Projeto gratuito une tecnologia e letramento midiático; vagas abertas para curso EAD

JC Júlia Christine

Projeto Criar Jogos movimenta rotina de estudantes do CED 15 em Ceilândia Norte - (crédito: Divulgação)

O projeto Criar Jogos está transformando a rotina dos alunos do Centro Educacional 15, em Ceilândia Norte. O curso vai além do game design, ensina também letramento digital, narrativas, edição de som, arte e programação. Além das aulas presenciais, o projeto também oferece a versão on-line, o “Criar Jogos EAD”, que conta com mais de 300 vagas abertas. As inscrições podem ser realizadas pelo site: https://encr.pw/bbms7.

Fruto de uma parceria entre o Instituto Burburinho Cultural e o Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (Ibict), o curso também promove o pensamento crítico sobre o mundo virtual, e o conteúdo é voltado para jovens a partir de 12 anos e aborda desde a criação de protótipos até o combate à desinformação.

Para a presidente do Instituto Burburinho, Priscila Seixas, a proposta é formar jovens conscientes e preparados para enfrentar os desafios da era digital. Já para o Ibict, a iniciativa fortalece o desenvolvimento de práticas inovadoras que unem cultura gamer, tecnologia e integridade da informação.