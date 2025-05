Agências e empresas oferecem 717 vagas de emprego

E EuEstudante

A Secretaria do Estado de Trabalho do Distrito Federal também disponibiliza as vagas oferecidas nos sites www.trabalho.df.gov.br e maisemprego.mte.gov.br.

Prudential

Programa de Trainee

A Prudential do Brasil abriu inscrições para o seu Programa Trainee 2025. O programa oferece vagas no Rio de Janeiro e em São Paulo para as áreas de operações, tecnologia, financeiro e comercial, todas em modelo híbrido. Podem se candidatar as pessoas que tenham concluído a graduação entre dezembro de 2022 e dezembro de 2024. Ao longo do programa, os trainees irão passar por uma trilha de desenvolvimento exclusiva para aprimorar habilidades técnicas e comportamentais, capacitação Green Belt, e mentorias com líderes da organização. Além disso, terão a possibilidade de atuar e propor melhorias nas áreas de rotação, fazendo a gestão de projetos e entregas com resultados de impacto no negócio. Após a etapa de inscrição, os candidatos passam por um processo que inclui testes on-line, dinâmica gamificada, painel de negócios presencial e entrevistas individuais com líderes da organização. O programa oferece remuneração competitiva e benefícios, como seguro de vida em grupo Prudential, participação nos lucros, plano de previdência privada, assistência médica e odontológica, vale-refeição e alimentação, Wellhub e auxílio-creche ou babá. As inscrições para o Programa Trainee da Prudential vão até 16 de maio e podem ser feitas pelo site Programa Trainee da Prudential (shre.ink/M1uA).

Participate Learning

Contrato de trabalho

Pela primeira vez, educadores brasileiros têm a chance de consolidar um contrato de trabalho com respaldo legal completo para lecionar em escolas públicas norte-americanas por até cinco anos com ajuda da Participate Learning. Os professores selecionados recebem salário equivalente ao de um educador local, entre US$ 41.000 e US$ 55.000 anuais, além de cobertura médica, passagens aéreas pagas e a possibilidade de levar o cônjuge e filhos durante o período de residência nos EUA. As vagas abertas para os brasileiros são para professores de inglês como segunda língua no ensino fundamental ou ensino médio. No caso da fluência em espanhol, há possibilidade de aulas de espanhol em imersão para educação infantil e ensino fundamental I ou para espanhol como segunda língua no ensino médio. Para participar, é necessário cumprir requisitos, incluindo nível avançado de inglês; ter, pelo menos, dois anos de experiência como professor em tempo integral após a conclusão do curso superior em educação, estar atuando como professor atualmente em escolas públicas ou privadas, ter disponibilidade para morar nos Estados Unidos por um período mínimo de dois anos e máximo de cinco anos consecutivos e possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH) válida. Inscreva-se gratuitamente pelo site: https://encr.pw/eCowd.

PRECISA-SE



AÇOUGUEIRO 10 R$ 1.606 + BENEFÍCIOS

AJUDANTE DE OBRAS 110 R$ 1.518 + BENEFÍCIOS

ANALISTA CONTÁBIL 1 R$ 4.000 + BENEFÍCIOS

ANALISTA FISCAL 1 R$ 4.000 + BENEFÍCIOS

ATENDENTE DE LANCHONETE 25 R$ 1.518 + BENEFÍCIOS

ATENDENTE DE LOJAS 41 R$ 1.518 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE COZINHA 29 R$ 1.524,96 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE LIMPEZA 44 R$ 1.518 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE PIZZAIOLO 7 R$ 1.600 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL 3 R$ 1.518 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR FINANCEIRO 2 R$ 2.238 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE LOGÍSTICA 4 R$ 1956,39 + BENEFÍCIOS

