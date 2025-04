Agências e empresas oferecem 796 vagas de emprego

E EuEstudante

A Secretaria do Estado de Trabalho do Distrito Federal também disponibiliza as vagas oferecidas nos sites www.trabalho.df.gov.br e maisemprego.mte.gov.br.

Forvis Mazars

Programa de trainee

A Forvis Mazars, empresa de auditoria, consultoria tributária e consultoria empresarial, abriu inscrições para o processo seletivo do programa de trainee nas unidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Campinas, Curitiba, Joinville e Fortaleza. As vagas disponíveis são para estudantes de ciências contábeis, com previsão de conclusão em 2025 ou 2026 e recém-formados; administração, economia, matemática, tecnologia da informação, direito, engenharia de produção, mecânica, elétrica, mecatrônica, produção, naval, química ou petróleo, gestão financeira ou gestão de RH, com conclusão prevista em 2025 e recém-formados. As etapas da seleção incluem inscrição on-line, testes de conhecimentos, atividade em grupo e entrevista final com o sócio da área correspondente. Os interessados podem fazer a inscrição até 23 de junho pelo site https://shre.ink/Ms6U.

SoftExpert

Diversos cargos

A SoftExpert, multinacional especializada em software para conformidade e governança, oferece 16 vagas para cargos nas áreas de marketing, customer success e tecnologia. Em atividade desde 1995, a empresa tem nota 4,5 no Glassdoor e une serviços voltados para a otimização de gestão e processos em diferentes níveis e segmentos em um único contrato, atribuindo eficiência, agilidade e economia a seus mais de 3 mil clientes e 600 mil usuários em 50 países. Caso não encontre a vaga interessada, o candidato pode cadastrar o currículo no banco de talentos. Interessados podem acessar mais informações no site softexpert.gupy.io.

PRECISA-SE

AÇOUGUEIRO 15 R$ 1.606 + BENEFÍCIOS

AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA 5 R$ 1.518 + BENEFÍCIOS

AJUDANTE DE SERRALHEIRO 2 R$ 1.700 + BENEFÍCIOS

ASSISTENTE DE MÍDIAS SOCIAIS 1 R$ 400/QUINZENA + BENEFÍCIOS

ASSISTENTE DE VENDAS 4 R$ 1.585 + BENEFÍCIOS

ATENDENTE 160 R$ 1.524 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE ARMAZENAMENTO 8 R$ 1.518 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE COZINHA 93 R$ 1.524,96 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE LIMPEZA 67 R$ 1.600 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO 3 R$ 1.550 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE PADEIRO 15 R$ 1.606 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE PIZZAIOLO 7 R$ 1.600 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE ALIMENTAÇÃO 20 R$ 1.606 + BENEFÍCIOS

BALCONISTA 6 R$ 1.639 + BENEFÍCIOS

CAMAREIRA DE HOTEL 30 R$ 1.773,62 + BENEFÍCIOS

CASEIRO 2 R$ 1.600 + BENEFÍCIOS

CONSULTOR DE VENDAS 70 R$ 1.518 + BENEFÍCIOS

COPEIRO 1 R$ 1.639,44 + BENEFÍCIOS

COZINHEIRO GERAL 48 R$ 1.800 + BENEFÍCIOS

CUIDADOR DE IDOSOS 10 R$ 2.000 + BENEFÍCIOS

EMPACOTADOR 15 R$ 1.606 + BENEFÍCIOS

EMPREGADO DOMÉSTICO 3 R$ 1.700 + BENEFÍCIOS

ENGENHEIRO MECÂNICO 1 R$ 10.800 + BENEFÍCIOS

FISCAL DE LOJA 5 R$ 1.585,50 + BENEFÍCIOS

GARÇOM 40 R$ 1.524,96 + BENEFÍCIOS

GERENTE DE LOJA 5 R$ 2.140,43 + BENEFÍCIOS

JARDINEIRO 10 R$ 1.518 + BENEFÍCIOS

MAITRE DE HOTEL 1 R$ 2.500 + BENEFÍCIOS

MANOBRISTA 5 R$ 2.500 + BENEFÍCIOS

MECÂNICO 1 R$ 3.200 + BENEFÍCIOS

MONTADOR DE MÓVEIS 3 R$ 1.600 + BENEFÍCIOS

OPERADOR DE CAIXA 12 R$ 1.585,50 + BENEFÍCIOS

OPERADOR DE EMPILHADEIRA 15 R$ 1.800 + BENEFÍCIOS

PADEIRO 15 R$ 2.200 + BENEFÍCIOS

PIZZAIOLO 2 R$ 2.200 + BENEFÍCIOS

PROFESSOR DE INGLÊS 5 R$ 1.800 + BENEFÍCIOS

PROFESSOR DE SERVIÇO SOCIAL 6 R$ 3.500 + BENEFÍCIOS

PSICÓLOGO CLÍNICO 5 R$ 3.500 + BENEFÍCIOS

REPOSITOR DE MERCADORIAS 35 R$ 1.600 + BENEFÍCIOS

SERVENTE DE OBRAS 10 R$ 2.000 + BENEFÍCIOS

SUPERVISOR DE VENDAS 5 R$ 1.798,61 + BENEFÍCIOS

TÉCNICO DE MANUTENÇÃO ELETRÔNICA 1 R$ 2.500 + BENEFÍCIOS

TÉCNICO DE TELECOMUNICAÇÕES 3 R$ 2.800 + BENEFÍCIOS

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO 1 R$ 2.427,21 + BENEFÍCIOS

VENDEDOR 26 R$ 1.518 + BENEFÍCIOS

Confira o endereço das Agências do Trabalhador que estão funcionando:

Agência Brazlândia

Tel:. 3255-3868 / 3255-3869

SCDN Bl. K, Lj. 1/5

Agência de Ceilândia

Tel:. 3255-3521

EQNM 18/20, Bloco B, Praça do Povo, Ceilândia

Agência PCD (112 Sul)

Estação do Metrô, 112 Asa Sul

Tel:. 3255-3804 / 3255-3843

Agência Estrutural

Tel:. 3255-3808 / 3255-3809

AE n° 5, Setor Central, Administração

Agência Gama

Tel:. 3255-3820 / 3255-3821

AE 1, Setor Central

Agência Sobradinho

Tel:. 3255-3824 / 3255-3825

Qd 8, AE nº 3, Sobradinho I

Agência do Trabalhador Autônomo

Tel:. 3255-3797 / 3255-3798

SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11

Agência Plano Piloto

Tel:. 3255-3732 / 3255-3815

SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11

Agência Recanto das Emas

Tel:. 3255-3864 / 3255-3842

Qd. 805, AE s/n, Prédio da Biblioteca Pública

Agência Riacho Fundo II

Tel:.3255-3827 / 3255-3828

QC 1, Cj. 5, Lt. 2, AE s/n

Agência Samambaia

Tel:.3255-3832 / 3255-3833

QN 303, Cj. 1, Lt. 3

Agência Santa Maria

Tel:.3255-3836 / 3255-3837

Av. Alagados, QC 1, Cj. H, Galpão Cultural

Agência Taguatinga

Tel:. 3255-3848 / 3255-3849 / 3255-3754

C4 Lt. 3, Ed. TVA Imperial, Av. das Palmeiras

Agência Planaltina

Tel:.3255-3715 / 3255-3829

Setor Administrativo, Av. Uberdan Cardoso

Agência São Sebastião

Tel:.3255-3840 / 3255-3841

Qd. 104, Cj. 5, Lt. 9, Setor Residencial Oeste