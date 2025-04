Agências e empresas oferecem 1.169 vagas de emprego

E EuEstudante

A Secretaria do Estado de Trabalho do Distrito Federal também disponibiliza as vagas oferecidas nos sites www.trabalho.df.gov.br e maisemprego.mte.gov.br.

IgesDF

Processo Seletivo

O Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IgesDF) abriu um processo seletivo simplificado com salários que podem chegar a R$ 17.281,01 e carga horária mínima de 12 horas semanais. As vagas são para formação de cadastro reserva nos cargos de médico intensivista adulto plantonista, médico anestesiologista, médico cardiologista, médico oncologista, assistente social, fonoaudiólogo neonatal e pediátrico. As inscrições estão abertas até 21 de abril e devem ser feitas exclusivamente pelo site: processoseletivo.igesdf.org.br.

Gov.br

Emprego em TI

A Gov.br, organização especializada em soluções tecnológicas para a gestão pública, está com vaga aberta para analista de sistemas senior com foco em .NET, em regime 100% remoto. A oportunidade é destinada a profissionais com formação superior em áreas de tecnologia da informação e experiência comprovada com linguagens, como C#, VB.NET, HTML, CSS, Java, além de domínio em bancos de dados, como SQL Server e PostgreSQL. Conhecimentos em Angular 2+ e metodologias ágeis são diferenciais. O profissional atuará no desenvolvimento, na manutenção e na evolução de sistemas utilizados por órgãos públicos. A empresa oferece pacote de benefícios, incluindo plano de saúde extensivo a dependentes, plano odontológico, auxílio-educação, cartão alimentação via iFood, acesso a plataformas de bem-estar, bônus de desempenho, folga semestral e gratificação por indicação de talentos. As inscrições devem ser feitas pela plataforma Gupy até 26/4: https://govbr.gupy.io/jobs/8874672.

PRECISA-SE

AÇOUGUEIRO 6 R$ 1.518 + BENEFÍCIOS

AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA 20 R$ 1.518 + BENEFÍCIOS

ALINHADOR VEICULAR 1 R$ 1.518 + BENEFÍCIOS

ALMOXARIFE 2 R$ 2.100 + BENEFÍCIOS

ARMADOR DE CONCRETO 5 R$ 2.100 + BENEFÍCIOS

ARMADOR DE FERROS 36 R$ 2.225,80 + BENEFÍCIOS

ARTE-FINALISTA 5 R$ 1.800 + BENEFÍCIOS

ASSISTENTE TÉCNICO EM MADEIRA 1 R$ 2.700 + BENEFÍCIOS

ATENDENTE BALCONISTA 6 R$ 1.628 + BENEFÍCIOS

ATENDENTE DE LANCHONETE 48 R$ 1.518 + BENEFÍCIOS

ATENDENTE DE LOJAS 13 R$ 1.518 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE ALMOXARIFADO 1 R$ 1.518 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE CONFEITARIA 1 R$ 1.700 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE COSTURA 5 R$ 1.520 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE COZINHA 124 R$ 1.524 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE LIMPEZA 96 R$ 1.518 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO 8 R$ 1.530 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE MARCENEIRO 2 R$ 1.518 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE PIZZAIOLO 2 R$ 1.700 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE MECÂNICO 5 R$ 2.968,47 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE REFRIGERAÇÃO 3 R$ 2.968,47 + BENEFÍCIOS