BOMBEIRO HIDRÁULICO 53 R$ 2.285,80 + BENEFÍCIOS

BOMBEIRO SOCORRISTA 1 R$ 1.518 + BENEFÍCIOS

CARPINTEIRO 2 R$ 2.285,80 + BENEFÍCIOS

CHURRASQUEIRO 15 R$ 1.639,44 + BENEFÍCIOS

CONSULTOR DE VENDAS 15 R$ 2.253,69 + BENEFÍCIOS

COORDENADOR DE CONTABILIDADE 1 R$ 6.000 + BENEFÍCIOS

COZINHEIRO 3 R$ 1.800 + BENEFÍCIOS

DIRETOR DE FINANÇAS 1 R$ 6.000 + BENEFÍCIOS

ELETRICISTA 33 R$ 2.285,80 + BENEFÍCIOS

EMPREGADO DOMÉSTICO 5 R$1.520 + BENEFÍCIOS

ENCARREGADO DE ESTOQUE 2 R$ 1.850 + BENEFÍCIOS

FISCAL DE LOJA 10 R$ 1.585,50 + BENEFÍCIOS

GARÇOM 28 R$ 1.524,96 + BENEFÍCIOS

GERENTE DE LOJA 5 R$ 2.140,43 + BENEFÍCIOS

GERENTE DE RESTAURANTE 1 R$ 3.000 + BENEFÍCIOS

GESSEIRO 4 R$ 2.285,80 + BENEFÍCIOS

MAÎTRE DE HOTEL 1 R$ 2.500 + BENEFÍCIOS

MONITOR DE SISTEMAS DE SEGURANÇA 4 R$ 1.672,73 + BENEFÍCIOS

MONTADOR DE AÇO 40 R$ 2.285,80 + BENEFÍCIOS

MONTADOR DE MÓVEIS 3 R$ 1.600 + BENEFÍCIOS

MOTORISTA DE CAMINHÃO 1 R$ 1.850 + BENEFÍCIOS

MOTORISTA ENTREGADOR 10 R$ 1.606 + BENEFÍCIOS

OPERADOR DE CAIXA 57 R$ 1.518 + BENEFÍCIOS

OPERADOR DE MÁQUINAS DE CONSTRUÇÃO 10 R$ 2.100 + BENEFÍCIOS

PEDREIRO 4 R$ 2.354,37 + BENEFÍCIOS

PIZZAIOLO 4 R$ 1.518 + BENEFÍCIOS

PROFESSOR DE INGLÊS 5 R$ 1.800 + BENEFÍCIOS

PROFESSOR DE SERVIÇOS 14 R$ 1.518 + BENEFÍCIOS

REPOSITOR EM SUPERMERCADOS 20 R$ 1.606 + BENEFÍCIOS

SERVENTE DE OBRAS 40 R$ 1.518 + BENEFÍCIOS

SOLDADOR 6 R$ 2.100 + BENEFÍCIOS

SUBGERENTE DE RESTAURANTE 3 R$ 1.800 + BENEFÍCIOS

SUPERVISOR DE ATENDIMENTO AO CLIENTE 15 R$ 1.639,44 + BENEFÍCIOS

SUPERVISOR DE VENDAS 5 R$ 1.798,61 + BENEFÍCIOS

TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES 2 R$ 2.100 + BENEFÍCIOS

TÉCNICO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINA 1 R$ 1.518 + BENEFÍCIOS

TÉCNICO DE MANUTENÇÃO ELETRÔNICA 1 R$ 2.500 + BENEFÍCIOS

TÉCNICO DE REFRIGERAÇÃO 1 R$ 2.400 + BENEFÍCIOS

VENDEDOR VAREJISTA 16 R$ 1.585,50 + BENEFÍCIOS

Confira o endereço das Agências do Trabalhador que estão funcionando:

Agência Brazlândia

Tel:. 3255-3868 / 3255-3869

SCDN Bl. K, Lj. 1/5

Agência de Ceilândia

Tel:. 3255-3521

EQNM 18/20, Bloco B, Praça do Povo, Ceilândia

Agência PCD (112 Sul)

Estação do Metrô, 112 Asa Sul

Tel:. 3255-3804 / 3255-3843

Agência Estrutural

Tel:. 3255-3808 / 3255-3809

AE n° 5, Setor Central, Administração

Agência Gama

Tel:. 3255-3820 / 3255-3821

AE 1, Setor Central

Agência Sobradinho

Tel:. 3255-3824 / 3255-3825

Qd 8, AE nº 3, Sobradinho I

Agência do Trabalhador Autônomo

Tel:. 3255-3797 / 3255-3798

SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11

Agência Plano Piloto

Tel:. 3255-3732 / 3255-3815

SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11

Agência Recanto das Emas

Tel:. 3255-3864 / 3255-3842

Qd. 805, AE s/n, Prédio da Biblioteca Pública

Agência Riacho Fundo II

Tel:.3255-3827 / 3255-3828

QC 1, Cj. 5, Lt. 2, AE s/n

Agência Samambaia

Tel:.3255-3832 / 3255-3833

QN 303, Cj. 1, Lt. 3

Agência Santa Maria

Tel:.3255-3836 / 3255-3837

Av. Alagados, QC 1, Cj. H, Galpão Cultural

Agência Taguatinga

Tel:. 3255-3848 / 3255-3849 / 3255-3754

C4 Lt. 3, Ed. TVA Imperial, Av. das Palmeiras

Agência Planaltina

Tel:.3255-3715 / 3255-3829

Setor Administrativo, Av. Uberdan Cardoso

Agência São Sebastião

Tel:.3255-3840 / 3255-3841

Qd. 104, Cj. 5, Lt. 9, Setor Residencial Oeste