Fundação Estudar prorroga inscrições para o programa Bolsas Líderes Estudar 2025

Turma de líderes do ano de 2024 - (crédito: Fundação Estudar/Divulgação)

Com o objetivo de captar mais candidatos interessados, a Fundação Estudar prorrogou para sexta-feira (18/4) o prazo de inscrições de seu principal projeto, o Programa de Bolsas Líderes Estudar 2025, que tem como objetivo fornecer um auxílio monetário para cobrir despesas acadêmicas dos alunos inscritos. As bolsas oferecidas podem variar de 5% a 90% de acordo com o valor solicitado pelo aplicante, e são definidas por meio das particularidades do curso escolhido, além do perfil e condição socioeconômica do estudante.

O programa foi criado em 1991 pela Fundação Estudar, uma organização sem fins lucrativos que possui o objetivo de formar líderes que transformam o país, a ONG atua por meio da distribuição de bolsas para estudantes que se provam promissores. Ao longo de seus 30 anos de história, a organização beneficiou mais de 900 alunos, que também aproveitam da rede de contatos fornecidas pela fundação.

De acordo com as pesquisas da ONG, 76% dos participantes do projeto assumem cargos de liderança em até três anos após sua formação, sendo 90% da comunidade atuante do setor privado. A fundação oferece além da bolsa a promessa de suporte vitalício para a formação profissional do participante, através de oportunidades de emprego, formações de amizades, sociedades empresariais e oportunidades de investimentos.

A taxa de inscrição do processo é realizada por meio de doações, a contribuição sugerida para as aplicações de graduação é R$ 100 enquanto de pós-graduação R$ 200. O sistema de pagamento voluntário foi adotado para facilitar as inscrições de alunos de baixa renda, que não precisam comprovar sua situação familiar na sua inscrição inicial. O programa é destinado a jovens de 16 a 34 anos de qualquer área que demonstrem excelência acadêmica.