Brasília vai sediar evento internacional de educação particular

CB Correio Braziliense

A 1ª edição do evento ocorreu no dia 24 de abril de 2024, em Luanda, capital de Angola - (crédito: CPLP/Reprodução)

Brasília receberá profissionais da área da educação de oito países falantes de língua portuguesa para a 2ª Conferência de Associações de Ensino Particular (Caep). O evento ocorrerá no Centro de Convenções Versá e na sede da Federação Nacional das Escolas Particulares (Fenep), em 14 de maio. As inscrições podem ser feitas por meio deste link: https://fenep.org.br/caep-cplp

Os representantes de Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe, Timor-Leste, Guiné Equatorial e Brasil debaterão o tema central da reunião, que é o da educação particular como instrumento de transformação da sociedade. Também vão ser discutidos assuntos de cooperação econômica, educação, tecnologia e preservação da identidade cultural nos países lusófonos.

O encontro organizado pela Fenep contará com a presença de 120 representantes internacionais dos países da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), além de gestores educacionais de todo o Brasil. De acordo com vice-presidente da Fenep, Amábile Pacios, a conferência será uma boa oportunidade de ampliar os diálogos da comunidade: “É o momento de apresentar ao mundo o valor das práticas brasileiras e de aprender com as experiências de nossos parceiros internacionais. Essa troca é fundamental para a evolução de todos", enfatizou.

Programação

A programação do evento consta de palestras, mesas redondas e painéis sobre temas como: inovações tecnológicas; o cenário atual da área da educação particular; formação de professores e intercâmbios internacionais. Os representantes dos países da CPLP também vão participar de visitas de instituições de ensino de Brasília e encontros bilaterais e multilaterais, com o intuito de fomentar parcerias e fortalecer os laços de cooperação entre os países.

O professor e especialista em gestão educacional Renato Casagrande é um dos palestrante do evento. Ele vai falar sobre o tema Associativismo internacional e a educação de qualidade: uma só escola, um só mundo. Essa palestra destacará as vantagens da cooperação internacional para a educação. Já o professor Idelfrânio Moreira abordará o tema O ensino, a aprendizagem e as inteligências artificiais, com o objetivo de mostrar aos presentes as melhores formas de aproveitamento das IAs para crescimento pedagógico.