou mais de 60 artigos científicos sobre o ensino superior, que geraram mais de 800 citações, cujas referências podem ser consultadas no link.