BOMBEIRO HIDRÁULICO 36 R$ 2.285,80 + BENEFÍCIOS

CABELEIREIRO 3 R$ 3.000 + BENEFÍCIOS

CAMAREIRA DE HOTEL 60 R$ 1.773,62 + BENEFÍCIOS

CHURRASQUEIRO 16 R$ 1.639,44 + BENEFÍCIOS

COLOCADOR DE PAINÉIS 5 R$ 2.200 + BENEFÍCIOS

COMPRADOR 3 R$ 600 A R$ 2.968,47+ BENEFÍCIOS -

CONSULTOR DE VENDAS 75 R$ 1.518 + BENEFÍCIOS

COSTUREIRA 5 R$ 1.700 + BENEFÍCIOS

COZINHEIRO DE RESTAURANTE 15 R$ 1.639,44 + BENEFÍCIOS

COZINHEIRO GERAL 32 R$ 1.942,40 + BENEFÍCIOS

CUIDADOR DE IDOSOS 3 R$ 110/DIA/TEMPORÁRIO + BENEFÍCIOS

CUMIM 4 R$ 1.639,44 + BENEFÍCIOS

ELETRICISTA 32 R$ 2.285,80 + BENEFÍCIOS

ELETROMECÂNICO DE ELEVADORES 4 R$ 2.500 + BENEFÍCIOS

ELETROTÉCNICO 2 R$ 2.940 + BENEFÍCIOS

EMPREGADO DOMÉSTICO 3 R$ 2.200 + BENEFÍCIOS

ESTOQUISTA 5 R$ 1.585 + BENEFÍCIOS

FISCAL DE LOJA 3 R$ 1.585,50 + BENEFÍCIOS

GARÇOM 85 R$ 1.524,96 + BENEFÍCIOS

GERENTE DE LOJA E SUPERMERCADOS 3 R$ 2.140 + BENEFÍCIOS

IMPRESSOR GRÁFICO MANUAL 5 R$ 1.800 + BENEFÍCIOS

INSTALADOR DE TUBULAÇÕES 3 R$ 2.285,80 + BENEFÍCIOS

MANICURE/PEDICURE 3 R$ 2.000 + BENEFÍCIOS

MARCENEIRO 1 R$ 2.200 + BENEFÍCIOS

MECÂNICO DE AUTOS 5 R$ 1.518 + BENEFÍCIOS

MONTADOR DE MADEIRA 48 R$ 1.600 + BENEFÍCIOS

MOTOFRETISTA 2 R$ 1.605,61 + BENEFÍCIOS

MOTORISTA DE CAMINHÃO GUINCHO 1 R$ 2.100 + BENEFÍCIOS

MOTORISTA DE FURGÃO 10 R$ 2.000 + BENEFÍCIOS

MOTORISTA ENTREGADOR 2 R$ 1.814,12 + BENEFÍCIOS

OPERADOR DE CAIXA 45 R$ 1.518 + BENEFÍCIOS

OPERADOR DE CÂMARAS FRIAS 10 R$ 2.070 + BENEFÍCIOS

OPERADOR DE MÁQUINAS DE CONSTRUÇÃO 1 R$ 2.100 + BENEFÍCIOS

PEDREIRO 72 R$ 2.285,80 + BENEFÍCIOS

PEIXEIRO 1 R$ 1.850 + BENEFÍCIOS

PINTOR DE OBRAS 1 R$ 2.285,80 + BENEFÍCIOS

PORTEIRO 4 R$ 1.584,71 + BENEFÍCIOS

PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA 3 R$ 1.718 + BENEFÍCIOS

REPOSITOR DE MERCADORIAS 13 R$ 1.606 + BENEFÍCIOS

SERRALHEIRO 1 R$ 2.285,80 + BENEFÍCIOS

SERVENTE DE OBRAS 121 R$ 1.518 + BENEFÍCIOS

SOLDADOR 1 R$ 2.100 + BENEFÍCIOS

SUPERVISOR DE VENDAS 7 R$ 2.000 + BENEFÍCIOS

TÉCNICO DE COMANDOS E CONTROLE 2 R$ 2.968,47 + BENEFÍCIOS

TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES 4 R$ 2.100 + BENEFÍCIOS

TÉCNICO ELETRICISTA 3 R$ 2.968,47 + BENEFÍCIOS

TÉCNICO EM NUTRIÇÃO 1 R$ 2.440,17 + BENEFÍCIOS

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO 1 R$ 4.000 + BENEFÍCIOS

TÉCNICO MECÂNICO 1 R$ 1.584 + BENEFÍCIOS

VENDEDOR DE COMÉRCIO VAREJISTA 15 R$ 1.585,50 + BENEFÍCIOS

Confira o endereço das Agências do Trabalhador que estão funcionando:

Agência Brazlândia

Tel:. 3255-3868 / 3255-3869

SCDN Bl. K, Lj. 1/5

Agência de Ceilândia

Tel:. 3255-3521

EQNM 18/20, Bloco B, Praça do Povo, Ceilândia

Agência PCD (112 Sul)

Estação do Metrô, 112 Asa Sul

Tel:. 3255-3804 / 3255-3843

Agência Estrutural

Tel:. 3255-3808 / 3255-3809

AE n° 5, Setor Central, Administração

Agência Gama

Tel:. 3255-3820 / 3255-3821

AE 1, Setor Central

Agência Sobradinho

Tel:. 3255-3824 / 3255-3825

Qd 8, AE nº 3, Sobradinho I

Agência do Trabalhador Autônomo

Tel:. 3255-3797 / 3255-3798

SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11

Agência Plano Piloto

Tel:. 3255-3732 / 3255-3815

SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11

Agência Recanto das Emas

Tel:. 3255-3864 / 3255-3842

Qd. 805, AE s/n, Prédio da Biblioteca Pública

Agência Riacho Fundo II

Tel:.3255-3827 / 3255-3828

QC 1, Cj. 5, Lt. 2, AE s/n

Agência Samambaia

Tel:.3255-3832 / 3255-3833

QN 303, Cj. 1, Lt. 3

Agência Santa Maria

Tel:.3255-3836 / 3255-3837

Av. Alagados, QC 1, Cj. H, Galpão Cultural

Agência Taguatinga

Tel:. 3255-3848 / 3255-3849 / 3255-3754

C4 Lt. 3, Ed. TVA Imperial, Av. das Palmeiras

Agência Planaltina

Tel:.3255-3715 / 3255-3829

Setor Administrativo, Av. Uberdan Cardoso

Agência São Sebastião

Tel:.3255-3840 / 3255-3841

Qd. 104, Cj. 5, Lt. 9, Setor Residencial Oeste